El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, convierte el “chisme” en un servicio para hispanohablantes

En casi toda familia latina hay una figura inconfundible: esa persona que siempre se entera de todo. Quién se casó,…

En casi toda familia latina hay una figura inconfundible: esa persona que siempre se entera de todo. Quién se casó, quién se divorció, quién cambió de trabajo o qué pasó en el barrio la noche anterior. Y, por supuesto, nunca duda en compartir esa información. En casi toda América Latina se le conoce como el chismoso o la chismosa.

Ahora, el chisme, una palabra tan familiar para millones de hispanohablantes llega, inesperadamente, a la Alcaldía de Nueva York.

El alcalde Zohran Mamdani presentó “El Chisme Oficial de NYC”, un nuevo canal de WhatsApp, acompañado por una cuenta oficial de Instagram en español, ambos creados para acercar noticias, recursos, alertas y servicios municipales directamente a los teléfonos de los neoyorquinos hispanohablantes.

“En Nueva York todos conocen a alguien que escuchó algo de alguien que lo escuchó de otra persona”, dice Mamdani en un video publicado por la ciudad. “Asegurémonos de que reciban el chisme oficial”.

Lejos de promover rumores, la iniciativa apuesta precisamente por lo contrario: llegar directamente a los neoyorquinos que hablan español y a través de una de las aplicaciones de mensajería más populares entre la comunidad latina.

“Estamos lanzando El Chisme Oficial de la Ciudad de Nueva York, nuestro canal bilingüe de difusión por WhatsApp para compartir actualizaciones de la ciudad, recursos, oportunidades y hasta una mirada detrás de cámaras del trabajo que ocurre todos los días”, explica el alcalde.

Según la Alcaldía, el canal compartirá información sobre servicios municipales, eventos comunitarios, recursos para inmigrantes, alertas del transporte público y otros anuncios oficiales. Los suscriptores también recibirán fotografías, videos detrás de cámaras y mensajes de voz ocasionales del propio alcalde.

¿Funciona llamar “chisme” a un canal oficial?

CNN salió a las calles de Nueva York para poner a prueba la idea.

“¿Quién es la chismosa o el chismoso más grande en tu familia?”, preguntamos.

“¡Mi mamá!”, respondió entre risas Hernán García, originario de México.

El colombiano Snyder Giraldo tampoco tuvo que pensarlo dos veces. “Mi suegra”, dijo mientras caminaba junto a su esposa.

Y un grupo de amigas confesó entre carcajadas que las más chismosas eran… “las tres”. “El chisme no mata, pero entretiene”, afirmó Iakirs Reyes, de visita desde Puerto Rico.

Pero más allá de las bromas, muchos coincidieron en que el “chisme” también puede ser útil cuando significa mantenerse informado. “Es bueno estar informado y adelantarse a cualquier situación que pueda beneficiarnos”, dijo Giraldo.

“Es súper para quienes no hablamos inglés. Así podemos entender y compartir la información”, dijo Reyes. Alexander Rábago, inmigrante venezolano, coincidió.

“Siento que servirá para que los neoyorquinos puedan tener información en cualquier circunstancia o sobre cualquier cosa que pase en la ciudad. Además, ayuda con la seguridad. Es valioso para todos”, dijo.

“Solo que en tono de chisme”, bromeó García.

Pero, más que un juego de palabras, la iniciativa también busca hacer frente a la desinformación en un momento en que todo circula más rápido que nunca y distinguir entre un rumor y un dato verificado puede ser cada vez más difícil.

“No rumores. No adivinanzas. Solo el chisme oficial”, resume el alcalde en el video de lanzamiento.

Y quizá esa sea la mayor ironía de todas: por una vez, el chisme llega directamente desde una fuente oficial.

The-CNN-Wire

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