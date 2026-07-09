¿Es Timothée Chalamet el villano en “Dune 3”? Estas son las claves del nuevo tráiler

Este miércoles se divulgó el nuevo tráiler de la película “Dune: Part Three”, la esperada superproducción de ciencia ficción dirigida…

Este miércoles se divulgó el nuevo tráiler de la película “Dune: Part Three”, la esperada superproducción de ciencia ficción dirigida por Denis Villeneuve y protagonizada por un elenco de estrellas liderado por Timothée Chalamet.

Al igual que en la novela “Dune: Messiah” (1969) escrita por Frank Herbert, que inspira la nueva película, el tráiler de “Dune: Part Three” confirma que el héroe de la historia, Paul Atreides (Timothée Chalamet), gobierna desde hace años como emperador de la galaxia, liderando una guerra religiosa que ha causado la destrucción de mundos y civilizaciones.

Las escenas del tráiler muestran una confrontación de Paul con Chani (Zendaya), su expareja, y un combate con el clon de Duncan Idaho (Jason Momoa). Incluso el personaje de Scytale, interpretado por Robert Pattinson, quien busca la muerte de Paul Atreides, luce como un villano secundario en las imágenes reveladas. “Dune: Part Three” va de la conspiración entre distintas facciones para derribar la tiranía de Paul.

El nuevo cartel oficial de “Dune: Part Three” muestra a los personajes de Chalamet y Zendaya en extremos opuestos, listos para enfrentarse en combate.

En un evento de lanzamiento del tráiler, Villeneuve dijo que “las personas que conocen el libro saben que es una bestia muy diferente. Es más un thriller. Es una historia más intensa. Y definitivamente es también mucho más emocional. Así que será la tercera y última película de ‘Dune’”.

Esta declaración de Villeneuve es algo desconcertante, pues “Dune: Messiah” es apenas el segundo libro de la saga escrita por Frank Herbert. El autor escribió cuatro libros más. Así que será interesante conocer cómo se cierra el arco narrativo de Paul Atreides.

Además de Chalamet, Zendaya, Momoa y Pattinson, la película incluye en su elenco a Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Isaach de Bankolé, Charlotte Rampling, Anya Taylor-Joy y Javier Bardem.

“Dune: Part Three” se estrena en cines este 18 de diciembre.

The-CNN-Wire

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