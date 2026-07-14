El problema de Trump con ICE volvió y corre el riesgo de salirse de control

Pocos, si acaso alguno, acontecimientos en el segundo mandato del presidente Donald Trump han llevado a su Gobierno a rectificar…

Pocos, si acaso alguno, acontecimientos en el segundo mandato del presidente Donald Trump han llevado a su Gobierno a rectificar tanto como cuando agentes federales mataron a dos manifestantes que protestaban contra su ofensiva migratoria en Minneapolis en enero.

Desde entonces, dos altos funcionarios que supervisaban esa ofensiva han dejado sus cargos, incluida la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el Gobierno reconoció tácitamente que la situación se había salido de control. Las encuestas confirmaron lo perjudiciales que fueron esas muertes para el Gobierno.

Sin embargo, la situación corre el riesgo de volver a salirse de control para el Gobierno en este tema, y en un momento políticamente bastante delicado.

Después de meses de relativa calma en lo que respecta a grandes controversias sobre deportaciones, agentes federales han matado a dos personas este mes: una en Texas la semana pasada y otra en Maine el lunes.

Al igual que ocurrió con las muertes de Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis, estos episodios parecen destinados a poner a prueba no solo la tolerancia de los estadounidenses hacia la agenda migratoria de Trump, sino también la credibilidad del Gobierno. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha hecho repetidamente afirmaciones dudosas e incluso rotundamente falsas sobre este tipo de incidentes, y han vuelto a surgir dudas sobre su versión de los hechos.

Cabe destacar que, en la muerte por disparos más reciente en Maine, el DHS ni siquiera afirma que el hombre que falleció estuviera amenazando la vida de los agentes; solo dice que huía del lugar y que el agente de ICE “temía por la seguridad pública”. Pero, por lo general, eso no es motivo para dispararle a alguien.

Entonces, ¿en qué punto se encuentra políticamente este tema?

Está bastante claro que el impacto de Minneapolis ha perdurado. Eso se debe a que, pese al éxito demostrado de Trump en reducir los cruces fronterizos ilegales a mínimos históricos, sigue claramente en terreno negativo en el tema migratorio.

Una encuesta de Reuters-Ipsos del mes pasado mostró que los estadounidenses desaprobaban a Trump en inmigración por 55 % frente a 37 %. Y dijeron que la política migratoria iba por el “camino equivocado” en vez del correcto por un margen de 51 % frente a 35 %. Esos números eran muy similares a los registrados tras las muertes de Good y Pretti en una encuesta realizada en febrero.

Las encuestas de la Universidad Quinnipiac mostraron que los números de Trump en inmigración mejoraron modestamente desde febrero, al pasar de 21 puntos negativos a 13 puntos negativos el mes pasado. Pero seguía claramente en terreno negativo.

ICE, cuyos agentes dispararon contra ambas personas este mes, también seguía siendo más impopular que nunca, incluso antes de estos últimos tiroteos en Texas y Maine.

Una encuesta de la Facultad de Derecho de Marquette en mayo mostró que los estadounidenses tenían una opinión desfavorable de ICE por un amplio margen, 61 % frente a 36 %.

Ese aproximado de 6 de cada 10 que desaprobaban a ICE era similar a lo que otros encuestadores encontraron en enero, tras las muertes de Good y Pretti.

Y hasta el simple hecho de que ICE vuelva a aparecer en las noticias parecería ser malo para el Gobierno de Trump, dada la impopularidad de larga data de la agencia. De hecho, encuestas de hace hasta un año, mucho antes de las muertes de Minneapolis, mostraban que ICE alcanzaba lo que entonces eran nuevos niveles de impopularidad.

En otras palabras, los estadounidenses parecen haber tenido desde hace mucho tiempo un problema con la forma en que el Gobierno ha llevado a cabo sus deportaciones. Las muertes de enero parecieron aumentar la relevancia de ese tema de maneras que no ayudaron al Gobierno.

Y ese es el peligro político de las muertes en Maine y Texas.

Todavía queda mucho por aclarar, y las situaciones no son completamente análogas a lo que ocurrió en Minneapolis.

Una diferencia clave es la falta de grabaciones de video tan contundentes como las que existieron en Minneapolis, donde muchos manifestantes estaban presentes para captar los hechos. Los agentes implicados en ambos tiroteos de este mes no parecen haber llevado cámaras corporales, pese a los esfuerzos posteriores a Minneapolis por dotarlos de ellas.

Ese video en Minneapolis no solo contradijo lo que el Gobierno de Trump había afirmado inicialmente sobre las muertes; llevó a los estadounidenses a concluir, por amplios márgenes, que los agentes de inmigración tenían la culpa.

Por ahora, la senadora republicana Susan Collins, de Maine, dice que el tiroteo en su estado “plantea suficientes preguntas críticas” como para haber instado al DHS a detener las paradas vehiculares no urgentes, algo que el DHS parece haber aceptado hacer. Y tanto ella como el senador de Maine Angus King, un independiente que suele votar con los demócratas, están pidiendo que se obligue el uso de cámaras corporales y que ICE no se investigue a sí misma.

Pero ha quedado abundantemente claro que el Gobierno de Trump ha ido demasiado lejos con su agenda de deportaciones para el gusto de los estadounidenses.

A los estadounidenses, en términos generales, les gustaba la idea de deportar a inmigrantes indocumentados durante la campaña de 2024, y ese tema ayudó a impulsar a Trump de regreso a la presidencia tras un aumento de la inmigración irregular durante el mandato del presidente Joe Biden.

No obstante, los estadounidenses han dicho repetidamente que las tácticas del Gobierno les han resultado inaceptables, según las encuestas: desde deportaciones erróneas hasta el envío de personas sin debido proceso a una prisión brutal en El Salvador, pasando por las redadas en lugares como Chicago y Minneapolis. Tras la muerte de Pretti, las encuestas mostraron que 6 de cada 10 estadounidenses dijeron que ICE había ido “demasiado lejos”.

Y ahora, después de que el Gobierno parecía haber dejado atrás un lastre político, esas tácticas han vuelto a ocupar titulares.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.