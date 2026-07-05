La cifra de muertos en Venezuela sube a 3.342, con 16.840 heridos por los terremotos

La cifra de muertos por los terremotos en Venezuela subió este domingo a 3.342, según informó el Gobierno, mientras que…

La cifra de muertos por los terremotos en Venezuela subió este domingo a 3.342, según informó el Gobierno, mientras que el número de heridos asciende a 16.740.

El balance difundido por el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, representa un aumento de 388 víctimas fatales con respecto al informe del sábado. El Gobierno continúa sin ofrecer un estimado oficial sobre desaparecidos, que según cálculos de organizaciones civiles locales e internacionales ascendería a decenas de miles.

El parte oficial consigna también que hay 17.345 personas sin vivienda, ya sea porque los inmuebles colapsaron o quedaron dañados, o porque todavía está bajo evaluación su habitabilidad. Para atender esa situación, hay 79 campamentos transitorios, según informó Rodríguez.

A su vez, 6.462 personas han sido rescatadas y 23.820 pacientes fueron atendidos por los efectos del sismo.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, participó este domingo en una ceremonia de graduación conjunta de militares, en el aniversario del Día de la Independencia de Venezuela.

Allí, Rodríguez reivindicó el accionar de la Fuerza Armada y rechazó las críticas a los uniformados. “Han querido atacar a nuestra Fuerza Armada denigrándola, atacándola. Los hemos visto ayudando al pueblo, salvando vidas, sacando cuerpos”, expresó.

La mandataria encargada informó también que ordenó al Ministerio de Defensa la creación de una unidad de tarea especial de emergencia para atender la crisis “ante desastres de esta naturaleza”, que estará liderada por el general de brigada Pabón Castellanos.

Además, agradeció a las brigadas internacionales y agregó que los rescatistas venezolanos serán condecorados.

The-CNN-Wire

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