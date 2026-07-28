Fujimori jura como presidenta de Perú: promete Fuerzas Armadas en seguridad y un plan de contingencia frente a “El Niño”

Keiko Fujimori juró este martes como nueva presidenta de Perú para el período 2026-2031 y prometió que su primera prioridad…

Keiko Fujimori juró este martes como nueva presidenta de Perú para el período 2026-2031 y prometió que su primera prioridad serán los “dos frentes de emergencia nacional: mitigación del fenómeno El Niño y Seguridad ciudadana”.

“Tenemos miedo de salir a las calles o que las casas se inunden”, dijo la mandataria en su discurso ante el Congreso.

Ante el fenómeno climático “El Niño”, que genera eventos extremos como sequías e inundaciones y según expertos será muy fuerte en los próximos meses —por lo que popularmente ya es conocido como “Súper Niño”—, Fujimori dijo que trazará un plan de contingencia nacional “que romperá con la lógica de la reacción tardía para pasar a la era de la prevención oportuna”. En esa línea, prometió que los agricultores “no estarán solos” y recibirán asistencia técnica.

Sobre la inseguridad, lamentó los casos de extorsión y ratificó sus promesas de mano dura: “Vamos a recuperar cada barrio, cada carretera, cada espacio público para las familias peruanas. Allí donde el crimen organizado, el narcotráfico, la minería ilegal hayan arrebatado el control del Estado, haremos uso de todas las herramientas que la Constitución pone a disposición”.

Según explicó, las Fuerzas Armadas asumirán “temporalmente” el liderazgo de las operaciones de seguridad y control del orden interno en coordinación con la Policía Nacional.

La hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) trazó un diagnóstico crudo de la realidad del país que, según dijo, está “marcado por el abandono” y tiene la mayor desigualdad de ingresos en toda América Latina.

“Empezaremos a escribir nuestro futuro por los próximos cinco años, ningún día más”, agregó. “No he venido a ofrecer milagros inmediatos ni promesas vacías. He venido a ofrecer método, disciplina, perseverancia y una ruta clara”.

Fujimori dijo luego que su segundo objetivo será mejorar la calidad de vida de los peruanos, “desde la gestación hasta la tercera edad”.

Anunció un aumento del sueldo mínimo a 1.300 soles (unos US$ 380), un incremento de un 15 %, acompañado de un bono único para las pequeñas empresas para afrontar el mayor costo laboral.

La líder conservadora, fundadora del partido Fuerza Popular, entró al Congreso con un recibimiento entusiasta de la bancada oficialista y las fuerzas aliadas, mientras que hubo un tibio saludo de las filas opositoras, donde algunos legisladores permanecieron sentados.

Antes de comenzar su discurso, se oyeron gritos de “justicia para las víctimas”, a lo que el fujimorismo respondió con aplausos de respaldo para la presidenta.

Entre los presentes estuvieron los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Ecuador, Daniel Noboa; de Chile, José Antonio Kast; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Paraguay, Santiago Peña; de Uruguay, Yamandú Orsi; de Panamá, José Raúl Mulino; de Honduras, Nasry Asfura; el rey Felipe de España y otros líderes y representantes extranjeros.

Fujimori adelantó que emitirá decretos de urgencia y solicitará al Congreso facultades delegadas para implementar sus medidas más urgentes.

También dijo que asume “con humildad” el cargo y prometió transparencia y lucha contra la corrupción, otro problema arraigado que preocupa a los peruanos. Igualmente, pidió “no olvidar jamás que el poder solo encuentra sentido cuando se ejerce para servir”.

La nueva mandataria dedicó los minutos finales a enviar mensajes a varios sectores, como la oposición, los funcionarios locales y los ciudadanos en general.

A las fuerzas de oposición les dijo: “Tendamos puentes de diálogo, pensemos en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”.

En tanto, a los empresarios les pidió confiar en Perú e invertir, mientras que ratificó su pedido de confianza a los peruanos. “Ustedes son el motor y la razón de ser de este gobierno”, concluyó.

The-CNN-Wire

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