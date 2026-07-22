Andy Biggs, respaldado por Trump, gana la nominación republicana para gobernador y otros datos de las primarias de Arizona

Según las proyecciones del equipo de análisis de CNN, el representante Andy Biggs ganará la nominación republicana para gobernador de…

Según las proyecciones del equipo de análisis de CNN, el representante Andy Biggs ganará la nominación republicana para gobernador de Arizona, lo que preparará un enfrentamiento en noviembre con la actual gobernadora demócrata, Katie Hobbs, en este estado clave.

La victoria de Biggs, un estrecho aliado del presidente Donald Trump que se aseguró su codiciado apoyo, es una reafirmación del control que el presidente ejerce sobre la política republicana tras una serie irregular de respaldos presidenciales en este ciclo electoral.

Los candidatos elegidos por Trump consiguieron nuevas victorias en las urnas el martes, incluida la contienda para reemplazar a Biggs en el 5.º distrito congresional de Arizona, donde el respaldo del presidente ayudó a un candidato envuelto en la controversia a obtener la nominación republicana.

Además de una reñida contienda por la gobernación, Arizona alberga varias elecciones congresionales muy disputadas que podrían ayudar a determinar el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Estas son las principales conclusiones de las primarias del martes:

Hobbs es una de las senadoras demócratas más vulnerables del país tras derrotar a la conservadora Kari Lake por menos de un punto porcentual en 2022.

De cara a su enfrentamiento en las elecciones generales contra Biggs, ha intentado presentarlo de forma similar como demasiado extremista para este estado indeciso.

Elegido por primera vez al Congreso en 2016, Biggs se forjó una reputación como conservador de línea dura.

Fue miembro del Caucus de la Libertad de la Cámara de Representantes, donde llegó a presidirlo, y votó en contra de la certificación de las elecciones de 2020, respaldando las falsas afirmaciones de Trump y sus intentos de anular el resultado.

Trump, que previamente había respaldado a la candidata retirada Karrin Taylor Robson, apoyó la candidatura de Biggs a gobernador en abril, y el congresista también contó con el respaldo del fallecido Charlie Kirk y el apoyo de la influyente organización activista conservadora de Kirk, Turning Point Action.

En las primarias contra su colega de la Cámara de Representantes, David Schweikert, Biggs trabajó para suavizar su reputación de ideólogo, ensalzando los esfuerzos por lograr el bipartidismo en el Congreso a pesar de defender posiciones profundamente conservadoras en materia de impuestos, financiación de la atención médica y reformas electorales.

Biggs avanza ahora a las elecciones generales, donde ese mensaje se pondrá a prueba, ya que Hobbs y los demócratas estatales se apoyan en su trayectoria en un estado donde los candidatos republicanos estrechamente alineados con el movimiento MAGA del presidente a veces han tenido dificultades para abrirse paso.

Según las proyecciones del equipo de análisis de CNN, el exsheriff del condado de Pinal, Mark Lamb, ganará la nominación republicana para el 5.º distrito congresional de Arizona, lo que lo posiciona como el gran favorito para suceder a Biggs en este escaño del Valle Este, tradicionalmente republicano.

Autodenominándose “el sheriff de Estados Unidos”, Lamb llevó a cabo una campaña de alto perfil centrada en su experiencia policial, consiguiendo importantes respaldos de Trump y del influyente Club for Growth.

Sin embargo, su campaña se vio sacudida al final de la contienda por una serie de reportajes del Arizona Republic que detallaban acusaciones de mala conducta personal, incluyendo sexting y amenazas.

Lamb ha negado haber cometido delito alguno y una investigación realizada por la Fiscalía del Condado de Pinal no encontró “ninguna evidencia de que Lamb haya actuado de manera delictiva”.

El exsheriff también ha sido objeto de críticas durante la campaña por su postura sobre las elecciones de 2020.

Si bien Lamb ha defendido el intento de Trump de anular los resultados de 2020, reconoció durante una audiencia en el Congreso que no había visto “ninguna evidencia” de fraude que pudiera haber afectado el resultado de ese año.

A pesar de no haber participado en un debate y de enfrentarse a una avalancha de anuncios de ataques por parte de su oponente, Daniel Keenan, el reconocimiento del nombre de Lamb y el respaldo de Trump le permitieron cruzar la meta.

Lamb avanza a las elecciones generales de noviembre, donde parte como claro favorito para ganar este escaño, tradicionalmente republicano.

Según las proyecciones del equipo de análisis de CNN, el expateador de la NFL, Jay Feely, ganará las primarias republicanas para la Cámara de Representantes en el primer distrito congresional de Arizona.

Durante la campaña, el exatleta convertido en comentarista deportivo se apoyó en gran medida en su relación con Trump, quien lo respaldó, y recaudó más fondos que sus oponentes en las primarias gracias al apoyo financiero de figuras influyentes del mundo del deporte.

Además, invirtió más de US$ 300.000 de su propio dinero en la contienda.

Feely se retiró de la NFL en 2014 tras una carrera de 14 años que incluyó cuatro temporadas con los Arizona Cardinals.

Inicialmente, se postuló para el 5.º distrito de Arizona, pero luego cambió de estrategia y se dirigió al 1.er distrito, que incluye Scottsdale y partes de Phoenix, después de que Trump respaldara a otro candidato republicano en esa contienda.

Schweikert, el actual congresista del primer distrito, anunció que no buscaría la reelección, ya que se postularía para gobernador.

Tras vencer al exrepresentante estatal de Arizona, Joseph Chaplik, y al empresario tecnológico John Trobough, Feely avanzará a unas reñidas elecciones generales, en las que los republicanos buscarán defender el distrito clave y una estrecha mayoría en la Cámara de Representantes.

Todavía es demasiado pronto para determinar el resultado de la contienda entre el exrepresentante estatal de Arizona, Amish Shah, y la experiodista de radio y televisión, Marlene Galán-Woods.

Shah y Galán-Woods repiten su enfrentamiento de las primarias demócratas de 2024, que Shah ganó antes de perder en las elecciones generales contra Schweikert.

Sin embargo, en las primarias de este año, Galán-Woods cuenta con el apoyo del Comité de Campaña Demócrata para el Congreso, que la ha incluido en su programa “De Rojo a Azul” para reclutar candidatos fuertes.

En otra contienda de gran trascendencia, CNN pronostica que el representante estatal Alexander Kolodin ganará la nominación republicana para secretario de estado, derrotando a la expresidenta del Partido Republicano de Arizona, Gina Swoboda.

Kolodin, abogado de profesión, participó en múltiples demandas que cuestionaban la legitimidad de las elecciones de 2020 y 2022 en Arizona, haciéndose eco de las falsas afirmaciones de Trump sobre fraude electoral y representando a “electores falsos” en un intento por descalificar las papeletas de voto por correo.

A pesar de las sanciones impuestas por el colegio de abogados estatal por sus acciones en torno a las elecciones de 2020, Kolodin siguió priorizando las reformas electorales, abogando por una enmienda a la Constitución estatal que exigiera la identificación para votar, una propuesta que ahora se decidirá en una votación que tendrá lugar en otoño.

Ese historial ahora se enfrenta a un escrutinio cada vez mayor a medida que Kolodin avanza hacia unas elecciones generales potencialmente competitivas contra el actual titular, Adrian Fontes, en su intento por convertirse en el jefe de elecciones de Arizona.

Ya está definida la contienda electoral general por el 6.º distrito de Arizona, un estado clave en las elecciones, con la demócrata JoAnna Mendoza como favorita para enfrentarse al actual representante republicano Juan Ciscomani.

Ambos candidatos se presentaron sin oposición en sus primarias, pero han recaudado grandes sumas de dinero de cara a su enfrentamiento de noviembre.

A principios de julio, Mendoza había recaudado más de US$ 7 millones, seguido de cerca por Ciscomani con US$ 6 millones, según los registros de la Comisión Federal Electoral.

Mendoza, veterana de la Armada y del Cuerpo de Marines, ha recurrido a su historia personal, marcada por su infancia en la pobreza en la zona rural de Arizona y su experiencia como madre soltera durante la campaña electoral, para destacar su apoyo a los programas de asistencia gubernamental, la vivienda asequible y los veteranos.

Mendoza, miembro de las Hellcats, un grupo de veteranas militares demócratas que se postulan al Congreso en estas elecciones, también ha hablado públicamente sobre la agresión sexual que sufrió durante su servicio militar y su posterior adicción al alcohol.

En una entrevista con el New York Times en junio, Mendoza, ahora sobria, describió sus experiencias y cómo una acusación por conducir bajo los efectos del alcohol la impulsó a cambiar de vida.

Ciscomani, nacido en México y que emigró a Estados Unidos con su familia cuando era niño, también ha recurrido a su biografía en su campaña de reelección y en su apoyo a las políticas inmigratorias de Trump.

El tema cobra especial relevancia en el 6.º Distrito, fronterizo con México, donde está prevista la apertura de un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Se prevé que esta contienda sea una de las más reñidas para la Cámara de Representantes en este ciclo electoral, y los demócratas ven en este distrito una excelente oportunidad para ganar escaños en su intento por recuperar la mayoría.

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