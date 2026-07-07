Gobierno de Trump vuelve a imponer sanciones petroleras tras ataques de Irán contra barcos cerca del estrecho de Ormuz

El Gobierno de Trump está reimplementando sanciones a las ventas de petróleo iraní en represalia por una serie de ataques…

El Gobierno de Trump está reimplementando sanciones a las ventas de petróleo iraní en represalia por una serie de ataques a barcos comerciales cerca del estrecho de Ormuz.

“Irán solo cosechará beneficios si muestran buen comportamiento”, dijo un oficial de los EE.UU en un comunicado. “Las acciones de Irán en el estrecho fueron completamente inaceptables para los Estados Unidos y serán encontradas con consecuencias”.

Esta medida marca el último desafío al frágil alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, y elimina una de las concesiones centrales hechas al régimen iraní a cambio de su reapertura del estrecho de Ormuz.

Ha sacudido los precios globales del petróleo, con el precio de los futuros del petróleo Brent subiendo más del 5 % el martes.

Inicialmente, el Departamento del Tesoro de EE.UU. había acordado levantar las sanciones sobre la venta de petróleo iraní durante 60 días como parte del acuerdo de alto al fuego, que el Secretario del Tesoro Scott Bessent caracterizó en ese momento como una muestra de confianza en las “conversaciones productivas” de las dos naciones.

El pacto permitió el incremento del tráfico a través del estrecho, contribuyendo a una marcada disminución en los precios globales del petróleo. Sin embargo, el alto al fuego se ha probado en múltiples ocasiones, despues de que Irán atacó a barcos en el estrecho o cerca de éste.

El Gobierno no señaló de inmediato cuánto tiempo se reimpondrían las sanciones ni bajo qué condiciones consideraría levantarlas de nuevo. Un aviso publicado este martes por el Departamento del Tesoro solo decía que su anterior alivio temporal de las sanciones había sido “revocado y reemplazado en su totalidad”.

The-CNN-Wire

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