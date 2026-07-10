Apple acusa a OpenAI de usar secretos comerciales robados para crear sus próximos dispositivos de IA en una nueva demanda

Apple demandó a OpenAI este viernes, al alegar que la empresa de inteligencia artificial robó secretos comerciales del fabricante del…

Apple demandó a OpenAI este viernes, al alegar que la empresa de inteligencia artificial robó secretos comerciales del fabricante del iPhone para desarrollar sus propios dispositivos de inteligencia artificial, aún no presentados.

En la demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito del Norte de California, Apple acusa a OpenAI de apropiación indebida de secretos comerciales e incumplimiento de contrato.

OpenAI anunció el año pasado que trabajaba con el exjefe de diseño de Apple en un proyecto secreto para desarrollar dispositivos destinados a llevar a los usuarios de teléfonos inteligentes a la era de la inteligencia artificial.

Se espera que el dispositivo sea presentado más adelante este año, pero la demanda podría complicar esos planes. También podría dificultar los planes de OpenAI de salir pronto a bolsa en una enorme y muy esperada oferta pública inicial.

CNN se puso en contacto con OpenAI para solicitar comentarios.

La demanda nombra a OpenAI; a Chang Liu, de OpenAI, un exingeniero de Apple; y al jefe de hardware de OpenAI, Tang Tan, quien anteriormente dirigió el diseño de productos del iPhone y del Apple Watch. La demanda también incluye a io Products, la empresa fundada por Jony Ive, jefe de diseño de Apple hasta 2019, quien ayudó a hacer realidad el iPhone. La demanda no menciona a Ive como demandado ni lo acusa de conducta indebida. OpenAI compró io el año pasado.

Apple alega que Liu y Tan desempeñaron un papel fundamental en el robo. Liu dejó Apple para unirse a OpenAI en enero de 2026 y no respondió a los intentos de Apple de asegurarse de que firmara el recordatorio de confidencialidad de la empresa, programara una entrevista de salida y confirmara la devolución de sus dispositivos de trabajo, según la demanda. El texto legal señala que no devolvió una computadora portátil de trabajo y que también accedió a la computadora laboral de un excolega después de dejar la empresa.

De acuerdo con la demanda, Liu accedió y descargó “docenas de archivos confidenciales de Apple relacionados con dispositivos, incluida abundante información detallada sobre productos no lanzados, presentaciones de ingeniería, especificaciones técnicas y datos de proyectos propietarios”.

Apple alega que Tan utilizó información confidencial de la empresa al reclutar candidatos, incluso al indicarles que llevaran piezas de Apple durante el proceso de entrevistas. También sostiene que Tan y OpenAI asesoraron a empleados de Apple sobre cómo dejar la empresa.

Apple también alega que Tan informó a OpenAI sobre reuniones clave con proveedores de Apple y que se envió por correo electrónico información sobre esos proveedores antes de dejar su cargo.

La empresa también asegura que encontró pruebas de que otros exempleados de Apple se llevaron información confidencial al irse a trabajar a OpenAI.

“En Apple, nuestros equipos desarrollan constantemente tecnologías innovadoras para crear los mejores productos y servicios del mundo, y proteger su trabajo y su propiedad intelectual es algo que nos tomamos muy en serio”, dijo Apple en un comunicado.

En la demanda, Apple afirmó que se puso en contacto con OpenAI para expresar sus preocupaciones cuando la investigación estaba en sus primeras etapas, pero que nunca recibió respuesta.

La demanda también refleja una ruptura en la relación entre ambas empresas, que en 2024 anunciaron una alianza para comenzar a integrar ChatGPT en productos de Apple. Pero en mayo, Bloomberg informó que OpenAI estaba considerando emprender acciones legales contra Apple, al alegar un posible incumplimiento de contrato por no haber integrado ni promovido suficientemente los productos de OpenAI en sus dispositivos.

OpenAI ha fichado agresivamente a actuales y antiguos líderes de Apple y a talento de ingeniería, principalmente para construir una división dedicada al hardware.

De acuerdo con un recuento de CNN basado en perfiles de LinkedIn, OpenAI ha contratado recientemente al menos a diez ingenieros que pasaron directamente de Apple a la empresa de inteligencia artificial.

La demanda pone de relieve la intensa rivalidad entre gigantes tecnológicos por dominar la era de la inteligencia artificial. OpenAI ha realizado cambios radicales en su estrategia de productos, con el objetivo de colocar a ChatGPT en el centro de la vida digital de los consumidores. Apple, por su parte, se prepara para lanzar este año una esperada versión renovada de Siri, que podrá funcionar en distintas aplicaciones y personalizar respuestas con base en los datos del iPhone del usuario.

OpenAI ha dicho poco públicamente sobre su hermético proyecto de hardware. The Information reportó que OpenAI trabaja en un altavoz inteligente, mientras que The Wall Street Journal informó que el dispositivo de OpenAI será capaz de detectar el entorno del usuario.

La inteligencia artificial está transformando la forma en que las personas interactúan con la tecnología, y este tipo de iniciativas de hardware forman parte del esfuerzo de las empresas tecnológicas por mantenerse a la vanguardia de esos cambios. Los gigantes tecnológicos creen, en gran medida, que a medida que los agentes de inteligencia artificial se vuelvan más capaces de encargarse de tareas cotidianas, es posible que los consumidores ya no necesiten usar aplicaciones ni interactuar con pantallas con tanta frecuencia.

The-CNN-Wire

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