Hay alerta por inundaciones en el este de Nueva York mientras una potente tormenta avanza hacia Nueva Inglaterra

Peligrosas inundaciones azotan el este del estado de Nueva York en medio de lluvias torrenciales, mientras una potente tormenta se…

Peligrosas inundaciones azotan el este del estado de Nueva York en medio de lluvias torrenciales, mientras una potente tormenta se dirige hacia Nueva Inglaterra. Esto ocurre un día después de que la tormenta provocara rescates acuáticos y graves problemas de transporte en el noreste del país.

Una franja de aguaceros de movimiento lento ha empapado el este de Nueva York, incluyendo el área de Albany, durante horas, desencadenando las inundaciones. Se han emitido múltiples alertas de inundaciones repentinas en el valle del Hudson, donde las precipitaciones han alcanzado entre 5 y 15 centímetros.

Un video de WRGB, afiliada de CNN, mostró autos atrapados en el agua en Guilderland, Nueva York, a las afueras de Albany, donde varias carreteras fueron cerradas debido a las inundaciones. En el video, un hombre parecía sacar a un niño de uno de los vehículos y ayudaba a otra persona a caminar por el agua, que le llegaba hasta la cintura.

Más de 11 millones de personas se encontraban bajo alerta de inundación este miércoles, desde el este de Nueva York hasta el oeste de Nueva Inglaterra. El mayor peligro se concentra en partes de Massachusetts, Vermont y Connecticut, donde existe un riesgo de lluvias torrenciales de nivel 3 sobre 4, como se muestra en el gráfico a continuación.

Los aguaceros repetidos podrían producir inundaciones importantes y potencialmente mortales. Las fuertes lluvias se extenderán gradualmente al este de Massachusetts, incluyendo Boston, el miércoles por la tarde.

Se pronostican acumulaciones de lluvia de 5 a 10 cm en gran parte del suroeste de Nueva Inglaterra. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que podrían caer entre 12 y 18 cm en los Berkshires y Worcester Hills, donde el terreno montañoso ayudará a retener aún más humedad de la atmósfera.

La tormenta avanza lentamente hacia el noreste después de haber azotado partes de Nueva Jersey y Pensilvania. Partes del norte de Nueva Jersey registraron entre 5 y 12 cm de lluvia.

La ciudad de Nueva York evitó las peores inundaciones durante la noche y la alerta por inundaciones expiró el miércoles por la mañana. Aún son posibles chubascos dispersos durante el resto del miércoles, pero la amenaza de inundaciones importantes ha terminado.

Al menos 20 personas fueron rescatadas de las inundaciones en la zona de Paterson, Nueva Jersey, según el departamento de bomberos de la ciudad. Entre ellas se encontraba una persona atrapada en su silla de ruedas por la crecida del agua.

Poco después de la medianoche del miércoles, las inundaciones obligaron a cerrar dos carriles de la US 1/9 en ambas direcciones cerca del Pulaski Skyway en el condado de Hudson, Nueva Jersey, según el Departamento de Transporte del estado.

Varios vehículos quedaron atrapados por las inundaciones en Staten Island la noche del martes, según el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York. También se reportaron carreteras inundadas, vehículos atrapados y rescates acuáticos en algunas zonas de Nueva Jersey y Pensilvania el lunes y el martes.

El departamento de bomberos Rescue Hose & Ladder Co. informó que respondió a una llamada en Coalport, en el centro de Pensilvania, donde los equipos rescataron a tres personas y dos perros de una vivienda.

En el este de Pensilvania, cinco personas, entre ellas un niño, tuvieron que ser rescatadas cuando su vehículo quedó sumergido por las inundaciones en una carretera baja de Reading, según informó WFMZ, afiliada de CNN.

Los aeropuertos de la región también tuvieron dificultades para gestionar la situación debido a las fuertes lluvias. Cientos de vuelos fueron cancelados el martes en los aeropuertos del área metropolitana de Nueva York.

A primera hora del miércoles, se habían cancelado alrededor de 200 vuelos y decenas habían sufrido retrasos en los aeropuertos de LaGuardia, John F. Kennedy y Newark Liberty, según FlightAware. En el Aeropuerto Internacional Logan de Boston, más de 30 vuelos fueron cancelados a primera hora del miércoles y una cantidad similar sufrió retrasos.

Las fuertes lluvias, con tasas de 2,5 a 5 cm por hora, continuarán azotando partes del este de Nueva York y el oeste de Nueva Inglaterra hasta la tarde del miércoles. Estas zonas corren el mayor riesgo de sufrir inundaciones importantes durante gran parte del día. La costa de Nueva Inglaterra, incluyendo Boston, también experimentará fuertes lluvias intermitentes, pero se espera que las tormentas se desplacen con la suficiente rapidez como para evitar inundaciones graves.

El sistema de tormentas comenzará a debilitarse el miércoles por la noche y sus precipitaciones se volverán más dispersas y menos intensas; en ese momento, disminuirá el riesgo de inundaciones generalizadas.

Se mantiene un nivel 1 de riesgo (de 5) de lluvias torrenciales aisladas desde Boston hasta la costa de Maine el jueves, debido a la persistencia de zonas con lluvias intensas.

Los meteorólogos Chris Dolce y Dakota Smith contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

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