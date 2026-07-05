Informe de la Casa Blanca acusa a la dirección del Smithsonian de ideología radical

La Casa Blanca, en un nuevo informe, acusó a los líderes de la Institución Smithsonian de adoptar un marco ideológico…

La Casa Blanca, en un nuevo informe, acusó a los líderes de la Institución Smithsonian de adoptar un marco ideológico divisivo, de ultraizquierda, que borra el patrimonio estadounidense. Se trata del más reciente movimiento del Gobierno de Trump para remodelar las instituciones culturales e históricas de Estados Unidos.

En el informe, publicado el sábado en el 250º aniversario de la fundación de la nación, el Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca afirma que el Smithsonian ha desplazado su misión “de la educación histórica y la investigación académica directas hacia un activismo político extremo que busca transformar nuestro país”.

Durante la segunda administración del presidente Donald Trump, la institución museística más grande del mundo y una voz clave en la configuración del relato de la historia de Estados Unidos ha estado bajo presión para eliminar la ideología “woke”, aunque opera como un fideicomiso público-privado único y no se considera una agencia del poder ejecutivo.

“Durante más de 180 años, el Smithsonian ha servido al público estadounidense con investigación académica independiente y no partidista, y seguimos comprometidos a hacerlo”, dijo un portavoz del Smithsonian a CNN el domingo.

CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para preguntar qué planea hacer el Gobierno con el informe.

El documento, de 162 páginas, sigue a un decreto de marzo de 2025 titulado “Restaurar la verdad y la cordura en la historia de Estados Unidos”, que buscaba combatir lo que la Casa Blanca llama “revisiones históricas” que presentan la historia del país bajo una luz negativa. La orden desencadenó cambios en instituciones culturales de todo el país, incluidos parques nacionales y monumentos. Como resultado, se ha encargado a los asesores de Trump erradicar lo que considera propaganda antiestadounidense en la institución.

El informe de la Casa Blanca alega que la dirección del Museo Nacional de Historia Estadounidense, en particular, ha sido capturada por una “ideología radical y activista” que se opone a la “noble y honesta historia” de la nación. El informe se basa en varias conclusiones clave, entre ellas la falta de atención a los fundadores de Estados Unidos, materiales educativos sobre fluidez de género y una cruzada contra la “blancura”.

La Casa Blanca ordenó en agosto de 2025 una revisión interna exhaustiva de las exhibiciones y materiales de la Institución Smithsonian, poniendo un gran énfasis en garantizar la “alineación con la directiva del presidente de celebrar el excepcionalismo estadounidense”.

Lonnie Bunch III, secretario del Smithsonian, dijo a CNN en una entrevista en mayo que la institución ha mantenido su autonomía, incluso cuando ha “entregado todo lo que se le ha pedido” por parte de la Casa Blanca para su revisión.

Tras mantenerse en gran medida fuera del ojo público, Bunch ayudó recientemente a curar una exposición —una muestra para conmemorar el 250º cumpleaños de Estados Unidos—. Sin embargo, el informe de la Casa Blanca critica a la dirección del museo por “ocultar y subvertir intencionalmente” la historia central de la nación. El informe indica que el museo se aparta deliberadamente de un punto de vista de “Estados Unidos primero” en la historia.

Bunch, historiador y el primer afroamericano en dirigir el Smithsonian, declaró en mayo que la administración no influyó en absoluto en su forma de pensar ni en la selección de las piezas para la exposición “Aspiraciones Estadounidenses” en el castillo del Smithsonian, que conmemoraba el 250 aniversario de la nación.

“Mi objetivo es que la historia esté impulsada por la investigación académica, no por el partidismo”, afirmó. “El Smithsonian siempre hace su propia investigación académica. Siempre está impulsado por eso. Siempre hemos trabajado con distintos gobiernos, pero siempre se trata de lo que nuestra investigación académica nos dice”.

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