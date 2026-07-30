Familiares de sobreviviente de Epstein arremete contra la exabogada de la Casa Blanca de Obama que relativizó sus acusaciones

Kathy Ruemmler, la exasesora jurídica de la Casa Blanca de Obama, dijo a un panel de la Cámara que creía…

Kathy Ruemmler, la exasesora jurídica de la Casa Blanca de Obama, dijo a un panel de la Cámara que creía que las descripciones de abuso de una de las víctimas más destacadas de Jeffrey Epstein, Virginia Roberts Giuffre, “carecían de credibilidad inherente”, lo que provocó una dura reprimenda por parte de la familia de Giuffre, que acusó a la abogada de intentar minimizar sus propios vínculos con Epstein.

La declaración de Ruemmler a la Comisión de Supervisión de la Cámara se hizo pública el miércoles cuando el panel publicó una transcripción de su entrevista a puerta cerrada con Ruemmler sobre sus vínculos con Epstein. Ruemmler, que recientemente trabajaba en un alto cargo jurídico en Goldman Sachs, dijo que ahora lamentaba haber interactuado con el fallecido delincuente sexual y que creía que fue un error.

Pero cuando se le preguntó específicamente si creía que Giuffre, una destacada sobreviviente de Epstein que murió por suicidio, fue víctima de Epstein y Maxwell, Ruemmler respondió: “No lo sé”.

Amplió: “Si ella dice que lo fue, no tengo razón para dudarlo. Sin embargo, hubo alegaciones que ella hizo que, según creía, basándome en mi experiencia como exfiscal y como abogada defensora, eran de tal naturaleza que — carecían de credibilidad inherente”.

En respuesta a la declaración, Sky y Amanda Roberts, el hermano y la cuñada de Giuffre, dijeron en un comunicado a CNN: “La única persona que carece de credibilidad es Kathy Ruemmler, que está tratando de hacer que la gente crea que no sabía que Jeffrey Epstein estaba participando activamente en el tráfico sexual”.

“Intentar sembrar dudas sobre Virginia, cuya valentía fue la razón por la que tantas otras sobrevivientes dieron un paso al frente, lo que resultó en que más de 50 personas tuvieran que renunciar a sus posiciones de poder, es reprobable”, decía el comunicado. “Debería avergonzarse de sí misma”.

Jami Schlicher, representante de relaciones públicas de Ruemmler, refutó que Ruemmler estuviera “desestimando ampliamente las alegaciones de Virginia Giuffre” en un correo electrónico antes de que los familiares de Giuffre emitieran su comunicado.

“Eso simplemente no fue lo que ocurrió”, escribió Schlicher en un correo electrónico. “La Sra. Ruemmler estaba respondiendo a una discusión específica sobre alegaciones específicas. Estaba expresando escepticismo respecto de afirmaciones concretas que no habían sido corroboradas, no sobre cada alegación que la Sra. Giuffre haya hecho”.

En 2019, Giuffre alegó públicamente que Epstein la traficó y la obligó a tener relaciones sexuales con sus amigos, incluido el príncipe Andrew, ahora Andrew Mountbatten-Windsor, cuando ella tenía 17 años. El ex príncipe ha negado repetidamente las alegaciones.

“Por lo general, cuando alguien dice: ‘Fui traficada sexualmente hacia alguien’, dicen quién, cuándo, dónde, no múltiples líderes mundiales, múltiples presidentes extranjeros”, dijo Ruemmler. Añadió que, como no investigó el caso, le habría preguntado al investigador principal qué pruebas encontraron o si entrevistaron a Giuffre.

Ruemmler anunció en febrero que renunciaría como directora jurídica de Goldman Sachs después de que se publicaran historias que detallaban sus vínculos con Epstein, incluidas las de KFile de CNN. Se suponía que iba a dejar la firma a finales de junio, pero el director ejecutivo de Goldman Sachs, David Solomon, le pidió que se quedara como asesora hasta que se nombrara a su sucesor. Goldman Sachs declinó hacer comentarios a CNN.

El hermano y la cuñada de Giuffre dijeron en el comunicado: “Kathy Ruemmler se enriqueció mientras niñas y mujeres jóvenes sufrían y veían sus vidas destruidas porque ella facilitó a su abusador”.

A Ruemmler también le preguntaron los investigadores sobre un correo electrónico de septiembre de 2015 en el que escribió: “Quiero pensar en si hay alguna contrademanda que pudiera presentarse contra VR”, con VR refiriéndose a Virginia Roberts Giuffre.

En ese momento, Giuffre había demandado a Ghislaine Maxwell por difamación por decir que sus alegaciones de abuso contra Maxwell y Epstein eran “mentiras evidentes”. Cuando se le preguntó si quería presentar alguna contrademanda contra Giuffre, Ruemmler dijo que no tenía recuerdos del correo electrónico, pero que estaba “tratando, de una manera más bien genérica, de mostrar que estoy siendo algo receptiva cuando [Epstein] me pide mi opinión. Y, de nuevo, esa era una forma común en que yo le respondería”.

“No tuve ninguna participación directa en nada de esto”, añadió Ruemmler.

Los investigadores de la comisión, en términos generales, buscaron presionar a Ruemmler sobre su relación con Epstein, presentándole varios correos electrónicos —muchos de los cuales fueron hechos públicos por el Departamento de Justicia— y pidiéndole que los explicara.

En una cadena de correos electrónicos de febrero de 2016, Epstein preguntó “¿ya estamos listos para un día de alegría?”, a lo que Ruemmler respondió: “el mejor masaje de todos, pero no tu tipo de masaje”, muestra la transcripción.

Dado que algunas de las víctimas de Epstein fueron reclutadas inicialmente para proporcionar masajes, se le pidió a Ruemmler que explicara qué quiso decir.

Ruemmler dijo que Epstein le había regalado una visita al spa del Hotel Peninsula en la ciudad de Nueva York, y que su correo electrónico pretendía ser una broma sobre la condena previa de Epstein.

“Así que lo que estaba haciendo aquí era una broma al pasar que, ciertamente, sentada aquí en 2026, es de un gusto extraordinariamente malo, pero era una broma sobre su historial criminal previo”, dijo Ruemmler, según la transcripción.

Los investigadores de la comisión también le presentaron a Ruemmler un correo electrónico de septiembre de 2014 en el que Epstein escribió: “¿chicas?, cuidado, voy a renovar un viejo hábito”.

Ruemmler dijo que este intercambio probablemente hacía referencia a una reunión en persona en la que ella le dijo que no se refiriera a las mujeres como chicas.

A Ruemmler también se le presentó un intercambio de correos electrónicos de junio de 2016 en el que ella y Epstein estaban hablando sobre una posible oportunidad laboral en un fondo de cobertura. Después de que Epstein sugiriera que el director ejecutivo del fondo de cobertura “podría estar interesado en una mujer”, Ruemmler respondió: “Oh, Jesús—¿quieres decir que vas a cambiar a una de tus rusas por mi compensación?”

Ruemmler dijo que sabía que parte del personal de Epstein era ruso y de Europa del Este, pero que nunca vio a nadie menor de 18 años. Sostuvo que hizo el comentario como una forma de “desviar”, porque, a su juicio, Epstein estaba tratando de meterse en una posible negociación laboral cuando a ella no le habían ofrecido nada y no estaba buscando su ayuda.

“Lamento haberle enviado correos electrónicos. Y este es un… este es un chiste que ciertamente no cae muy bien hoy”, le dijo Ruemmler a la comisión.

En marzo de 2015, Ruemmler le escribió a Epstein: “Cariño, no soy una de tus jovencitas”. Le dijo a la comisión que estaba siendo “sarcástica” después de un largo día de viaje a China.

“Recuerde, él tenía… su novia probablemente era 15 años más joven que yo y… en ese momento”, dijo Ruemmler, y añadió: “También tenía personal, ya sabe, varias mujeres de, ya sabe, finales de sus 20, principios de sus 30, que estaban en su equipo y viajaban con él. Y así que básicamente estoy diciendo: no… de nuevo, no me vengas a explicar las cosas como si yo no entendiera. Estoy de mal humor”.

Con preguntas sobre su situación laboral circulando públicamente, Ruemmler no se comprometió a recomendar que su sucesor en Goldman Sachs no haya tenido vínculos con Epstein.

“Creo que esa no es una pregunta para mí”, dijo. “En el sistema legal estadounidense hacemos responsables a las personas por su conducta. No hacemos responsables a las personas por sus asociaciones”.

“En mi opinión, es una política muy, muy mala empezar a imputar mala conducta a las personas únicamente en virtud de su asociación”, dijo, añadiendo que sería “un camino muy peligroso por el que bajar”.

Ruemmler dijo que había revelado su asociación con Epstein al banco antes de incorporarse en 2020.

“Dije que conocía a Epstein, que me había comunicado con Epstein, que había tratado con Epstein, que no era mi cliente, pero que era un asesor principal de mi cliente, y que él había pedido mi… aunque no era mi cliente, ciertamente me pedía mi opinión sobre cosas de vez en cuando”, dijo.

Ruemmler dijo que conocía a Epstein profesionalmente como abogada porque ambos compartían un cliente en común —un banco— y que sus interacciones con Epstein fueron en calidad de abogada.

Ruemmler dijo que nunca representó a Epstein como su abogada ni recibió compensación de él, y que era una de las muchas personas a las que Epstein pidió consejo en sus círculos profesionales y sociales.

“Me pedía mi opinión de vez en cuando, como creo que también se la pedía a otros, y traté de ser receptiva y darle mi opinión. Pero, de nuevo, él no era mi cliente. Yo no trabajaba para él. No me pagaba. No era mi responsabilidad. Era responsabilidad de otra persona”, dijo Ruemmler.

Esta historia en desarrollo ha sido actualizada.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.