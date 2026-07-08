En medio de las tensiones por su reacción a los sismos, Delcy Rodríguez hace movimientos en su Gobierno: ¿qué significan?

En las dos semanas que han transcurrido desde los fuertes sismos que sacudieron Venezuela, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, suma…

En las dos semanas que han transcurrido desde los fuertes sismos que sacudieron Venezuela, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, suma siete cambios en su Gobierno, centrados en áreas económicas, de infraestructura y de atención a las afectaciones de los terremotos, que hasta este martes han dejado 3.685 personas fallecidas y daños materiales aún no cuantificados.

Los movimientos dentro del gabinete se producen en medio de los reclamos de muchos ciudadanos por la respuesta que el Gobierno ha dado a la tragedia, que consideran lenta e insuficiente. Rodríguez rechaza estos señalamientos, asegura que las autoridades actuaron con rapidez y afirma que todos los afectados serán atendidos.

Para la politóloga venezoalno-estadounidense María Isabel Puerta, los cambios en el Gobierno son precisamente un intento de Rodríguez por responder a las críticas.

“El chavismo, desde Hugo Chávez pasando por Nicolás Maduro, ha utilizado momentos críticos para hacer cambios, probablemente mucho más importantes para ellos a lo interno de la coalición”, dijo Puerta a CNN este miércoles.

Durante una entrevista la semana pasada, el académico venezolano Carlos Torrealba señaló que en los primeros días posteriores a los sismos muchas personas pensaron que Rodríguez tendría una oportunidad para relegitimarse, pero la dejó escapar porque su Gobierno tuvo “inacción y respuestas tardías y erráticas”.

CNN contactó al Ministerio para la Comunicación e Información de Venezuela para pedir comentarios sobre el tema y está en espera de respuesta.

El primer movimiento en el Gobierno se anunció el 29 de junio, cuando Rodríguez dijo en su cuenta de Telegram que nombró a Anabel Pereira como vicepresidenta sectorial Administrativa y de Gobierno Digital, con la tarea de “garantizar mayor eficiencia en la gestión pública y la articulación de políticas al servicio de nuestro pueblo”.

A este nombramiento le siguieron dos que se dieron a conocer el 5 de julio: Francisco Garcés, como ministro para el Transporte, y Jacqueline Faría, a quien Rodríguez designó presidenta de la Gran Misión Venezuela Renace, un área nueva que deberá “articular y conducir los esfuerzos de recuperación de viviendas e infraestructura” para atender a las familias afectadas por los sismos.

Dos días después, el 7 de julio, Rodríguez hizo cuatro movimientos más, entre los que destacó el relevo del superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat). Rodríguez presentó a Román Maniglia como nuevo titular de la institución en reemplazo de José David Cabello, quien tenía 18 años en el cargo y es hermano del ministro del Interior, Diosdado Cabello. A su vez, José David Cabello fue ubicado al frente de la Corporación Petroquímica de Venezuela (Pequiven).

Los otros dos nombramientos fueron el de Calixto Ortega Sánchez como presidente del Banco de Venezuela y vicepresidente sectorial de Economía, y el de Alejandro Puglia como presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP).

Puerta, especialista en estudios culturales, democracia y autocratización, consideró que estos movimientos de Rodríguez fundamentalmente buscan dos objetivos luego de los sismos: por un lado, hacer un ajuste de fuerzas al interior del chavismo; por otro, enviar el mensaje a la ciudadanía de que la emergencia se atenderá de manera eficaz.

“Lo que sí me luce a mí es que hay un reacomodo de poder y Delcy Rodríguez y su hermano (Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional) están ubicado en posiciones que ellos consideran clave para su permanencia en el poder a gente que sea leal”, dijo.

En ese sentido, señaló Puerta, algunos analistas interpretan la remoción de José David Cabello del Seniat como una maniobra para “exiliarlo” antes de eventualmente sacarlo del Gobierno. Agregó que ella no tiene elementos para saber si esta salida ocurrirá, pero sí para resaltar ajustes en la política de Venezuela mientras Rodríguez y su grupo político aún tienen el respaldo de Estados Unidos, un país con el que la presidenta encargada ha entablado una relación de cooperación desde la captura del derrocado presidente Nicolás Maduro a comienzos de este año en un operativo militar estadounidense en Caracas.

“Yo diría que es simplemente tener el control de la narrativa. Ella, con todos esos nombramientos, lo que quiere dar a entender es que está a cargo, que está moviendo las fichas para construir un equipo eficiente que esté al mando, pero lo que vamos a ver es lo de siempre. Ella está tomando esas decisiones para generar una imagen que no necesariamente se va a compadecer con resultados efectivos”, dijo.

Alejandro Grisanti, director de la consultora Ecoanalítica, expuso un punto de vista similar. A su juicio, los movimientos recientes en el Gobierno muestran un intento de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez para reforzar a su grupo político “dándole más poder a la gente a la que ellos le tienen más confianza” y, en otro terreno, buscan fortalecer las áreas económicas para gestionar los recursos para la reconstrucción.

“El problema sigue siendo, y ha sido una costumbre desde Hugo Chávez, que se termina reciclando los mismos nombres y en algunas ocasiones poniendo a una persona a cubrir diferentes roles”, dijo el analista.

Grisanti puso como ejemplo el nombramiento de Calixto Ortega Sánchez como presidente del Banco de Venezuela y vicepresidente sectorial de Economía, dos tareas que, según el especialista, deberían atender personas distintas a tiempo completo. Para él, esta situación refleja que Rodríguez y su grupo político no tienen suficientes integrantes o no han hecho tantas alianzas como para poder cubrir todas las posiciones que consideran relevantes en la era posterior a Maduro.

“Al final, la presidenta encargada no tiene equipo o no ha sido capaz de sumar nuevas voluntades en lo que puede ser esta posible transición”, dijo.

The-CNN-Wire

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