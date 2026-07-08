Hallan el cuerpo de Lucas Gámez, el niño de nueve años que quedó atrapado en La Guaira tras los sismos en Venezuela

El cuerpo de Lucas Gámez, el niño de nueve años que quedó atrapado en un edificio del estado La Guaira…

El cuerpo de Lucas Gámez, el niño de nueve años que quedó atrapado en un edificio del estado La Guaira después de los fuertes sismos que sacudieron Venezuela el 24 de junio, fue hallado este miércoles, dijo el colegio Los Arcos, donde estudiaba el menor, en un comunicado.

“Con el corazón profundamente arrugado, pero con la certeza de que el amor y la fe nunca son en vano, les compartimos que nuestro querido Lucas ha sido encontrado y ya descansa en la paz del Señor”, señaló la institución.

“Queremos honrar la vida de Lucas, un niño que logró unirnos a todos en una sola alma. Y queremos honrar con el corazón entero a sus papás, Blanca y Marco, quienes con una fe inquebrantable movieron el cielo, la tierra y el espíritu de miles de personas. Esa luz que encendieron por su hijo no se apaga hoy; se queda para siempre en cada uno de nosotros”, agregó.

Un rescatista del Cuerpo de Bomberos de San Pablo, uno de los muchos grupos extranjeros que participan en las labores de búsqueda, dijo a periodistas en el lugar que el cuerpo de Lucas Gámez fue encontrado en las últimas horas en el edificio Miramar junto a los cuerpos de sus abuelos. De acuerdo con el rescatista, los cadáveres ya fueron recuperados y serán entregados a sus familiares “en forma digna”.

CNN contactó a la familia de Lucas y espera respuesta.

Las labores de búsqueda y rescate para dar con el niño se extendieron durante dos semanas.

Marcos Gámez, padre de Lucas, seguía pendiente de los trabajos la tarde del martes. En un encuentro con periodistas, contó que su familia guardaba la esperanza de encontrarlo con vida y llevarlo a casa.

“La esperanza es lo último que muere”, dijo al tiempo que aguardaba noticias sobre la situación. “Tenemos que seguir adelante apoyados en la fe”, insistió.

A dos semanas de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5, que hasta el martes habían causado 3.685 fallecimientos, Marcos sabía que las probabilidades de encontrar a personas aún con vida eran pocas, como lo saben las otras familias que también buscan a sus seres queridos. Diversos especialistas señalan que las primeras 72 horas después de un sismo representan la ventana donde la probabilidad de conseguir un rescate es mayor.

Sin embargo, dijo que él y los suyos trataban de mantener la calma y concentrarse en los datos que pudieran brindarles alguna luz, así como en el apoyo que recibían por parte de otros padres y ciudadanos en general.

“Tenemos la esperanza de que abajo, según nos han dicho los expertos, hay más flujo de oxígeno”, dijo el martes, al referirse a las labores en el edificio donde Lucas y otros quedaron atrapados.

“Su mamá y yo nos mantenemos con fe y esperanza de que puedan aparecer Lucas y varias personas más”, agregó.

Lucas nació en Argentina y creció tanto con las costumbres de ese país como con las de Venezuela, dijo su padre. Era el hijo menor de la familia, recién este lunes cumplió nueve años y era un niño a quien le gustaba estar rodeado de los suyos y hablar de religión.

Además, le gustaba el fútbol, por lo que Marcos estaba convencido de que Lucas sintió alegría por el triunfo de Argentina este martes en la Copa del Mundo, en la que la selección albiceleste venció a Egipto en octavos de final por un marcador de 3-2.

“Debe estar contento porque hoy ganó Argentina, seguro está súper contento donde está”, dijo Marcos, quien agradeció el apoyo que su familia recibió por parte de centros de acopio y del colegio de su hijo.

En La Guaira, el estado más afectado, las labores de búsqueda y rescate siguen su marcha, rescatistas se afanan en su trabajo y la maquinaria trata de remover escombros con el cuidado de no provocar más derrumbes en los edificios colapsados.

The-CNN-Wire

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