Asciende a 4.118 el número de personas fallecidas por los sismos en Venezuela

A 16 días de los fuertes sismos del 24 de junio en Venezuela, el número de personas fallecidas por causa…

A 16 días de los fuertes sismos del 24 de junio en Venezuela, el número de personas fallecidas por causa del siniestro llegó este viernes a 4.118, de acuerdo con el más reciente balance difundido por el Gobierno.

La nueva cifra representa un incremento de 229 muertes respecto de las 3.889 que se tenían registradas hasta el jueves.

De acuerdo con el balance, el número de personas heridas se mantiene este viernes en 16.740, mientras que el Gobierno sigue sin dar una estadística sobre las que aún están desaparecidas.

La cifra de habitantes sin hogar luego de los terremotos se ubica en 17.907, de los cuales 17.266 se encuentran en los 89 campamentos transitorios instalados por las autoridades.

Durante una rueda de prensa el jueves, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que la emergencia sanitaria derivada de los sismos no ha terminado y llamó a priorizar la atención de los heridos y de quienes están desplazados en los campamentos, con el fin de garantizarles acceso a servicios médicos, agua y vacunación.

El Gobierno de Venezuela reporta que 856 edificios resultaron dañados y que 190 de ellos quedaron colapsados.

Sin embargo, algunas estimaciones, como las que fueron difundidas por la NASA y la ONU, apuntan a que las afectaciones fueron mucho mayores y podrían abarcar miles de inmuebles.

The-CNN-Wire

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