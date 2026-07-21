La cadena hotelera Meliá cesa todas sus operaciones en Cuba en medio de las presiones de EE.UU. sobre la isla

La cadena española de hoteles Meliá anunció este martes que cesará todas sus operaciones en Cuba debido a las “persistentes…

La cadena española de hoteles Meliá anunció este martes que cesará todas sus operaciones en Cuba debido a las “persistentes dificultades” que “impiden garantizar unas condiciones mínimas de estabilidad” para las actividades en la isla.

La filial de la cadena en Portugal, Ilha Bela Gestao e Turismo, decidió concluir la prestación de servicios en los 34 hoteles en Cuba a partir del viernes 24 de julio, según comunicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España.

“La decisión responde a las persistentes dificultades operativas, legales, económicas y financieras que vienen afectando al entorno del país y que impiden garantizar unas condiciones mínimas de estabilidad para el desarrollo de la actividad”, explicó la firma.

La cadena había anunciado en junio la salida inmediata de 15 hoteles por el “contexto geopolítico, social, legal y económico”, en medio de un éxodo de otras empresas del sector, como operadores turísticos y aerolíneas.

Desde enero, el Gobierno de Estados Unidos reforzó la presión sobre Cuba y amenazó con sanciones a todas las empresas que operaran en la isla en colaboración con el Gobierno que lidera el presidente Miguel Díaz-Canel.

En los últimos años, Cuba apostó por el turismo como motor económico y sector que capte divisas, pero el rubro no levantó tras la pandemia de covid-19. Los apagones y la presión de Washington, con un bloqueo petrolero incluido, terminó por derrumbar la llegada de visitantes. Entre enero y mayo llegaron solo 360.000 turistas, una caída interanual del 58 %.

Meliá, una de las cadenas extranjeras más importantes de la isla, informó que está trabajando para asegurar “una transición ordenada y responsable, minimizando en la medida de lo posible el impacto sobre los distintos grupos de interés vinculados a la operación, incluidos colaboradores, clientes, proveedores y socios locales”.

Además, expresó su agradecimiento “a todas las personas y entidades que han formado parte de su trayectoria en Cuba a lo largo de los años, así como el respeto y consideración de la compañía hacia el país”.

Muchas de las 14.053 habitaciones de la cadena en 34 hoteles ya estaban cerradas ante la baja demanda y las dificultades operativas. En junio, resaltó el “contexto geopolítico, social, legal y económico” que enfrentaba el sector.

The-CNN-Wire

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