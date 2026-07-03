La policía descubre redes internacionales de hombres que utilizan grupos de chat en línea para drogar y violar mujeres

Una operación policial internacional que abarca siete países ha desmantelado redes altamente organizadas de delincuentes que drogan y violan a…

Una operación policial internacional que abarca siete países ha desmantelado redes altamente organizadas de delincuentes que drogan y violan a sus parejas y utilizan grupos de chat en línea para ayudar y alentar sus “horribles” agresiones, informaron las autoridades el jueves.

En la mayoría de los casos, las víctimas son mujeres sedadas antes de ser violadas y agredidas sexualmente, según Europol y la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) del Reino Unido.

Los grupos en línea sirven de refugio para que los agresores, en su mayoría hombres, coordinen las agresiones, compartan información y publiquen videos y fotos de los abusos.

Las agencias de investigación criminal alemanas y británicas, con la ayuda de las fuerzas del orden de Estados Unidos, Brasil, Canadá, Francia, Hungría, los Países Bajos y España, han puesto en marcha una operación conjunta para hacer frente a la “amenaza en constante evolución”, informó la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) británica en un comunicado el jueves.

A menudo, las víctimas no tienen ni idea de que han sido agredidas sexualmente hasta que la policía se pone en contacto con ellas, y el abuso es cometido por “alguien a quien conocen y en quien confían, y en algunos casos por varios agresores relacionados entre sí”, indicó la agencia.

Las investigaciones surgen tras el sonado caso de Gisele Pelicot en Francia, cuyo marido solicitó a decenas de desconocidos que la violaran mientras estaba inconsciente, un caso que conmocionó al mundo y provocó una reflexión cultural sobre la violencia de género y la misoginia en el país.

También surge a raíz de una investigación encubierta de CNN sobre redes en línea de hombres que enseñan a otros cómo drogar y violar a sus parejas.

Desde que pusieron en marcha en abril la colaboración policial transfronteriza, denominada Proyecto Medusa, los investigadores europeos afirman haber identificado a más de 150 delincuentes y víctimas, y haber abierto más de 270 nuevas pistas.

Han sido arrestadas cincuenta y siete personas, según informaron.

Pero se desconoce la verdadera magnitud de estos delitos y el número de víctimas, y “casi con toda seguridad, no se denuncian todas las cifras”, según la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) británica.

“Las agresiones sexuales facilitadas por drogas ya no son un comportamiento aislado, sino que están cada vez más organizadas, se llevan a cabo a través de redes coordinadas y se facilitan mediante plataformas digitales, lo que requiere una respuesta operativa más sofisticada”, declaró Nigel Leary, subdirector de la NCA.

Los perpetradores buscan “cosificar y deshumanizar” a sus víctimas y, en algunos casos, el abuso se prolonga durante décadas, según Europol, que coordina la operación.

“Utilizan servicios de mensajería cifrada, foros y grupos de chat cerrados para intercambiar experiencias, normalizar comportamientos abusivos, facilitar el comercio ilegal de medicamentos recetados y estupefacientes, y coordinar actos delictivos”, añadió.

En estos grupos en línea, los delincuentes comparten información sobre qué drogas usar, cómo administrarlas, cómo evitar ser detectados, y solicitan y comparten videos y fotos del abuso.

Siobhan Blake, la responsable de los casos de violación y delitos sexuales graves del Servicio de la Fiscalía de la Corona del Reino Unido, afirmó que los abusos “son algunos de los más horribles que he visto en mi carrera”.

“Las víctimas están siendo sometidas a horribles delitos sexuales en sus propios hogares, lo que supone una grave violación de la confianza”, afirmó.

La policía advierte que las víctimas pueden ser de cualquier edad, condición social o capacidad, y anima a cualquier persona que sospeche haber sido objeto de una agresión sexual facilitada por drogas a que se presente.

En los últimos años , se han producido en toda Europa varias detenciones y condenas de hombres acusados ​​o declarados culpables de drogar y violar a sus parejas inconscientes.

Dominique Pelicot fue condenado en 2024 a 20 años de prisión por organizar la drogadicción y violación de su entonces esposa, Gisèle. Otras cincuenta personas también fueron condenadas.

El año pasado, el ciudadano alemán Fernando P. fue declarado culpable de drogar y violar a su esposa inconsciente durante años y de compartir videos de sus crímenes en internet, y fue condenado a 8 años y 6 meses de prisión.

También en 2025, Zhenhao Zou fue declarado culpable de violar a 10 mujeres en el Reino Unido y China, y condenado a cadena perpetua con una pena mínima de 24 años.

La policía y la fiscalía afirmaron que Zou contactaba a estudiantes de origen chino a través de WeChat y aplicaciones de citas, y las atraía a sus apartamentos para drogarlas y agredirlas sexualmente.

En abril, las autoridades polacas arrestaron a un hombre en relación con una presunta violación.

Los medios de comunicación polacos identificaron al detenido como “Piotr”, el seudónimo que se le dio al polaco que fue objeto de la investigación de CNN y que era uno de los casi 1.000 usuarios de un grupo privado de Telegram dedicado a compartir consejos sobre cómo drogar y violar a la pareja.

Sin embargo, expertos han declarado a CNN que los autores de agresiones sexuales facilitadas por drogas siguen perfeccionando sus métodos, lo que dificulta que estos casos lleguen a juicio.

Además, existen pocos datos fiables sobre la prevalencia de este tipo de delitos, y las víctimas han pedido a los organismos reguladores que tomen medidas más proactivas para cerrar plataformas y sitios web que alojan material de explotación sexual.

Según Europol, la operación policial es la “primera de su tipo”, y los implicados afirman que esperan que, uniendo fuerzas, las fuerzas del orden de varios países puedan sacar a la luz un tipo de abuso que “prospera en el secreto, tanto en internet como a puerta cerrada”, declaró Blake.

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