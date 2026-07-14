CNN verifica: Haaland NO dijo que apoya a Messi ni criticó la “ocupación” inglesa de Malvinas

Después de la victoria de Argentina ante Suiza para su pase a semifinales, que ocurrió tras la eliminación de Noruega…

Después de la victoria de Argentina ante Suiza para su pase a semifinales, que ocurrió tras la eliminación de Noruega por parte de Inglaterra, se hizo viral un video de Erling Haaland, la estrella noruega, en la zona mixta respondiendo preguntas de los periodistas. En sus respuestas en noruego, un clip con subtítulos en español muy compartido decía que Haaland tenía “debilidad por Messi”, alentaba a Argentina contra Inglaterra y decía que ese país ocupa territorio argentino de “manera ilegítima”. Es falso.

Una sencilla transcripción y traducción con herramientas disponibles en la web y los móviles confirman que a Haaland le preguntan por su cansancio, que responde que se siente agotado y luego, en otro momento de la rueda de prensa, se refiere a su falta a Elliot Anderson (que llevó a la anulación de un gol noruego) y dice que a él lo golpearon todo el tiempo.

Medios de verificación de información como Chequeado ya han desmentido esas declaraciones y varios comentaristas en redes se han encargado de darle difusión al video con los subtítulos correctos.

CNN hizo el mismo ejercicio y lo confirmó con la transcripción en Pinpoint y la traducción de una herramienta de CNN con tecnología de OpenAI. También lo cotejamos con Google Translate. La transcripción traducida es:

—Eh, Erling, ¿cuán agotado estás ahora después de la larga temporada de la Premier League y un Mundial, y qué haces para recuperarte antes de una nueva temporada?

—Estoy completamente acabado ahora, tengo que ser honesto y decirlo, y creo que pronto vas a descubrir lo que voy a hacer en las próximas un par de semanas, eso creo.

(corte a otra pregunta, clip editado)

—Me parece imposible para mí responder a eso.

Pero entonces es imposible para mí también. Eh, la situación de Elliot Anderson, esa creo que es

O sea, si es falta, entonces entonces tengo que recibir falta casi en cada duelo, eh, en cada partido, ya que me derriban, me tiran todo el tiempo y me parece, me parece que es blando.

Sí.

Gracias, chicos.

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