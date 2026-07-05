Cómo aprovechar la tecnología portátil como un atleta del Mundial: estas son las métricas que debes seguir

Millones de personas en todo el mundo usan anillos inteligentes y dispositivos para monitorear su actividad física con el fin…

Millones de personas en todo el mundo usan anillos inteligentes y dispositivos para monitorear su actividad física con el fin de controlar el sueño, los entrenamientos, la frecuencia cardíaca e incluso la temperatura corporal para comprender mejor su salud. Pero en el Mundial, esa misma tecnología se lleva al máximo nivel.

En un torneo en el que la diferencia entre ganar y perder puede ser mínima, los jugadores no solo monitorean datos biométricos, sino que los utilizan para optimizar la recuperación, controlar la fatiga y obtener incluso las mejoras más pequeñas en el rendimiento.

Se ha visto a jugadores entrenar y competir con dispositivos comerciales, como parches para medir el sudor, pulseras WHOOP, anillos Oura y chalecos de rendimiento, lo que demuestra cómo la tecnología portátil de consumo sigue transformando la ciencia del deporte de alto rendimiento y, a su vez, influye en la forma en que entrenan atletas de todos los niveles.

La mayoría de los atletas profesionales buscan cualquier dato que pueda darles una ventaja competitiva en el escenario mundial, dijo el doctor Justin Mullner, médico especializado en medicina deportiva del Orlando Health Jewett Orthopedic Institute y jefe de medicina deportiva de atención primaria del Orlando City SC, de la MLS, y del Orlando Pride, de la NWSL.

“Estos datos permiten identificar tendencias y ayudan al atleta a saber cuándo su sueño se está viendo afectado o cuándo no se está recuperando tan bien como de costumbre, para que pueda intervenir y modificar ciertos hábitos con el fin de volver al nivel esperado”, dijo Mullner en un correo electrónico.

“El volumen de información que generan estos dispositivos probablemente sea más que suficiente para un deportista aficionado, pero representa solo una pequeña parte de todo lo que utilizan los atletas de élite”, añadió.

Mullner explicó que, en el caso de los atletas de alto rendimiento, los dispositivos comerciales suelen utilizarse junto con otros sistemas de monitoreo, como exámenes clínicos realizados por entrenadores o médicos, además de análisis de sangre y orina.

Muchos futbolistas profesionales comenzaron a utilizar dispositivos comerciales mucho antes del inicio del Mundial.

En la preparación para el torneo, un “parche” de alta tecnología que mide el sudor desempeñó un papel importante para ayudar a los jugadores de la selección de Brasil a entrenar y prepararse.

“A comienzos de este año, el Gatorade Sports Science Institute trabajó estrechamente con la selección de Brasil realizando pruebas de sudor a los jugadores para generar recomendaciones personalizadas de hidratación, incluidos perfiles individuales sobre la tasa de sudoración y la pérdida de electrolitos”, explicó Roozbeh Ghaffari, director ejecutivo y cofundador de Epicore Biosystems, empresa que se asoció con Gatorade para implementar los parches Gx Sweat Patch.

El Gx Sweat Patch se adhiere al cuerpo y mide la tasa de sudoración, la pérdida de líquidos, la concentración de sodio y la cantidad de sodio perdida. Los parches son de un solo uso y se conectan a una aplicación para teléfonos inteligentes que permite monitorear estas métricas y obtener información sobre las necesidades de hidratación y recuperación durante entrenamientos de alta intensidad.

“Piense en él como una calcomanía inteligente. Se coloca sobre la piel y contiene pequeños microcanales, casi como carriles de natación, que se llenan con cantidades muy pequeñas de sudor. Ahí es donde ocurre la ciencia”, explicó Ghaffari.

“El parche incorpora componentes químicos que analizan la composición del sudor. Mide tanto la concentración de sodio como la cantidad de sudor recolectada”, dijo. “Esos dos datos son extremadamente valiosos para los científicos del deporte porque permiten personalizar las estrategias de hidratación tanto para atletas de élite como para deportistas aficionados”.

Uno de los dispositivos que algunos jugadores han utilizado durante los partidos del Mundial es la pulsera WHOOP. Se lleva ajustada a la piel, en la muñeca, el bíceps u otras zonas del cuerpo compatibles con WHOOP Body, y monitorea indicadores como el sueño, la carga física, el estrés y la frecuencia cardíaca.

“Aunque no tenemos una alianza comercial con ninguna selección nacional, muchas organizaciones y deportistas eligen WHOOP para maximizar su rendimiento durante una competencia tan exigente. Inglaterra es uno de esos equipos”, dijo en un correo electrónico Greg Grosicki, científico de datos de WHOOP.

“Durante el torneo, Inglaterra cruzará múltiples husos horarios”, explicó, lo que significa que los jugadores podrían sufrir desfase horario y fatiga.

Los viajes y las alteraciones del sueño pueden afectar significativamente el rendimiento de cualquier atleta. Grosicki dijo que datos de investigaciones realizadas con usuarios de WHOOP —no con jugadores— muestran que, en los días en que las personas registran viajes o desfase horario, la variabilidad de la frecuencia cardíaca puede disminuir alrededor de un 9 %, el rendimiento del sueño puede caer hasta seis puntos y la regularidad del sueño puede reducirse hasta un 19 %.

“Para un equipo que ha viajado desde el Reino Unido hasta Norteamérica y seguirá desplazándose durante el torneo, esas cifras son importantes”, afirmó Grosicki.

Otro dispositivo presente en el Mundial es el anillo Oura. La selección masculina de EE.UU. recibió anillos Oura como parte de la alianza entre la empresa de tecnología portátil y la Federación de Fútbol de Estados Unidos, explicó Doug Sweeny, director de marketing de Oura.

Los jugadores no están obligados a utilizar los anillos, según la Federación de Fútbol de Estados Unidos, pero quienes decidan hacerlo podrán acceder a datos que ayudan a monitorear con mayor precisión los patrones de sueño, la temperatura de la piel, el oxígeno en la sangre, la recuperación y el índice de preparación, una métrica que tiene en cuenta la frecuencia cardíaca en reposo, la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal.

Estas métricas pueden ayudar a determinar cuándo un jugador necesita una mayor recuperación antes o después del entrenamiento y cuándo su cuerpo está preparado para realizar sesiones de mayor intensidad.

Los responsables de la Federación de Fútbol de Estados Unidos señalaron que procuran enseñar a los jugadores a interpretar la información que reciben de estos dispositivos de manera saludable, tanto para su bienestar físico como psicológico. Por ejemplo, si un jugador duerme mal la noche anterior a un partido y su índice de preparación disminuye, ese dato podría afectar su confianza. Por ello, científicos del deporte y entrenadores insisten en que una sola métrica no debe considerarse un veredicto definitivo sobre el rendimiento.

Anteriormente, los jugadores tenían prohibido usar cualquier tipo de joya durante los partidos. Sin embargo, desde el miércoles, las Reglas de Juego de la International Football Association Board flexibilizaron las restricciones de la FIFA al establecer que “se permiten accesorios siempre que no sean peligrosos y estén cubiertos de forma segura”.

Doce selecciones han utilizado durante el Mundial sistemas de rastreo por GPS de la empresa de tecnología deportiva STATSports, principalmente mediante un chaleco de rendimiento que monitorea datos físicos en tiempo real, como la velocidad, la frecuencia cardíaca y la distancia recorrida.

La selección de Inglaterra utiliza por primera vez la tecnología de STATSports para obtener datos de rendimiento mediante GPS en tiempo real durante un Mundial. El sistema permite que entrenadores y científicos del deporte supervisen la carga de trabajo y el desempeño físico de los jugadores a lo largo del torneo.

“Los datos de GPS se obtienen mediante pequeños dispositivos incorporados en los chalecos que usan los jugadores. La unidad se coloca en la parte superior de la espalda para garantizar una señal óptima del sistema de navegación satelital de grado militar”, explicó por correo electrónico Phil Keehne, director de ciencias del deporte del FC Cincinnati, de la MLS, y colaborador de STATSports.

“Inglaterra está entre los equipos cuyo personal de rendimiento cuenta con un panel que se actualiza en tiempo real a medida que avanza el partido”, dijo Keehne. “Eso significa que los especialistas tienen a su alcance un sinfín de métricas que les permiten actuar de forma preventiva. En lugar de esperar a que un jugador muestre signos de cansancio, pueden detectar la acumulación de fatiga en los datos antes de que sea evidente en la cancha”.

Por ejemplo, si las métricas en tiempo real indican una carga física excesiva, riesgo de lesión o fatiga, el cuerpo técnico puede decidir sustituir al jugador para preservarlo, una decisión especialmente importante en un Mundial que este año tiene más partidos que nunca.

Otras selecciones que utilizan esta tecnología durante el Mundial son Escocia, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Curazao, Ecuador, Ghana, Jordania, Portugal, Qatar y Arabia Saudita.

“Hoy muchos jugadores llegan al Mundial después de haber utilizado diferentes tecnologías durante gran parte de sus carreras”, señaló Keehne. “Como resultado, la tecnología ya forma parte del juego para ellos y sienten tanta curiosidad por sus datos de GPS como los propios científicos del deporte”.

Ya sea que el objetivo sea competir en el mayor escenario del fútbol mundial o simplemente sentirse más saludable y con más energía cada día, la información que ayuda a los atletas de élite también permite que cualquier persona conozca mejor su cuerpo.

El sueño se ha convertido en una de las variables de rendimiento más monitoreadas en el deporte profesional. Diversas investigaciones han demostrado que dormir poco o tener un sueño de mala calidad puede afectar la recuperación muscular, disminuir el rendimiento cognitivo, ralentizar el tiempo de reacción y aumentar el riesgo de lesiones.

“Para la mayoría de las personas, cambios muy sencillos en sus hábitos de sueño pueden marcar una enorme diferencia”, dijo por correo electrónico Chris Danforth, profesor de Matemáticas y Estadística de la Universidad de Vermont y autor de más de una docena de estudios sobre dispositivos portátiles.

“Lo más importante es mantener un horario constante para acostarse y evitar comer durante las horas previas a dormir”, dijo. “Y si tiene tendencia a obsesionarse con los datos, le recomiendo abrir la aplicación solo una vez al día”.

Para un deportista aficionado, los datos más útiles para mejorar el rendimiento y el bienestar son aquellos relacionados con el estrés y la recuperación, ya que ayudan a saber cuándo realizar entrenamientos intensos y cuándo conviene tomarse un día adicional de descanso, explicó Mullner.

Por ejemplo, si el dispositivo indica que la noche anterior dormiste bien, es posible que tu cuerpo esté mejor preparado para afrontar un entrenamiento exigente que si obtuviste una puntuación baja de sueño.

“Soy un gran defensor del monitoreo del sueño”, afirmó el doctor Douglas Casa, entrenador deportivo certificado, profesor distinguido de la Universidad de Connecticut y director ejecutivo del Instituto Korey Stringer, donde investiga los efectos del calor en el organismo.

“No hay duda de que ayuda a mejorar la condición física y a entender las variaciones del organismo, detectar enfermedades incipientes o medir el impacto que determinados acontecimientos generan sobre el estrés”, dijo. También puede motivar a los atletas a prestar más atención a los hábitos que afectan la calidad del sueño.

“La calidad del sueño cambia si el cuerpo ha estado expuesto al calor. Si no te rehidratas bien después de una actividad, dormirás peor. Si tu temperatura corporal sigue elevada después del ejercicio, también dormirás peor”, explicó Casa. “Por eso el monitoreo del sueño es muy útil para reforzar entre los atletas la importancia de bajar la temperatura corporal y mantenerse hidratados”.

La hidratación es otra métrica fundamental para los atletas, ya que influye en la regulación de la temperatura corporal, la resistencia física e incluso la función cognitiva.

“Monitorear la hidratación puede ser muy beneficioso para cualquier persona que haga ejercicio intenso en condiciones de calor, porque sirve como un recordatorio constante de la necesidad de rehidratarse”, dijo Casa. “Cuando no se está haciendo ejercicio, conviene seguir el principio WUT: peso, color de la orina y sed son excelentes indicadores para evaluar cada mañana. Durante la actividad física, los datos objetivos que ofrece un dispositivo portátil pueden ser fundamentales para mantenerse al día con la rehidratación”.

Mantener una temperatura corporal saludable y una buena hidratación sigue siendo fundamental para cualquier atleta. Y aunque ya se esperaba que el clima fuera un desafío este verano, la ola de calor que afecta a EE.UU. ha hecho que monitorear la temperatura de los jugadores del Mundial sea una prioridad aún mayor.

El seguimiento de la temperatura corporal o de la piel mediante dispositivos portátiles puede ofrecer información sobre el estrés térmico y la recuperación, además de proporcionar señales tempranas de enfermedad, ya que un aumento de la temperatura puede anticipar la aparición de fiebre.

“Por ejemplo, quienes contraen un virus suelen descubrir gracias al anillo Oura que su cuerpo está enfrentando algún problema varios días antes de que aparezcan los primeros síntomas. Eso les permite centrarse antes en el descanso, la alimentación y la recuperación. Para un equipo, el beneficio es que los jugadores puedan estar en su mejor nivel cuando realmente importa”, dijo Danforth.

La variabilidad de la frecuencia cardíaca es otra métrica clave porque permite conocer cómo se adapta el sistema nervioso al estrés físico y mental, ayudando a equilibrar la intensidad de los entrenamientos con la recuperación.

Este indicador mide cuánto varía el tiempo entre un latido y otro. Esas variaciones son normales, ya que la frecuencia cardíaca suele acelerarse y hacerse más regular durante situaciones de estrés, mientras que disminuye y presenta más variaciones cuando el cuerpo está relajado.

La frecuencia cardíaca y su variabilidad permiten conocer la capacidad de recuperación del organismo, explicó Benjamin Smarr, profesor del Departamento de Bioingeniería y del Instituto Halicioglu de Ciencia de Datos de la Universidad de California en San Diego, quien ha utilizado el anillo Oura para estudiar distintos indicadores de salud.

Una frecuencia cardíaca baja en reposo y una variabilidad elevada “son buenos indicadores” de salud cardiovascular, explicó. Una variabilidad de entre 60 y 80 puede considerarse alta, pero valores mucho mayores, como 200, probablemente indiquen alteraciones del ritmo cardíaco que requieren atención médica. “Más alto es mejor, pero solo hasta cierto punto”, señaló Smarr.

En cuanto a la frecuencia cardíaca en reposo, el promedio de un adulto suele situarse entre 60 y 100 latidos por minuto. Sin embargo, cuanto mejor es la condición física, menor suele ser ese valor. Los atletas de alto rendimiento suelen registrar alrededor de 40 latidos por minuto en reposo.

“En mi caso, mi frecuencia cardíaca en reposo suele estar entre los 40 y los 45 latidos por minuto. Es un buen valor”, dijo Smarr. “Sé que si dejo de hacer ejercicio o el estrés del trabajo aumenta, ese número empieza a subir. También sé que puedo hacer cambios y volver a reducirlo”.

Las investigaciones muestran que dormir bien y hacer ejercicio de forma regular ayudan a mejorar tanto la variabilidad de la frecuencia cardíaca como la frecuencia cardíaca en reposo en adultos sanos.

Jud Ready, profesor adjunto e ingeniero principal de investigación del Instituto de Tecnología de Georgia, explicó que seguir la evolución de los datos de salud a lo largo del tiempo puede ayudar a identificar si conviene hacer cambios en las rutinas de ejercicio o de sueño.

“Hablamos de observar tendencias durante muchas semanas, varios meses e incluso años, para poder decir: ‘Mi frecuencia cardíaca en reposo está bajando, así que mi entrenamiento está funcionando’, o ‘Está subiendo, así que necesito hacer más ejercicio’”, explicó Ready.

Además de controlar la frecuencia cardíaca, Ready recomienda cuantificar la cantidad de ejercicio diario, la calidad del sueño y cualquier situación médica detectada por el dispositivo, como caídas o presión arterial elevada, para comentarla con un médico si es necesario.

Del mismo modo, Mullner señaló que “los dispositivos portátiles también pueden ayudar a detectar cambios tempranos en la salud. Variaciones importantes en la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria o la temperatura corporal pueden ser señales de una enfermedad aguda o del desarrollo de una enfermedad crónica que podría tratarse con mayor facilidad si se detecta a tiempo”.

“También ayudan a mantener la constancia en el ejercicio. El simple hecho de recopilar y organizar los datos al alcance de la mano suele motivar a las personas a seguir haciéndolo y les ayuda a mantener el impulso dentro de un plan de entrenamiento”, afirmó Mullner. “Al final del día, la buena salud es la suma de tus comportamientos, tu constancia y tus hábitos”.

Sin embargo, Smarr advirtió que ningún algoritmo es perfecto para todas las personas. Si sientes que algo no está bien, tú eres quien mejor conoce tu cuerpo. Además, para aprovechar realmente los datos que ofrecen estos dispositivos es necesario actuar y hacer cambios en los hábitos de sueño, el ejercicio y el estilo de vida.

“Pensar que estos dispositivos harán que duermas mejor o que mejorarán tu salud por sí solos no es correcto”, dijo Smarr. “Pueden ayudarte a orientarte, pueden hacer que el panorama sea más claro, pero quien conduce eres tú”.

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