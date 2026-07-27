En cada encrucijada sobre Irán, las opciones de Trump empeoran

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a otra encrucijada respecto a Irán. Pero cada vez que alcanza este…

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a otra encrucijada respecto a Irán. Pero cada vez que alcanza este punto, sus opciones se vuelven más limitadas y los costos de cualquier curso de acción aumentan.

La administración Trump explicó el domingo que la pausa en los ataques aéreos —ahora en su tercera noche, después de 13 noches consecutivas de ataques— tenía como objetivo crear espacio para la diplomacia. Pero también advirtió de que estaba “lista y cargada” para una posible nueva escalada.

Hay algunas señales de actividad diplomática. Irán dijo que recientemente acogió conversaciones con Omán a nivel de viceministros de Relaciones Exteriores. Pero hasta ahora no hay indicios de que la República Islámica vaya a ceder en su demanda principal, que provocó el último enfrentamiento con Estados Unidos: su insistencia en controlar el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz.

Trump se encuentra de nuevo en una situación familiar. Ha intentado forzar concesiones iraníes con ataques intensificados. Pero este plan no está funcionando mejor ahora que después de la primera ronda de combates. Podría aumentar la presión desplegando tropas terrestres, una medida que podría aprovechar la ventaja militar estadounidense. Pero esto implicaría el riesgo de bajas significativas de Estados Unidos en una guerra ya profundamente impopular.

Casi cinco meses después de iniciada una guerra que, según él, duraría unas pocas semanas, Trump sigue intentando crear espacio de maniobra frente a Teherán. Pero toda la estrategia parece solo dejarle con menos margen y peores opciones.

Y la presión política va en aumento. El alza de los precios del petróleo la semana pasada aumenta la probabilidad de mayores costos de la gasolina y más angustia para la mayoría de los estadounidenses que se oponen a la guerra; aunque el Brent, el referente internacional, cayó más de un 5 % el domingo. Una ruta alternativa de envío de petróleo a través del mar Rojo ahora está siendo amenazada por los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán. Las reservas mundiales de crudo se acercan a niveles críticamente bajos, lo que alimenta temores de una crisis energética aún peor. Todo esto se desarrolla de cara a las próximas elecciones intermedias en noviembre, en las que los republicanos de Trump ya enfrentan un panorama complicado.

Como ha sido el caso durante semanas, las opciones de Trump parecen poco atractivas. Esto puede explicar su oscilación la semana pasada entre amenazas de fuerza masiva y afirmaciones de que Irán está suplicando dialogar. Dado el fracaso para cambiar la geopolítica de la guerra, tal retórica parece estar dirigida más al público interno que a Teherán.

Trump aún podría optar por actuar según su retórica incendiaria de la semana pasada, tras ampliar el alcance geográfico de los objetivos en Irán durante la última serie de ataques. Podría intentar asfixiar aún más la economía iraní atacando infraestructuras de transporte y plantas de energía. Pero tal enfoque infligiría aún más sufrimiento a los civiles iraníes, a quienes Trump parecía querer ayudar al inicio de la guerra. Incluso algunos en su círculo íntimo no creen que esto haría cambiar de postura a los gobernantes represivos de Teherán.

Zachary Cohen y Jim Sciutto de CNN informaron que el vicepresidente J. D. Vance y el presidente del Estado Mayor Conjunto Dan Caine expresaron su preocupación por una escalada de la guerra en una reunión en la Casa Blanca el viernes. Caine estaba preocupado por el impacto en las reservas de municiones, según una fuente familiarizada con el asunto y un funcionario estadounidense. La semana pasada, Katie Bo Lillis de CNN informó que tanto la CIA como la Agencia de Inteligencia de Defensa evaluaron recientemente que el tipo de bombardeo que Estados Unidos llevó a cabo más recientemente probablemente no cambiará la posición negociadora de Irán, según dos funcionarios estadounidenses familiarizados con las evaluaciones.

Otro plan sería extender el bloqueo económico estadounidense a los barcos y puertos iraníes para intentar cortar la financiación del Gobierno iraní y los ingresos necesarios para sostener la maquinaria militar del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. El inconveniente es que esto tomaría semanas o meses y aún así podría no cambiar la mentalidad de Teherán. No está claro que Trump tenga la paciencia personal o el margen político interno para elegir tal camino. Además, es probable que Irán responda renovando los ataques a petroleros comerciales en el estrecho, aumentando así las ondas de choque de la guerra en la economía global y la presión política en Estados Unidos.

Una tercera opción podría ser que Estados Unidos intente renovar el memorando de entendimiento colapsado que forjó un alto el fuego de corta duración. Pero es poco probable que Teherán acepte a menos que asegure lo que creía que el memorando proporcionaba desde el principio: el derecho a regular y monetizar el tráfico en el estrecho. Esto representaría una derrota para Estados Unidos, ya que la vía fluvial crítica estaba abierta antes de la guerra. Mientras tanto, Trump enfrentaría críticas políticas internas de los halcones de la política exterior si se percibe que otorga a Teherán condiciones aún más favorables que las del memorando de entendimiento inicial, que incluía la promesa de alivio de sanciones y un fondo de reconstrucción regional.

Todos parecen estar buscando un nuevo enfoque esquivo.

El senador republicano Bill Cassidy, por ejemplo, dijo el domingo en “State of the Union” que Trump debería iniciar un “diálogo nacional, en el que el presidente se dirija al pueblo estadounidense, acuda al Congreso, y el Congreso ayude a tomar una decisión difícil. “¿Existe otra vía a seguir?”, le dijo a Dana Bash de CNN, y añadió que esperaba una solución que no le diera a Irán la capacidad de controlar el estrecho y que no implicara que Estados Unidos gastara “decenas de miles de millones de dólares en algo que hasta ahora no ha demostrado resultados”.

“Necesitamos algo diferente”, dijo Cassidy.

Pero es una muestra del dilema de Trump que, tras cinco meses de guerra, nadie haya presentado una sugerencia viable sobre cómo podría ser ese algo diferente.

La Casa Blanca encargó al embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, la tarea de explicar la estrategia cambiante de la administración y la búsqueda de una salida a la guerra en los programas de entrevistas dominicales.

Waltz destacó un reciente aumento de la fuerza militar en Medio Oriente que alimentó las expectativas de que Trump podría intentar intensificar la lucha. “El régimen debe creerle al presidente cuando dice: ‘(Estamos) listos y cargados’, y que todas las opciones están sobre la mesa”, dijo en “Face the Nation” de CBS.

En “Meet the Press” de NBC, Waltz argumentó que “Irán está diplomáticamente aislado, económicamente aislado y devastado militarmente”. Añadió: “Nunca han estado tan débiles, y estamos negociando desde una posición de fuerza”.

En términos militares, esto puede ser cierto. Pero la naturaleza asimétrica del conflicto significa que mientras Irán pueda amenazar barcos con drones y misiles en el estrecho, tiene la capacidad de aumentar los costos globales de la guerra. Y la supervivencia de su régimen represivo a pesar de la muerte del líder supremo Alí Jamenei crea una percepción de fortaleza frente a la superpotencia global de Estados Unidos.

Mientras tanto, la guerra en Irán sigue siendo un yunque político para la administración Trump. Una nueva encuesta de CBS News/YouGov refleja el mensaje caótico del presidente sobre el conflicto, con solo el 31 % de los estadounidenses diciendo que tenían una comprensión clara de la situación en el estrecho de Ormuz. Solo el 40 % dijo que Estados Unidos tenía la ventaja en el conflicto. Y el 76 % dijo que la guerra con Irán había sido más difícil de lo que la administración Trump esperaba.

Pero Waltz insistió en que el objetivo principal del presidente de evitar que Irán obtenga un arma nuclear sería reconocido por la historia. “A veces, eso va a ser más difícil de lo que, ya sabe, más difícil de lo que se planeó inicialmente”, dijo a NBC.

Durante meses, Trump ha intentado forzar la capitulación iraní sin involucrar a Estados Unidos en el tipo de guerras terrestres en Medio Oriente que criticó durante la campaña. Pero la experiencia está demostrando que la guerra puede no ser ganable dentro de los límites autoimpuestos a la acción estadounidense. Otro paso en la escalada podría simplemente devolver a Trump al mismo dilema poco envidiable. Pero no hay un camino claro hacia un acuerdo de paz que cumpla los objetivos de Estados Unidos.

Parece la definición de una situación sin salida.

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