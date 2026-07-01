Departamento de Justicia amenaza con demandar a estados por leyes de armas tras ganar un caso sobre la Segunda Enmienda

El secretario de Justicia interino Todd Blanche amenazó con demandas a cuatro estados que tienen restricciones de armas similares a…

El secretario de Justicia interino Todd Blanche amenazó con demandas a cuatro estados que tienen restricciones de armas similares a la ley de Hawai que la Corte Suprema anuló la semana pasada.

Además, advirtió a los estados que están considerando leyes que “reflejan” las de Hawai que también podrían enfrentar demandas del Departamento de Justicia, ya que la administración Trump convirtió los desafíos a las regulaciones de armas de fuego en una prioridad, incluidas dos nuevas demandas anunciadas este miércoles.

“Si tenemos que demandarlos, por supuesto, lo haremos, y deberían ser demandados,” dijo Blanche en una conferencia de prensa el miércoles. “Pero … no debería ser este Departamento de Justicia quien le diga a un estado que está violando la Constitución cuando la Corte Suprema ya les dijo que lo estaban”.

La ley de Hawai establecía que, en principio, las armas de fuego están prohibidas en propiedades privadas abiertas al público. La Corte Suprema, dividida en líneas ideológicas 6-3, dijo que la ley violaba la Segunda Enmienda en una opinión que señalaba que otros cuatro estados -Nueva Jersey, Maryland, Nueva York y California- tienen estatutos similares. El Gobierno de Trump respaldó a los dueños de armas de Hawai que cuestionaron la llamada prohibición por defecto y presentó argumentos ante la Corte Suprema de que es inconstitucional.

La administración Trump está probando la constitucionalidad de otras regulaciones de armas de fuego en su última avalancha de litigios de la Segunda Enmienda.

Este miércoles, anunció un recurso judicial a la prohibición de Virginia de las armas de fuego que busca anular el precedente del Cuarto Tribunal de Apelaciones de EE.UU. que sostiene ese tipo de prohibición de armas. El caso se presenta cuando la Corte Suprema también planea escuchar un caso el próximo período sobre la constitucionalidad de esos tipos de prohibiciones también.

Además, el Departamento de Justicia presentó una demanda separada contra California por su prohibición de pistolas convertibles a metralletas semiautomáticas, comúnmente conocidas como Glocks.

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