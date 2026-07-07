Hallan muerta por disparos en Ucrania a la sospechosa de atentado con bomba en Mónaco, según autoridades

La mujer sospechosa del atentado con bomba en Mónaco, en el que resultó herido un empresario ucraniano, fue hallada muerta…

La mujer sospechosa del atentado con bomba en Mónaco, en el que resultó herido un empresario ucraniano, fue hallada muerta en Ucrania, informaron este martes autoridades de ese país.

Interpol había identificado previamente a la sospechosa del atentado como Anastasiia Berezovska, de 39 años, nacida en Ucrania y residente reciente en Alemania. Su cuerpo fue encontrado con heridas de bala en la cabeza y casquillos de pistola, según la Policía y la Fiscalía de Ucrania.

Las autoridades ucranianas informaron que detuvieron a dos hombres bajo sospecha de haber matado a Berezovska “mediante concierto previo”.

La Policía indicó que uno de los hombres —empleado en activo de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania— confesó el homicidio de Berezovska y afirmó que el segundo sospechoso, un exmiembro de las fuerzas del orden, actuó como cómplice.

Berezovska llegó a Ucrania el 1 de julio y mantuvo comunicación con su familia y con los dos hombres, según un comunicado emitido este martes por la Policía Nacional de Ucrania. Los investigadores descubrieron que ambos hombres habían realizado repetidas transferencias bancarias y pagos en criptomonedas a Berezovska, lo que llevó a la Policía a considerarlos “individuos potencialmente implicados en el intento de asesinato en Mónaco”.

La Policía señaló que se llevaron a cabo diligencias urgentes de búsqueda contra ambos hombres en relación con el ataque de Mónaco; durante el proceso, el oficial de inteligencia en activo confesó por separado el homicidio de Berezovska. El comunicado policial indicaba que el oficial de inteligencia no había informado a sus superiores sobre sus contactos con Berezovska ni sobre las transferencias bancarias realizadas a ella, y que el sospechoso afirmó haber “actuado por iniciativa propia”.

“Además, durante el registro de la vivienda del exmiembro de las fuerzas del orden, se descubrió una estancia en el sótano que parecía una cámara de tortura”, añadió el comunicado policial.

La Fiscalía también informó que “las fuerzas del orden están identificando a los instigadores y a otras personas implicadas en el intento de asesinato de la familia en Mónaco”.

CNN se ha puesto en contacto con la policía de Mónaco, el Departamento de Justicia de Mónaco e Interpol para solicitar comentarios, pero hasta ahora no ha obtenido respuestas.

El ataque ocurrido la semana pasada en Mónaco —en el que estalló una bomba en la entrada de uno de los edificios de apartamentos más lujosos de la ciudad-estado, teniendo como objetivo al empresario de origen ucraniano Vadym Yermolaiev— dejó tres heridos: el propio Yermolaiev, una mujer y un niño. Aunque el motivo no está claro, el fiscal de Mónaco, Stéphane Thibault, calificó previamente el atentado con bomba como un “intento de asesinato”, convirtiéndolo en el primer intento de asesinato con explosivos registrado en las calles de Mónaco, caracterizadas por su alta seguridad y vigilancia.

Esta es una noticia en desarrollo y será actualizada.

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