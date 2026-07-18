Arrestan en EE.UU. a los hermanos Tate por una solicitud de extradición del Reino Unido por cargos de violación

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Alguaciles federales de EE.UU. arrestaron este sábado en Miami a los influencers de redes sociales Andrew y Tristan Tate por una solicitud de extradición del Reino Unido tras una investigación sobre delitos sexuales denunciados por siete víctimas, según el Servicio de Fiscalía de la Corona del Reino Unido.

Andrew Tate, un influencer con miles de millones de vistas en internet, enfrenta 42 cargos, entre ellos violación, trata de personas, posesión de imágenes indecentes de una menor y agresión, según el Servicio de Fiscalía de la Corona del Reino Unido y la Policía de Bedfordshire. Tristan Tate enfrenta 17 cargos, entre ellos agresión sexual, violación y trata de personas, dijeron las autoridades.

“Miembros de nuestra unidad de delitos graves han estado trabajando estrechamente junto al Servicio de Fiscalía de la Corona y con organismos policiales nacionales e internacionales como parte de esta compleja investigación”, dijo la subdirectora de la Policía de Bedfordshire, Karena Thomas.

“No hay lugar para la violencia masculina contra mujeres y niñas, y seguiremos trabajando incansablemente para apoyar a las víctimas e investigar todas las denuncias que se nos presenten”.

Los hermanos comparecerán ante un tribunal federal en Miami la próxima semana, dijo una fuente de las fuerzas del orden.

El Departamento de Justicia confirmó que los alguaciles federales de EE.UU. arrestaron a Andrew y Tristan Tate “en el marco de procedimientos de extradición”, y añadió que los arrestos “se realizaron de conformidad con los tratados y acuerdos de cooperación policial que rigen las extradiciones del Departamento de Justicia”.

Un abogado de los hermanos dijo que son inocentes y criticó la decisión del Reino Unido de solicitar la extradición.

“Existe un acuerdo de larga data entre los gobiernos del Reino Unido y Rumania según el cual el Reino Unido no solicitaría la extradición mientras los procedimientos rumanos estén pendientes”, dijo Joseph McBride. “Esos procedimientos están en curso ahora mismo. Ese acuerdo existe porque ninguna nación puede pisotear la soberanía judicial de otra por conveniencia política”.

Andrew Tate, un autoproclamado misógino, es conocido por sus diatribas sobre la dominación masculina, la sumisión femenina y la riqueza. En un momento dado, fue suspendido de todas las principales plataformas de redes sociales.

Los hermanos, que tienen doble ciudadanía estadounidense y británica, enfrentan decenas de nuevos cargos añadidos a cargos anteriores presentados por el Servicio de Fiscalía de la Corona después de que la Policía de Bedfordshire presentara pruebas relacionadas con acusaciones que se remontan a 2012, dijeron las autoridades.

Las autoridades habían investigado denuncias en las zonas del este de Inglaterra de Bedfordshire y Hertfordshire, dijo la policía.

Los fiscales rumanos habían acusado previamente a los hermanos de traficar mujeres a través de Rumania, el Reino Unido y EE.UU. y de explotarlas sexualmente.

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