El humor escatológico sobre la pérdida de peso inducida por diarrea demuestra que la gordofobia sigue vigente

¿Celebrar haber perdido unos kilos porque te enfermaste? A medida que los casos de Cyclospora se extienden por todo Estados…

¿Celebrar haber perdido unos kilos porque te enfermaste? A medida que los casos de Cyclospora se extienden por todo Estados Unidos, más personas están haciendo bromas sobre los “beneficios” del parásito intestinal.

El humor escatológico dio un giro inquietante cuando algunas personas en redes sociales sugirieron que querían contraer esta infección por sus posibles efectos de pérdida de peso.

La ciclosporiasis, una infección parasitaria que causa náuseas, fatiga, calambres y diarrea explosiva, puede durar semanas. La enfermedad requiere hospitalización en casi el 10 % de los casos. Vi a creadores de contenido que, en tono de broma, se mostraban yendo al supermercado a comprar frutas y verduras crudas o comiendo bayas con la esperanza de enfermarse y perder peso, pese al riesgo de sufrir molestias y deshidratación.

“El hecho de que la primera reacción de muchas personas ante un brote de enfermedad sea bromear sobre la pérdida de peso demuestra hasta qué punto la cultura de las dietas ha influido en nuestra forma de pensar”, afirmó la doctora Whitney Trotter, dietista registrada y enfermera psiquiátrica especializada, directora ejecutiva de Project Heal, una organización sin fines de lucro que busca eliminar las barreras al tratamiento de los trastornos alimentarios.

Estos comentarios “contribuyen a una cultura que minimiza tanto los trastornos alimentarios como la gravedad de las enfermedades infecciosas”, añadió Trotter.

Publicaciones sobre cómo adelgazar mediante la “exposición a parásitos” han aparecido junto con consejos sobre dietas restrictivas en las redes sociales. Aunque el hashtag #SkinnyTok fue prohibido en TikTok por fomentar conductas relacionadas con trastornos alimentarios, los creadores han encontrado formas de eludirlo para promover el mismo contenido extremo de pérdida de peso en la plataforma. La versión más reciente muestra a personas que anuncian con orgullo haber recuperado su peso anterior al embarazo tras una diarrea severa, y otras que se han “adelgazado por la Cyclospora”.

“Lo que me preocupa es la irresponsabilidad y cómo normaliza los extremos a los que la gente llega para estar más delgada”, afirmó Zoë Bisbing, trabajadora social clínica licenciada, terapeuta de imagen corporal y creadora de Body Positive Home.

Usar las redes sociales ya es arriesgado para las personas vulnerables a los trastornos alimentarios. Las publicaciones sobre parásitos —incluso cuando se hacen en broma— contribuyen a la “normalización y el refuerzo de la discriminación contra las personas con sobrepeso, la gordofobia y la exaltación de la delgadez extrema, lo que, con estas recientes tendencias de delgadez extrema, crea una situación muy peligrosa”, explicó Bisbing.

Trotter coincidió. “Para las personas que viven con un trastorno alimentario o se están recuperando de uno, este tipo de mensajes pueden ser increíblemente perturbadores”, señaló. “Normaliza la pérdida de peso inducida por la enfermedad y perpetúa la creencia de que el sufrimiento es un camino aceptable, o incluso deseable, para cambiar el propio cuerpo”.

La pérdida de peso temporal por diarrea parasitaria también se asemeja a conductas peligrosas de purga comunes en quienes padecen bulimia y anorexia nerviosa.

“Hay paralelismos importantes entre las consecuencias médicas de una enfermedad gastrointestinal grave y conductas de trastornos alimentarios como el uso indebido de laxantes”, afirmó Trotter.

“Los laxantes no impiden de manera significativa la absorción de calorías ni promueven una pérdida de peso saludable, pero pueden provocar deshidratación, desequilibrios electrolíticos, lesión renal, disfunción gastrointestinal y, en casos graves, arritmias cardíacas potencialmente mortales”, añadió Trotter, en referencia a latidos anormales o irregulares.

Aunque quienes las publican las etiqueten como sátira, Trotter señaló que estas bromas “refuerzan la idea dañina de que cualquier pérdida de peso es inherentemente positiva, independientemente del costo físico o psicológico”.

Si bien el humor puede ser una forma eficaz de afrontar noticias estresantes, conviene considerar cómo reírse de la pérdida de peso causada por la diarrea podría ser más perjudicial que beneficioso.

“Es repugnante, incluso como broma, porque siempre hay algo de verdad en las bromas. Es muy preocupante porque normaliza la búsqueda de la delgadez a cualquier precio”, dijo Bisbing.

La tendencia de hacer bromas sobre una rápida pérdida de peso es un ejemplo de cómo muchas personas ven sus cuerpos como indignos y se sienten obligadas a esforzarse por la delgadez. “Me inquietan muchísimo los comentarios, pero no me sorprenden en absoluto”, añadió Bisbing.

Los comentarios frívolos sobre este parásito desmienten la creencia dominante de que la pérdida de peso consiste intrínsecamente en buscar la salud. Nuestra cultura occidental moderna elogia la delgadez y estigmatiza a las personas con sobrepeso.

“Las investigaciones sobre el estigma del peso muestran que la gordura parece tan aborrecible para la mayoría de la gente que de verdad renunciarían a años de su vida para evitar ser gordos”, añadió Bisbing.

La búsqueda de la delgadez suele comercializarse como una clave para la longevidad, pero Bisbing advierte que “no se trata de salud, amigos. Se trata de cómo adelgazar”.

El brote de Cyclospora no es la primera ocasión en que se idealiza una enfermedad como método para perder peso rápidamente. Trotter dijo que las conversaciones en internet sobre adelgazar por los efectos del parásito le recuerdan la época en que “la gente bromeaba con estar ‘delgada por el sida’”, durante los años en que realizaba labores de divulgación sobre el VIH y el sida.

Bisbing se pregunta si estas bromas podrían tener un lado positivo, ya que nos obligan a confrontar la realidad detrás de la constante presión por la delgadez.

“Quizás, en cierto modo, somos conscientes de que decimos que todo se trata de salud, pero seamos honestos. No es así”, afirmó. “Obviamente, esto no es la búsqueda de la salud”.

Bisbing invita a la gente a “ser honesta sobre lo que busca. ¿Mejores análisis? ¿Mejor salud cardiovascular? ¿O simplemente estar más delgada?”. Estas bromas en realidad dicen: “Priorizo ​​la pérdida de peso sobre la salud, incluso a costa de la salud”.

¿Quieres centrarte de verdad en tu salud? Sabemos que muchos otros factores, como la actividad física y el manejo del estrés, son mejores indicadores de salud que un número en la báscula.

Desear tener una infección debilitante para perder unos kilos —aunque sea por unos días— puede ser una señal de alerta para reflexionar sobre cómo has interiorizado las ideas de la cultura de las dietas sobre el tamaño corporal.

Así que, si te encontraste deseando comer lechuga contaminada, pregúntate si realmente estás cuidando tu cuerpo o simplemente intentando controlarlo, castigarlo y reducirlo. Como señaló Trotter: “Espero que este momento nos anime a reflexionar de forma más crítica sobre nuestra relación con el peso y la salud”.

Si tú o alguien que conoces está lidiando con un trastorno alimentario, la Alianza Nacional para los Trastornos Alimentarios (NADA) ofrece recursos y derivaciones gratuitas.

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