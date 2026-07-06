La petición de Trump para quitar la tarjeta roja a un jugador desata tormenta política en torno al Mundial

Durante 24 días, la Copa del Mundo pareció lograr una hazaña poco común en Estados Unidos en 2026: casi no…

Durante 24 días, la Copa del Mundo pareció lograr una hazaña poco común en Estados Unidos en 2026: casi no tuvo nada que ver con Donald Trump.

Pero en un giro extraordinario tras una apelación del presidente Trump, el goleador estadounidense Folarin Balogun jugará en el partido de eliminación directa contra Bélgica este lunes, a pesar de haber sido expulsado en el partido anterior y recibir una suspensión de un partido.

“¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia! Presidente DONALD J. TRUMP”, publicó el presidente el domingo, celebrando la victoria en Truth Social.

El indulto a Balogun sacudió el fútbol mundial, desatando nuevas especulaciones sobre la estrecha relación entre Trump y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La conversación de Trump sobre la suspensión en una llamada a Infantino y la decisión final de la FIFA convirtieron una controversia sobre el arbitraje en un incidente internacional en torno al evento deportivo más popular del mundo.

El drama posterior genera preocupaciones sobre la interferencia política y la integridad del torneo. No necesariamente importa si la intervención de Trump fue decisiva. Solo la impresión de que lo fue pone en riesgo la percepción global de un evento que había generado titulares notablemente positivos.

La controversia está garantizada en las finales de la Copa del Mundo. ¿Quién podría olvidar el “gol de la mano de Dios” de Diego Maradona para Argentina en 1986 o el cabezazo de la estrella francesa Zinedine Zidane en la final del Mundial de 2006?

Pero no hay precedentes conocidos de un líder político presionando a la FIFA sobre quién puede jugar en un partido, y mucho menos en uno tan importante para las posibilidades de la nación anfitriona de avanzar.

La naturaleza hiperpartidista del fanatismo futbolístico significa que probablemente a los aficionados estadounidenses no les importe cómo Balogun logró alinearse en Seattle este lunes.

Pero la Real Federación Belga de Fútbol dijo que las maniobras previas al partido contravenían las regulaciones de la FIFA y perjudicaban el juego limpio. El entrenador del equipo nacional dijo a los periodistas que la federación actuaría no para defender el honor nacional, sino para defender “el fútbol en general. Defiende su integridad. Defiende su ética”.

Y para muchos aficionados al fútbol fuera de Estados Unidos, una victoria estadounidense en el partido vendría acompañada de un asterisco.

Aislando el caso, hay buenas razones para pensar que Balogun fue tratado injustamente cuando fue expulsado durante la victoria del equipo nacional sobre Bosnia y Herzegovina la semana pasada. Pero la decisión de Trump de involucrarse introduce la posibilidad de que el indulto de Balogun no se deba únicamente a motivos de justicia.

El árbitro no ordenó inmediatamente la expulsión de Balogun, pero tras revisar el incidente en video, dictaminó que había cometido una falta grave. A toda velocidad, el choque con el defensor bosnio Tarik Muharemović parecía inofensivo. Pero cuando la jugada se vio en cámara lenta, se observó que el pie de Balogun raspó la parte trasera de la pierna de su oponente y torció su tobillo en una posición espantosa.

Muchos aficionados argumentaron que Balogun era el último jugador perjudicado por el sistema de árbitro asistente de video del fútbol y que no tuvo intención de lesionar a Muharemović. A menudo, los choques entre jugadores parecen mucho peores en cámara lenta. En las generaciones anteriores a la innovación tecnológica, desafíos como el de Balogun escapaban a la censura.

Es posible concluir que Balogun tuvo mala suerte, pero también ver el desafío como merecedor de tarjeta roja según los estándares de la FIFA. Se ven desafíos similares cada semana en las principales ligas profesionales europeas que también resultan en expulsiones. Por otro lado, es difícil entender por qué Balogun fue expulsado pero Lionel Messi salió impune tras un desafío similar en el primer partido de Argentina.

Pero la respuesta de la FIFA al incidente y la decisión de Trump de involucrarse están generando alarma.

Después del partido, la FIFA dejó claro que el equipo estadounidense no tenía vía para apelar la suspensión y que Balogun no estaría disponible para jugar en Seattle este lunes. Esto fue un duro golpe para los estadounidenses, ya que el delantero del Mónaco es el máximo goleador del equipo.

El anuncio de la FIFA sobre la revocación de la suspensión el domingo ofreció muy poca explicación, alimentando las críticas de que se hizo una excepción para la estrella estadounidense después de la queja de Trump.

El comité disciplinario de la FIFA invocó el Artículo 27 de su código, que permite la suspensión total o parcial de una medida disciplinaria bajo un período de prueba. La tarjeta roja sigue vigente, y si Balogun comete otra infracción, la suspensión será restablecida, junto con posibles nuevas sanciones.

No fue la primera vez que la FIFA utilizó esta cláusula. Anteriormente, generó acusaciones de favoritismo hacia un jugador taquillero cuando permitió que Cristiano Ronaldo, de Portugal, jugara en las rondas preliminares de estas finales a pesar de enfrentar suspensiones por una tarjeta roja en un partido de clasificación.

Era casi inevitable que Trump encontrara la manera de involucrarse en la Copa del Mundo, a la que ha comparado con varios Super Bowls simultáneos y que genera el tipo de atención global que no puede resistir.

Sin embargo, se mantuvo en un segundo plano durante los partidos de las primeras rondas, pareciendo más enfocado en las celebraciones del 250º aniversario de la Declaración de Independencia, un evento en el que, según críticos, también intervino en exceso.

Pero el incidente de Balogun probablemente fue demasiado para que Trump pudiera resistirse. Es un aficionado al deporte devoto y conocedor, y a menudo ha utilizado el crisol del deporte para impulsar sus temas políticos y de guerra cultural, o como un foro para exhibir su propio poder. A principios de este año, Trump celebró el triunfo del equipo masculino de hockey sobre hielo de Estados Unidos contra Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno como prueba de que Estados Unidos estaba “volviendo a ganar” bajo su liderazgo, inyectando una nota partidista en lo que había sido un momento nacional unificador.

Y la carrera política de Trump muestra que difícilmente ve las reglas como un impedimento. No importa cómo ganes. Lo que cuenta es ganar.

Una fuente familiarizada con el asunto le dijo a CNN el domingo que Trump habló con Infantino después de la tarjeta roja de Balogun y le pidió que revisara la decisión.

Los dos han tenido algo así como una amistad, y el apoyo del jefe de la FIFA a menudo parecía un respaldo político directo a un presidente muy controvertido.

Infantino suele estar al lado de Trump. Incluso apareció en una cumbre de paz en Gaza en Egipto el año pasado. Después del mitin inaugural de Trump para su segundo mandato, Infantino declaró en Instagram: “Juntos, haremos que no solo Estados Unidos sea grande de nuevo, sino también todo el mundo”.

El jefe de la FIFA ha enfrentado durante mucho tiempo un escrutinio político. Tuvo que responder por supuestas violaciones de derechos humanos en la construcción de estadios en Qatar antes de las últimas finales de la Copa del Mundo, y por la decisión de otorgar las finales de 2034 a la autoritaria Arabia Saudita. Los críticos de Infantino se sintieron aún más incómodos cuando le otorgó a Trump el inaugural Premio de la Paz de la FIFA después de que el presidente de EE.UU. no lograra ganar el Premio de la Paz del Nobel.

Pero Infantino ha argumentado que es fundamental para el jefe de la FIFA tener lazos cordiales con el líder de una nación anfitriona. La cercanía con la FIFA es especialmente notable porque el Gobierno de EE.UU. —incluyendo al FBI, el Departamento de Justicia y el IRS— fue fundamental para exponer el mayor escándalo de corrupción de la FIFA en 2015.

Ahora que se ha establecido el precedente, ¿quién puede decir si otros poderosos líderes mundiales podrían pensar que pueden lograr una victoria política presionando a la FIFA por un incidente ocurrido en el campo?

Y ahora, cada desafío controvertido durante el resto de la Copa del Mundo va a estar bajo un enorme escrutinio. Si la FIFA invocó sus nebulosos poderes para suspender la sanción a Balogun, ¿no está ahora obligada por honor a hacer lo mismo con cualquier jugador de cualquier otra nación?

El estatus de Balogun no fue la única historia sensacional del domingo en la Copa del Mundo, cuando Brasil quedó fuera del torneo gracias a un doblete del imponente delantero noruego Erling Haaland.

Pero el revuelo provocado por la historia de Trump y el máximo goleador de EE.UU. generó el dañino espectro de que los sucesos fuera del campo —así como los que ocurren en él— puedan alterar el destino del trofeo dorado que se espera que el presidente entregue en dos semanas.

Eso es una lástima para un torneo que anteriormente había servido como un bienvenido escape de la política divisiva de Estados Unidos.

The-CNN-Wire

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