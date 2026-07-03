Funcionarios de EE.UU. intentaron advertir a Irán sobre el temor de que Israel asesinara a sus mediadores

Funcionarios estadounidenses intentaron advertir a Irán sobre sus temores de que Israel matara a mediadores durante las conversaciones de esta…

Funcionarios estadounidenses intentaron advertir a Irán sobre sus temores de que Israel matara a mediadores durante las conversaciones de esta primavera, según dos funcionarios de EE.UU.

Los funcionarios señalaron que a Estados Unidos le preocupaba que Israel pudiera matar a Mohammad Bagher Ghalibaf, el presidente del parlamento iraní que encabeza las negociaciones con EE.UU., o al ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, quien también ha sido una figura pública en dichas conversaciones. Las advertencias se transmitieron a través de intermediarios, indicaron los funcionarios.

The New York Times fue el primer medio en informar sobre estas advertencias.

El viernes no había indicios inmediatos de que la inteligencia estadounidense tuviera conocimiento de un complot específico que hubiera motivado la advertencia. El alto mando de defensa de Israel ha expresado públicamente el deseo de Jerusalén de eliminar a altos dirigentes iraníes, y el presidente Donald Trump ha dejado claro en el pasado que tales esfuerzos complicaban las negociaciones.

En marzo, se negó a revelar a los periodistas con quiénes en Irán estaba negociando Estados Unidos porque, según dijo, no quería que los mataran.

“Ya saben, es algo difícil”, dijo. “Han acabado con todos”.

Una portavoz de la embajada de Israel en Washington declinó hacer comentarios. CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para solicitar declaraciones.

Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, han mantenido en ocasiones fuertes desacuerdos sobre la guerra con Irán. Netanyahu se mostraba frustrado por las negociaciones en curso, mientras que Trump consideraba que su homólogo israelí tenía demasiado interés en echar por tierra una paz incipiente.

En un intercambio especialmente tenso ocurrido en junio, Trump utilizó palabras malsonantes para expresar su desaprobación ante una operación militar que Israel planeaba llevar a cabo en el Líbano, según dos personas al tanto de la conversación. Funcionarios de la administración Trump también han seguido de cerca la red de espionaje de Israel, que ha intensificado sus actividades de inteligencia y vigilancia sobre funcionarios iraníes y estadounidenses en los últimos meses, según un funcionario de EE.UU.

En los primeros días de la guerra, Israel mató a numerosos líderes políticos y religiosos de alto rango del país, incluido el líder supremo de la nación y —quizás aún más significativo para unas posibles negociaciones— a su máximo responsable de seguridad nacional, Ali Larijani. Sin embargo, al quedar claro que la campaña no estaba logrando instaurar un nuevo régimen en Teherán, la administración Trump parece haber desistido de apoyar esa estrategia en favor de negociaciones con Irán.

Tomar como objetivo a Ghalibaf o a Araghchi podría haber hecho fracasar unas conversaciones ya de por sí muy frágiles, cuyo futuro sigue siendo incierto.

Si bien Estados Unidos e Irán han firmado un memorando de entendimiento que establece un alto el fuego de 60 días, el acuerdo pospone para futuras negociaciones las cuestiones más espinosas, como el destino de las reservas nucleares de Irán. Y aun con el acuerdo de 60 días vigente, Irán ha disparado contra buques en el estrecho de Ormuz y Estados Unidos ha respondido con ataques contra objetivos iraníes.

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