Cuba recupera la energía eléctrica de manera gradual tras el colapso del lunes, pero gran parte de la isla sigue afectada

Cuba restablece paulatinamente el funcionamiento del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) luego de que la red eléctrica sufrió un colapso este…

Cuba restablece paulatinamente el funcionamiento del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) luego de que la red eléctrica sufrió un colapso este lunes y dejó a la isla con un nuevo apagón nacional.

La Empresa Eléctrica de La Habana (EELH) dijo en un comunicado este martes que ya se han restablecido 24 estaciones y 93 circuitos de distribución que benefician a 281.447 clientes para el 32,6 % en la ciudad, alrededor de un tercio de La Habana.

Además, se restablecieron los servicios vitales de salud en 43 hospitales y 9 abastos de agua, dijo la EELH.

“El restablecimiento se realiza de forma gradual en la medida que lo permita las condiciones del SEN”, agregó la compañía, tras la “desconexión total del sistema” de la que las autoridades investigan las causas.

“Cuba amanece bajo el rigor de otra jornada sin energía eléctrica en gran parte de su territorio. Sin combustible para energizar plantas, la caída del SEN se prolonga”, dijo este martes el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en una publicación de X.

Díaz-Canel afirma que Washington está tratando de inducir “una explosión social por asfixia” debido a que la crisis eléctrica del país se agravó este año después de que Estados Unidos obligara a los principales proveedores de Cuba a detener los envíos de petróleo.

El ministro de Energía y Minas, Vicente O Leavy, informó este martes que el sistema eléctrico estaba enlazado desde La Habana hasta Sancti Spíritus. “Avanzamos cumpliendo con todas los protocolos establecidos”, afirmó en X.

El Gobierno de Cuba continúa trabajando para restablecer el servicio, según dijo el primer ministro de Cuba, Miguel Marrero. “Fue intensa la jornada de trabajo de esta madrugada. La labor de nuestros trabajadores eléctricos no se detiene”.

La crisis energética de la isla ha puesto a prueba servicios esenciales como la educación, el transporte y la sanidad; y las nuevas sanciones impuestas por EE.UU. han deteriorado aún más la economía cubana e impedido que muchos turistas visiten la isla.

The-CNN-Wire

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