Las fuerzas armadas de EE.UU. no han destruido una supuesta lancha de drogas en un mes. ¿Ha funcionado la campaña?

En medio de la pausa más larga hasta la fecha en los mortales ataques militares de Estados Unidos contra supuestas…

En medio de la pausa más larga hasta la fecha en los mortales ataques militares de Estados Unidos contra supuestas embarcaciones de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, funcionarios de las fuerzas del orden estadounidenses dijeron a CNN que no están seguros del impacto duradero de los ataques tras 11 meses, y los expertos son escépticos de que vayan a cambiar de manera significativa el comercio de drogas en la región.

La misión oficial de la Operación Southern Spear, como se conoce a la iniciativa de ataques a embarcaciones, es clasificada, según un informe del 20 de mayo de la oficina del inspector general del Pentágono. Las fuerzas armadas estadounidenses han destruido al menos 67 embarcaciones y han matado al menos a 221 personas en la campaña que comenzó en septiembre de 2025.

No está claro por qué los ataques se han detenido. El último ocurrió el 21 de junio.

Pero funcionarios de las fuerzas del orden y expertos que hablaron con CNN enfatizaron la resiliencia y adaptabilidad de las redes de contrabando de drogas, y expresaron escepticismo sobre la estrategia de ataques letales y su efectividad.

El Comando Sur de Estados Unidos, la sede que supervisa la Operación Southern Spear, dijo a CNN en un comunicado que la misión “permite a SOUTHCOM llevar la lucha a los cárteles”, muchos de los cuales han sido catalogados como organizaciones terroristas, “antes de que su violencia y veneno lleguen a nuestras costas”.

El comando, a través de un portavoz, dijo que el objetivo de la operación es “detectar, interrumpir y desmantelar” cárteles catalogados como organizaciones terroristas, lo que “les niega una base en el hemisferio occidental”. La misión también busca disuadir a los cárteles de contrabandear drogas.

Cuando la campaña contra las supuestas embarcaciones de drogas comenzó el otoño pasado, no estaba claro si el propósito era interrumpir a los cárteles o derrocar a Nicolás Maduro de Venezuela, quien entonces era el líder del país.

Las declaraciones oficiales siempre hacían referencia a los cárteles, pero los altos funcionarios seguían hablando de Maduro.

En su publicación en Truth Social anunciando el primer ataque, el presidente Donald Trump señaló a Maduro por supuestamente controlar la banda transnacional Tren de Aragua, a la que su administración catalogó como cártel.

En noviembre, la secretaria general de la Casa Blanca, Suzie Wiles, dijo a la revista Vanity Fair que Trump “quería seguir volando barcos hasta que (Nicolás) Maduro (de Venezuela) se rinda”.

Pero los ataques a embarcaciones continuaron incluso después de que Estados Unidos capturara con éxito a Maduro en una audaz redada nocturna el 3 de enero en Caracas, la capital de Venezuela. Ahora se encuentra en una cárcel de Brooklyn a la espera de juicio por cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y corrupción. Maduro se ha declarado inocente.

Decenas de ataques más han ocurrido desde la redada contra Maduro, siendo el más reciente el 21 de junio. Los expertos y las fuerzas del orden aún intentan evaluar qué impacto han tenido.

Desde que comenzaron los ataques a embarcaciones, la cantidad de cocaína transportada por mar incautada por la Guardia Costera ha disminuido tanto en el Pacífico oriental como en el Caribe, según datos proporcionados por el servicio a CNN.

“Es difícil medirlo tan pronto”, dijo un funcionario de Seguridad Nacional a CNN. “Tenemos que esperar y ver qué impacto hay y, ya sabes, cómo los cárteles están cambiando de táctica”. Un segundo funcionario advirtió a CNN de que es probable que los cárteles estén utilizando nuevas rutas, lo que podría explicar la caída.

Nicholas Magliocca, profesor de geografía en la Universidad de Alabama que ha modelado cómo los traficantes de cocaína en Centroamérica se adaptan a la presión de las fuerzas del orden, dijo a CNN que “responder a la fuerza con fuerza” durante la larga “guerra contra las drogas” liderada por Estados Unidos solo ha intensificado el problema.

“No veo cómo atacar a un pequeño número de embarcaciones de contrabando con traficantes de bajo nivel a bordo vaya a cambiar eso”, dijo Magliocca.

Otro experto en tráfico de cocaína, Sebastian Cutrona, señaló que el tráfico marítimo “a menudo se realiza a través de contenedores de carga, no a través de barcos (como) los que han sido atacados en los últimos incidentes”. Describió la campaña de ataques a embarcaciones como “performativa” en su naturaleza.

Cutrona también destacó que las rutas del mar Caribe no son la principal vía por la que la cocaína entra a Estados Unidos; la mayoría cruza por tierra a través de la frontera entre Estados Unidos y México.

Y aunque la cocaína fue responsable de casi 20.000 muertes por sobredosis en Estados Unidos en 2025, los opioides sintéticos como el fentanilo, que se produce en gran parte en México y Estados Unidos utilizando precursores químicos de países como China e India, mataron a casi el doble de personas en Estados Unidos; es decir, a más de 38.000. Las muertes por sobredosis de opioides ya estaban disminuyendo también cuando comenzaron los ataques.

“No veo que Estados Unidos esté abordando las raíces del problema”, dijo Cutrona, editor de un libro reciente sobre la cadena de suministro de cocaína en el hemisferio occidental y profesor titular de Criminología en la Universidad Liverpool Hope del Reino Unido. “Estos son solo asociados de bajo nivel, y al matarlos, Estados Unidos de ninguna manera… está desmantelando las organizaciones criminales que suministran esas drogas ilegales”.

Los funcionarios militares no siempre conocen la identidad de todas las personas a bordo de las embarcaciones que atacan, informó anteriormente CNN, y dijeron al inspector general del Pentágono que no podían revelar públicamente qué criterios determinan si una embarcación es destruida o interceptada por la Guardia Costera.

Y la cocaína sigue llegando a Estados Unidos.

Funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza están incautando miles de kilogramos de la droga cada mes en las fronteras del país y en el interior, según datos públicos de la agencia. La Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) también incautó casi 81.640 kg de cocaína durante la primera mitad de 2026, según su sitio web.

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general de la Infantería de Marina Francis Donovan, también reconoció previamente las limitaciones de los ataques a embarcaciones.

“Los ataques a embarcaciones no son la respuesta”, dijo Donovan a los legisladores en marzo.

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