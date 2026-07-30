Karol G anuncia el título y la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum

Finalmente, el nuevo álbum de Karol G tiene título y fecha de lanzamiento, según lo anunció la cantante colombiana en…

Finalmente, el nuevo álbum de Karol G tiene título y fecha de lanzamiento, según lo anunció la cantante colombiana en un concierto y en redes sociales el miércoles.

Se titula “No me arrepiento de sentir tanto” y saldrá a la venta este 7 de agosto, lo que sorprendió a los fans de la artista.

La cantante aprovechó su concierto el miércoles en el Rogers Auditorium en Toronto, Canadá, para revelar el nombre del álbum, antes de compartir ese mismo día la imagen de la portada en una publicación en Instagram.

El nuevo álbum es el primero de Karol G desde “Tropicoqueta”, en 2025.

Según reseña Billboard, Karol G dirigió al público el siguiente mensaje: “Tengo un anuncio que compartir, Toronto, y después de esto, también tengo un regalo para ustedes. He estado trabajando en un proyecto durante un par de meses. He estado encerrada durante meses haciendo nueva música. Durante meses, he estado preparando un segmento que formará parte de esta gira. Quiero anunciar que el 7 de agosto saldrá mi nuevo álbum. Es un álbum que no puedo esperar para cantar con todos ustedes. Se llama ‘No me arrepiento de sentir tanto’”.

La gira a la que hizo mención Karol G en su anuncio es su gira actual, “Viajando por el mundo Tropitour”, que se inició el 24 de julio en Chicago y que llevará a la cantante colombiana por ciudades de Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y Europa entre julio de 2026 y julio de 2027.

El anuncio añade un interés adicional a la gira de Karol G, pues confirma que los nuevos conciertos combinarán las canciones de “Tropicoqueta” de 2025 con los temas musicales del nuevo álbum. Además, según previamente informó CNN en Español, la organización de la gira confirmó que Becky G, Elena Rose y Greeicy participarán como invitadas especiales en distintas fechas de Estados Unidos y Canadá.

Este 2026 ha sido un año estelar para Karol G pues en mayo recibió el premio a la Excelencia Artística Internacional durante los American Music Awards 2026; y en abril se convirtió en la primera cantante latina en encabezar el cartel del festival de música Coachella

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.