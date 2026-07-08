El demócrata Graham Platner se prepara para abandonar la contienda por el Senado en Maine tras acusaciones de violación

Graham Platner y un pequeño equipo de estrategas detrás de su candidatura están tratando de gestionar una salida de la…

Graham Platner y un pequeño equipo de estrategas detrás de su candidatura están tratando de gestionar una salida de la trascendental contienda por el Senado en Maine sin malgastar por completo el movimiento que construyó, dijeron personas familiarizadas con el asunto, en lugar de atrincherarse o intentar encontrar un camino a seguir para su candidatura.

Se espera que anuncie su decisión mediante un video grabado, que podría llegar más tarde hoy. Hasta esta mañana, el mensaje no había sido grabado, dijeron las personas familiarizadas.

El apoyo al candidato demócrata de Maine en la contienda por el Senado se desplomó esta semana en medio de una acusación de violación que él ha negado.

Después de que CNN y Politico informaran sobre la acusación, que fue presentada por una mujer con la que había salido anteriormente, Platner dijo que “reflexionaría sobre el mejor camino a seguir” para su candidatura al Senado.

Morris Katz, un alto estratega de campaña de Platner, tiene previsto reunirse con el candidato acorralado en Maine el miércoles.

Katz, que también es un asesor clave del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha dicho a sus asociados que no cree que Platner pueda permanecer en la contienda, dadas las acusaciones en su contra.

“Esto podría —y debería— terminar hoy”, dijo a CNN una persona cercana a la campaña. “Veremos si lo hace”.

Una pregunta que se cierne sobre el embrollo político de Maine es si Platner y sus partidarios progresistas desempeñarán un papel en la elección del próximo candidato demócrata, en caso de que él abandone la contienda antes de la fecha límite del 13 de julio. Según la ley de Maine, el partido tiene hasta el 27 de julio para nombrar a un reemplazo.

El Partido Demócrata de Maine dijo de manera tajante el martes por la noche que la campaña de Platner “no debería tener ningún papel en la determinación de nuestro próximo candidato demócrata al Senado de Estados Unidos, ni en determinar cómo es este proceso”.

Funcionarios del partido se reunieron con abogados anoche para definir cómo sería un posible proceso de nominación si Platner se hace a un lado.

Pero hasta la mañana del miércoles, los funcionarios aún no han comunicado qué implicará ese plan, y un estratega demócrata en Maine dijo que puede que no se haga público hasta que Platner abandone oficialmente la contienda.

The-CNN-Wire

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