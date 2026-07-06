Harry Styles recibe un récord Guinness por mayor número de presentaciones en el Estadio Wembley

Harry Styles recibió un récord Guinness tras completar 12 presentaciones en el Estadio Wembley de Londres, convirtiéndose en el artista…

Harry Styles recibió un récord Guinness tras completar 12 presentaciones en el Estadio Wembley de Londres, convirtiéndose en el artista con el mayor número de presentaciones consecutivas en una misma temporada en ese recinto. Con este logro, superó la marca de 10 conciertos establecida previamente por Coldplay.

El cantante británico se encuentra en medio de su gira “Together, Together”, que comenzó en mayo en Ámsterdam. Posteriormente, se dirigió a Londres donde ofreció los 12 conciertos entre el 12 de junio y el 4 de julio. El certificado del récord fue entregado por Will Munford, adjudicador oficial de Guinness World Records, y también se entregaron certificados conmemorativos a los miembros del equipo de Styles para celebrar el hito.

Según la página oficial del Estadio Wembley, el recinto tiene capacidad para 90.000 espectadores y una circunferencia de un kilómetro. El estadio celebró el récord con publicaciones en su cuenta oficial de X y, durante el último concierto de la residencia, el 4 de julio, lanzó fuegos artificiales para conmemorar la marca.

Tras concluir su paso por Londres, Styles continuará su gira con conciertos en Brasil y México. Más adelante viajará a Nueva York, donde ofrecerá 30 conciertos en el Madison Square Garden entre agosto y octubre.

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