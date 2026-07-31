En medio de la presión por Irán, Trump reúne a su gabinete en Camp David

Históricamente, el presidente Donald Trump no es un asiduo de Camp David. Las habitaciones revestidas de madera del Laurel Lodge…

Históricamente, el presidente Donald Trump no es un asiduo de Camp David.

Las habitaciones revestidas de madera del Laurel Lodge no son su lugar favorito. Sus predecesores eligieron este retiro como un escape de las cámaras y la formalidad; Trump rara vez se opone a que le tomen fotos o a que le añadan una o dos lámparas de araña.

No ha habido reportes de que Trump ordenara aplicar nuevo barniz a la rústica carpintería de madera, ni solicitudes para que su tipo del oro aplicara una capa de dorado en los letreros de madera tallados a mano.

En cambio, casi siempre ha evitado ir.

Pero allí estaba este viernes, bajo la mirada vigilante de sus predecesores, reunió a su gabinete entre los pinos.

El presidente Dwight D. Eisenhower, fotografiado recuperándose de un ataque al corazón en 1955, estaba a su derecha mientras Trump advertía sobre la “mutilación de género de sus hijos”.

En la pared del fondo, una foto del presidente Gerald Ford discutiendo la estrategia de campaña en 1976. Trump, sentado a la mesa, hablaba de una “invasión” de inmigrantes en España.

Al convocar a sus más altos funcionarios al bastión presidencial en un momento difícil —una guerra interminable con Irán, encuestas en caída libre— Trump parecía buscar algo diferente. Originalmente había programado el viaje grupal para mayo, pero tuvo que cancelarlo por la lluvia.

La reunión, anunció Trump al comenzar, sería “algo muy singular”.

Y lo fue, al menos para él. La vajilla color crema y dorado de la Casa Blanca fue reemplazada por tazas rojas brillantes. En lugar de una camioneta negra, lo llevaron al campamento en un carrito de golf.

En lugar de pedir a todos los presentes que elogiaran su gestión, solo pidió a unos pocos que presentaran informes. La reunión no se extendió más de tres horas, como sucedió con una en la Casa Blanca el año pasado. No pareció quedarse dormido.

El botón rojo que Trump usa para pedir una Coca-Cola Light había llegado hasta Maryland. Y la imagen idealizada que proyectó de su Gobierno permaneció intacta.

Antes de que los reporteros comenzaran a preguntar, en gran medida evitó mencionar la guerra, que ha consumido su tiempo y energía, a menudo provocándole enfado.

El secretario de Estado Marco Rubio, que no ha desempeñado un papel importante en las negociaciones con Irán, intentó desviar la atención hacia temas globales más prometedores.

“Obviamente, seguimos las noticias, los acontecimientos en Medio Oriente”, dijo. “No es que no sean importantes, pero hay otros asuntos en el mundo, señor presidente, en los que usted ha demostrado un gran liderazgo y que no han recibido tanta atención”.

Citó, entre otros, los esfuerzos por someter a la Corte Penal Internacional.

“Por cierto”, interrumpió Trump sobre el organismo de La Haya que investiga crímenes de guerra, “no hay información de que me estén investigando. Podría pasar”.

El secretario de Defensa Pete Hegseth, cuyo departamento ha preparado opciones para que Trump intensifique la guerra, aprovechó su tiempo para elogiar el “coraje” de Trump, una palabra que usó 10 veces para describir diversos esfuerzos internacionales.

“Francamente”, dijo, se necesita “coraje para negociar con personas que no han mostrado ninguna disposición a hacerlo”, una referencia a los iraníes, que Trump dijo en la misma reunión que “siempre quieren hablar”.

Cuando Trump se refirió a Irán, no ofreció una visión clara de su plan para salir de la guerra.

“Se debilitarán. Quizás se fortalezcan un poco ahora, pero se debilitarán y luego desaparecerán”, predijo vagamente.

¿Planea “ir a lo grande?”, preguntó un reportero, en referencia a un plan elaborado por el Comando Central de Estados Unidos para un intenso bombardeo de dos semanas contra los sitios de misiles de Irán.

“Vamos a lo grande”, dijo Trump. “Ya hemos ido a lo grande”.

¿Y qué hay de las conversaciones, que según dijo la semana pasada Irán desea reanudar “desesperadamente”?

“Incumplen su palabra con demasiada frecuencia”, dijo el presidente. “Lo único que hacen es enfurecerme. ¿Sabes? Simplemente me enfurecen”.

La diplomacia en Medio Oriente tiene una historia en Camp David, con triunfos y fracasos. El presidente Jimmy Carter negoció allí la paz entre el presidente de Egipto Anwar Sadat y el primer ministro de lsrael Menachem Begin en 1978, y los acuerdos llevan el nombre del lugar.

Una cumbre de 13 días convocada por el presidente Bill Clinton en 2000 entre el primer ministro de Israel, Ehud Barak, y el presidente del Gobierno Autónomo Palestino, Yasser Arafat, fue menos exitosa. No logró producir el acuerdo de paz definitivo en Medio Oriente que Clinton esperaba al final de su mandato.

Carter también utilizó Camp David para un retiro de 10 días en 1979, donde se reunió con ciudadanos y líderes empresariales en medio de una grave escasez de energía y una inflación galopante impulsada por la revolución iraní. No es un momento que Trump quiera repetir.

Ninguna fotografía de los expresidentes estaba en la sala donde Trump hablaba el viernes. Tampoco estaba la de George W. Bush, quien tomó allí la decisión, el 6 de octubre de 2001, de ordenar la primera oleada de bombarderos desde Missouri hacia Afganistán, iniciando una guerra de dos decenios. De nuevo, no es lo que Trump busca.

Incluso antes de ser presidente, Trump parecía tener una opinión formada sobre Camp David.

“Es agradable, te gustaría”, le dijo una vez a un reportero. “¿Sabes cuánto tiempo te gustaría? Unos 30 minutos”.

Trump se ha vuelto un poco menos reacio desde entonces. Llevó allí a su familia en junio por el Día del Padre. Durante su primer mandato, intentó invitar allí a los talibanes en 2019, antes de cancelar.

Aun así, lo ha visitado menos que sus predecesores. A menudo permite que el vicepresidente J. D. Vance u otros miembros del gabinete lo utilicen en su lugar.

Antes de que los periodistas entraran este viernes, Trump preguntó a su grupo cuántos habían estado allí antes.

“Levanté la mano, pero no he estado aquí desde hace 62 años”, dijo después el secretario de Salud Robert F. Kennedy, Jr., al recordar los fines de semana pasados en las montañas Catoctin cuando su tío, el presidente John F. Kennedy, estaba en la Casa Blanca.

“Estaba resentido con Dwight Eisenhower por haberle cambiado el nombre a Camp David”, rememoró Kennedy. “Si hubiera llegado a su segundo mandato, lo habría rebautizado como Shangri-La”.

Ese era el nombre, tomado de la novela de 1933 “Lost Horizon”, de James Hilton, que Franklin D. Roosevelt eligió para el campamento en 1942, cuando se seleccionó la propiedad como un remedio tranquilo y boscoso para el estrés de la Segunda Guerra Mundial.

Eisenhower cambió el nombre por su hijo, David. Él mismo se preguntaba a menudo por qué Kennedy no cambió el nombre, aunque creía que su sucesor elegiría Camp Caroline, por su hija.

“Quizás la familiaridad del público con el nombre Camp David hizo que los Kennedy dudaran”, escribió Eisenhower en el prólogo de un libro de historia sobre el retiro.

En realidad, a los Kennedy les tomó algunos años acostumbrarse a Camp David. Al igual que Trump, solían preferir los fines de semana en su propia residencia en Hyannis Port o en la casa familiar que construyeron en la región ecuestre de Virginia.

Solo cuando las presiones de la Casa Blanca aumentaron, como ahora lo hacen con Trump, él y su familia comenzaron a ir con regularidad a las montañas de Maryland.

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