Encuesta CNN: un tercio de los demócratas se identifica ahora como socialistas democráticos

Alrededor de un tercio de los adultos demócratas y de aquellos con inclinación demócrata se identifican como socialistas democráticos, según…

Alrededor de un tercio de los adultos demócratas y de aquellos con inclinación demócrata se identifican como socialistas democráticos, según una nueva encuesta de CNN realizada por SSRS.

Son algunos de los partidarios más firmes del partido, pero muchos también ansían una renovación profunda de la formación en un momento en que los socialistas democráticos cobran nuevo impulso en las urnas.

Tras la victoria de Zohran Mamdani sobre Andrew Cuomo el año pasado en Nueva York, candidatos que se definen como socialistas democráticos han logrado la nominación demócrata en varias contiendas para la Cámara de Representantes de EE.UU. en todo el país, incluyendo victorias sobre los representantes titulares Adriano Espaillat (Nueva York) y Diana DeGette (Colorado).

Las elecciones primarias de las próximas semanas pondrán a prueba si esta tendencia puede extenderse más allá de los bastiones demócratas; de hecho, encuestas recientes sobre las primarias demócratas para gobernador en Wisconsin sitúan a la socialista democrática Francesca Hong a la cabeza en ese estado clave.

¿Quiénes integran el ala socialista democrática de la base del Partido Demócrata? Según la encuesta de CNN, los estadounidenses alineados con los demócratas que se identifican como socialistas democráticos:

Tienden a ser más jóvenes (el 59 % tiene menos de 45 años, frente al 46 % de los demócratas que no se identifican como socialistas democráticos) y es más probable que sean blancos (57 % frente a 49 %).

Es menos probable que tengan un título universitario (66 % frente a 54 %) y más probable que ganen menos de US$ 100.000 al año (76 % frente a 65 %).

Es más probable que se declaren extremadamente motivados para votar este año (así lo afirma el 66 % de los votantes registrados de este grupo, frente al 57 % de los que no son socialistas democráticos), aunque ambos grupos apoyan mayoritariamente a los candidatos demócratas al Congreso (el 99 % de los socialistas democráticos y el 94 % de los no socialistas democráticos).

Tienen una opinión más positiva del Partido Demócrata. Es más probable que vean con buenos ojos al partido (68 % frente a 60 %) y a sus líderes en el Congreso, y que tengan una opinión negativa del Partido Republicano y de sus líderes legislativos.

Aunque los socialistas democráticos son tan propensos como otros estadounidenses con inclinación demócrata a afirmar que el partido necesita una reforma total o cambios importantes, ven con mejores ojos la renovación de la actual cúpula del partido y la nominación de candidatos más jóvenes. Además tienen casi el doble de probabilidades de apoyar que el partido se desplace hacia la izquierda en cuestiones políticas.

Los socialistas democráticos también difieren del resto del partido respecto a la ayuda de EE.UU. a Israel: el 48 % afirma que vería con entusiasmo a un candidato que crea que Estados Unidos debería recortar el apoyo a Israel, frente al 20 % de quienes no se consideran socialistas democráticos. Tras tres años de guerra en Gaza, esta cuestión ha marcado muchas de las primarias demócratas de este ciclo electoral.

Los socialistas democráticos tienden mayoritariamente a tener una opinión favorable tanto de la organización Democratic Socialists of America (Socialistas Democráticos de Estados Unidos) como de los cargos públicos socialistas democráticos. Entre quienes expresan una opinión, casi todos ven con buenos ojos a Mamdani y a la representante de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez.

Los adultos afines al Partido Demócrata suelen ver con buenos ojos la posibilidad de que su partido nomine a un candidato que se identifique como socialista democrático.

Si bien el entusiasmo es considerablemente mayor entre los socialistas democráticos, el 64 % de los adultos afines al Partido Demócrata que no se identifican como tales aceptarían o al menos no se opondrían a un candidato de este tipo, mientras que el 36 % se sentiría molesto o inquieto.

The-CNN-Wire

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