Las ventas de Tesla se disparan un 25 %, señal de que sus problemas podrían estar resolviéndose

Las ventas mundiales de Tesla se dispararon un 25 % en el segundo trimestre, una señal de que el fabricante…

Las ventas mundiales de Tesla se dispararon un 25 % en el segundo trimestre, una señal de que el fabricante de vehículos eléctricos propiedad de Elon Musk podría estar superando una etapa difícil.

La compañía registró entregas de más de 480.000 vehículos en el trimestre finalizado en junio, frente a algo más de 384.000 en el mismo periodo del año anterior. Las cifras de entrega se utilizan como indicador de las ventas de Tesla.

Aunque Tesla no desglosa las entregas por regiones, hay indicios de que Europa lideró el crecimiento. Datos de la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA) mostraron que las ventas de Tesla aumentaron un 77 % durante los cinco primeros meses del año.

Es probable que la recuperación de Tesla en Europa se viera favorecida por un aumento de la demanda de vehículos eléctricos debido a los precios más altos del combustible, los incentivos gubernamentales para estos vehículos y la disminución del rechazo de los consumidores hacia las posturas políticas de Musk, que había sido especialmente intenso en la región.

Las ventas de Tesla en Europa se desplomaron un 38 % el año pasado, según datos de la ACEA, cuando Musk apoyó públicamente a algunos candidatos políticos de extrema derecha en Alemania y el Reino Unido y desempeñó un papel polémico en la administración del presidente Donald Trump, encabezando los esfuerzos para despedir a miles de empleados federales.

“Europa está en fase de recuperación tras sufrir durante un año el ambiente de rechazo hacia Musk que predominaba en la región”, declaró el viernes a CNN Dan Ives, director global de investigación tecnológica de Wedbush Securities.

Los resultados de Tesla —que superaron las expectativas— indican que la empresa podría estar recuperándose tras dos años consecutivos de caídas en las ventas anuales y la eliminación de los créditos fiscales para vehículos eléctricos en EE.UU., lo que ha reducido el incentivo para los posibles compradores estadounidenses.

En una nota publicada el martes, los analistas de Deutsche Bank pronosticaron unas entregas de 416.000 unidades para el trimestre, señalando que esperaban que las ventas internacionales llevaran “el peso principal, con Europa actuando como el motor destacado”. Seth Goldstein, analista sénior de renta variable de Morningstar, atribuyó el aumento de las ventas de Tesla a su creciente cuota de mercado en Europa. En un análisis publicado el viernes, Goldstein señaló que prevé un crecimiento a largo plazo de las ventas de vehículos eléctricos en Europa, a medida que estos se vuelven más asequibles en comparación con los vehículos de combustión y se despliega una red de carga rápida a lo largo de las principales autopistas y en ciudades de todo el continente.

No obstante, Tesla, al igual que otros fabricantes de automóviles occidentales, se enfrenta a una competencia cada vez mayor por parte de los productores chinos de vehículos eléctricos. El año pasado, la compañía perdió frente a la china BYD su puesto como el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo.

Sin embargo, la empresa de Musk —valorada en US$ 1,5 billones— tiene ambiciones que van más allá de los vehículos eléctricos y apuesta fuerte por la conducción autónoma y la inteligencia artificial. El verano pasado, Tesla presentó en Austin sus “robotaxis”, un servicio de transporte compartido que utiliza vehículos equipados con su tecnología de conducción autónoma total (FSD, por sus siglas en inglés).

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