Doce estados demandan para bloquear la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount

Doce estados presentaron una demanda para bloquear la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount, dando inicio a…

Doce estados presentaron una demanda para bloquear la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount, dando inicio a una batalla antimonopolio de alto riesgo que podría obstaculizar la mega fusión mediática.

El fiscal general de California, Rob Bonta, dijo que la demanda antimonopolio, presentada el lunes en el Distrito Norte de California, es necesaria porque “esta fusión sofocaría la competencia, elevaría los precios, disminuiría la calidad del contenido y produciría menos películas y programas cada año”.

Paramount dijo que combatirá la demanda enérgicamente. Calificó la demanda de “equivocada tanto en los hechos como en el derecho” y dijo que los estados habían tergiversado la competencia en la industria del entretenimiento actual.

Paramount también señaló que los reguladores en mercados de todo el mundo ya han aprobado la fusión, incluido el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés).

La revisión del DOJ estuvo empañada por acusaciones de favoritismo político, dadas las estrechas relaciones de Paramount con el presidente Trump y miembros de su Gobierno. “Esto apesta a corrupción”, dijo la senadora Elizabeth Warren cuando el DOJ aprobó el acuerdo en junio.

Así, la demanda del lunes es un ejemplo de alto perfil de funcionarios a nivel estatal que intentan bloquear una fusión que ya ha sido avalada por el Gobierno federal.

A California se unieron Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregon y Washington. Los doce estados tienen fiscales generales demócratas.

En conversaciones con CNN antes de la presentación, funcionarios a nivel estatal dijeron que creen que el Gobierno de Trump ha abdicado en gran medida de sus responsabilidades de aplicación de las leyes antimonopolio. Así que, como dijo uno de los funcionarios, “alguien tiene que hacerlo”.

Una coalición similar de estados demandó para bloquear la adquisición pendiente de Tegna por parte de Nexstar, un acuerdo que fusionaría a dos propietarios rivales de estaciones de televisión local. Los estados lograron convencer a un juez de pausar la fusión mientras avanza el litigio.

Los analistas especularon que los fiscales estatales podrían tener más dificultades para demostrar un daño antimonopolio derivado del acuerdo Paramount–WBD, pero Bonta se mostró confiado en una conferencia de prensa el lunes.

De pie frente al letrero de Hollywood, Bonta dijo que “la aplicación de las leyes antimonopolio es el control de la democracia sobre la oligarquía”.

En este caso, la coalición dijo que “ha pedido a Warner Bros. y a Paramount que no cierren la fusión hasta después de que concluya el proceso judicial, y si no están de acuerdo, la coalición presentará una orden de restricción temporal”.

Warner Bros. Discovery es la empresa matriz de CNN, y muchos críticos del acuerdo han expresado preocupaciones sobre la posibilidad de que Paramount sea propietaria de la cadena de noticias por cable y la combine con CBS News.

Sin embargo, la demanda antimonopolio de los estados se centra principalmente en los posibles impactos de la fusión en la industria del entretenimiento, no en las noticias.

La demanda señala tres áreas específicas de competencia: la distribución de películas de “estreno amplio”, la distribución prevista de películas taquilleras y la concesión de licencias de canales de cable.

Combinar Paramount con Warner reducirá la competencia en esas áreas, “amenazando a los espectadores con precios más altos, el declive de la exhibición cinematográfica en salas y una reducción en la variedad, la calidad y la cantidad de contenido distribuido”, acusó la oficina del fiscal general de California.

Mientras se preparaban para la demanda prevista, ejecutivos y aliados de Paramount han argumentado que la acción legal es una maniobra de campaña demócrata, señalando que algunos de los fiscales generales se presentan a la reelección este año.

Los críticos de Paramount sostienen que la política ha estado presente desde el principio, afirmando que la fusión es una maniobra con carga política que entrega el control de CNN y otros activos mediáticos a una familia alineada con Trump.

Un destacado grupo mundial de libertad de prensa, Reporteros Sin Fronteras, emitió un comunicado el lunes por la mañana apoyando la acción de los estados.

“Esta fusión monopolística devastaría el periodismo estadounidense al impulsar profundos recortes en las redacciones, reducir la diversidad editorial y concentrar aún más los medios en manos de oligarcas que ya han tomado decisiones editoriales y de personal perjudiciales en CBS”, dijo Ben Grazda, gerente de incidencia de la rama de América del Norte de la organización.

La empresa ha dicho durante todo el proceso que está comprometida a completar la fusión este verano, y tendrá que pagar más por Warner Bros. si no lo hace antes de finales de septiembre.

The-CNN-Wire

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