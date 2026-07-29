Los incendios forestales en España y Francia se estabilizan, pero los riesgos persisten debido a las altas temperaturas

Los incendios forestales en las regiones más afectadas de España y Francia se han estabilizado, pero los riesgos persisten debido…

Los incendios forestales en las regiones más afectadas de España y Francia se han estabilizado, pero los riesgos persisten debido a que se espera que las temperaturas superen los 38 grados Celsius (100 grados Fahrenheit) en ambos países este miércoles.

Algunas de las cientos de miles de personas evacuadas de sus hogares en las zonas de Francia y España más afectadas por los incendios forestales están empezando a regresar gradualmente.

Las condiciones extremas llegan en un momento en que Europa occidental atraviesa su cuarta ola de calor del verano, en medio de una prolongada sequía que ha favorecido la rápida propagación de las llamas. En ese contexto, la UE advirtió que podrían surgir nuevos focos más al este de Europa, en países como Grecia e Italia.

Las autoridades españolas informaron que unas 24.000 de las 63.000 personas evacuadas por los incendios ya han podido regresar a sus hogares. Además, se flexibilizaron las restricciones de confinamiento para otras 20.000 personas en la Comunidad de Madrid.

La situación de los incendios evoluciona de forma favorable, según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

“La situación sigue evolucionando favorablemente, aunque con la máxima prudencia y precaución, y aplicando todas las medidas preventivas posibles, pero se mantiene favorable”, declaró Sánchez a la prensa.

Los esfuerzos se centran actualmente en contener los incendios y enfriar las zonas afectadas para evitar que se reaviven, añadió.

En el momento de sus declaraciones, había diez incendios forestales activos en España, indicó Sánchez.

Horas antes, las autoridades señalaron que el incendio al oeste de Madrid mostraba signos de remitir lentamente, lo que alimentó el optimismo entre los equipos de emergencia. Sin embargo, según Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, durante la noche se quemaron unas 6.000 hectáreas (23 millas cuadradas) en el área metropolitana, lo que elevó la superficie total afectada a unas 131 millas cuadradas.

Nuevas imágenes satelitales obtenidas por CNN también muestran columnas de humo que se elevan desde zonas devastadas por incendios forestales en España.

Esta imagen muestra densas columnas de humo que emanan de un incendio forestal en La Vall d’Uixó, en el este de España, cerca de un parque natural.

Los incendios forestales que asolaban el departamento de Gironda, en el suroeste de Francia, han sido “estabilizados”, según informó la prefectura en un comunicado esta mañana.

“La noche transcurrió con calma. Esta mañana el incendio permanece estabilizado, y varios rebrotes fueron controlados rápidamente durante la noche”, indicó, añadiendo que la superficie total quemada en la zona no ha aumentado.

Sin embargo, las condiciones meteorológicas de hoy son desfavorables, según informó la prefectura, con temperaturas que se prevé alcancen casi los 41 grados Celsius (106 grados Fahrenheit). Además, han soplado vientos secos durante todo el día, lo que ha provocado un descenso en los niveles de humedad.

Aunque los incendios forestales en España y Francia parecen estar estabilizándose, podrían surgir nuevos focos más al este de Europa, en países como Grecia e Italia, según Maria Zuber, directora del Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias de la Unión Europea.

“El próximo riesgo ya se está extendiendo a Grecia y también a Europa Central”, declaró Zuber a la prensa hoy, según Reuters.

“Por el momento, Grecia se ha salvado, pero ahora vemos que el fuego llegará allí también. Italia se enfrentará al riesgo a principios de agosto, y tendremos que ver qué sucede con la Península Ibérica, porque si también allí se ve afectada, toda Europa estará en llamas”, afirmó.

Si bien la UE ha enviado aviones, helicópteros y equipos terrestres de extinción de incendios a Francia y España para combatir los incendios forestales actuales, algunas de las aeronaves del bloque también se han desplegado en Europa central y oriental a medida que aumenta el riesgo de incendios en esas zonas, dijo Zuber.

Las autoridades de Francia y España han desplegado aviones y helicópteros para reforzar las tareas de extinción.

Los helicópteros, como los Blackhawk de la República Checa utilizados cerca de Burdeos, emplean un depósito suspendido por un cable que llenan en lagos, ríos, embalses o grandes estanques antes de descargar el agua sobre las llamas bajo la coordinación de los equipos en tierra. Un Blackhawk suele transportar entre 600 y 700 galones de agua, mientras que otros modelos utilizados en Europa pueden cargar alrededor de 2.600 galones.

Los aviones anfibios también desempeñan un papel clave. Estas aeronaves recogen agua mientras sobrevuelan lagos, embalses y, en algunos casos, ríos, y pueden transportar entre 700 y 1.600 galones por descarga.

A estas aeronaves se suman los aviones cisterna de ala fija, que lanzan miles de galones de retardante de fuego o agua mezclada con productos químicos para ralentizar el avance de las llamas.

Las autoridades insisten en que la seguridad durante estas operaciones es fundamental. Por ello, piden al público mantenerse alejado de las fuentes de agua utilizadas por las aeronaves y despejar la zona si observan aproximarse un avión o un helicóptero de extinción.

El agravamiento de los incendios coincide con meses de intensas olas de calor en Europa occidental, alimentadas por el cambio climático y una sucesión de cúpulas de calor que atrapan el aire caliente y resecan el terreno, creando las condiciones ideales para incendios cada vez más intensos y difíciles de controlar.

Billy Stockwell, Pau Mosquera, Laura Paddison, Catherine Nicholls e Hira Humayun, de CNN, contribuyeron con información para este reportaje.

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