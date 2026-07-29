¿Acaso a Trump le importa si Rusia ayuda a Irán a atacar a las tropas estadounidenses?

Cuando el presidente Donald Trump inició la guerra con Irán, uno de sus principales objetivos era impedir que Teherán financiara…

Cuando el presidente Donald Trump inició la guerra con Irán, uno de sus principales objetivos era impedir que Teherán financiara a grupos afines en Medio Oriente. Según señaló, estos grupos eran responsables de herir y matar a decenas de soldados estadounidenses.

Sin embargo, cuando se trata de si Rusia está ayudando a Irán a atacar a esos estadounidenses, Trump parece mostrarse sorprendentemente indiferente.

Y esa postura se ha vuelto bastante habitual en él.

El ejemplo más reciente proviene del testimonio del secretario de Defensa, Pete Hegseth, ante una Comisión del Senado la semana pasada.

Cuando se le preguntó si China y Rusia estaban ayudando a Irán, Hegseth mencionó “formas en que ambos países” han estado “facilitando algunas de las cosas que Irán está haciendo, sí”.

Dos días después, el secretario de Estado Marco Rubio ignoró una pregunta sobre el tema mientras estaba sentado frente al ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov.

Luego, Trump publicó un mensaje en redes sociales contradiciendo a Hegseth. Afirmó que China y Rusia, “en mi opinión, no participaban” en la guerra contra Irán porque sus líderes le habían asegurado que no vendían armas a Teherán.

“Creo que confío en ellos”, declaró Trump más tarde ese día, y añadió: “Puede que hagan algunas cosas. Pero, hasta ahora, al menos, no ha sido nada grave. No creo que quieran decepcionarme”.

Pero Rusia no solo está acusada de armar potencialmente a Irán, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha dicho que Moscú ha proporcionado a Irán imágenes satelitales de bases estadounidenses.

Cuando se le preguntó al respecto el lunes, Trump volvió a restarle importancia, diciendo que habría sido “insignificante”, pero añadió: “Ya veremos si es cierto. Le preguntaré a (el presidente ruso Vladimir) Putin al respecto”.

Pero no es como si esta fuera una historia nueva que de repente aborde a Putin.

La primera noticia de CNN sobre esto data de hace casi cinco meses, a principios de marzo, cuando informó por primera vez que Rusia estaba proporcionando información de inteligencia sobre objetivos militares estadounidenses a Irán, según múltiples fuentes familiarizadas con la inteligencia estadounidense.

(Desde entonces, The New York Times ha informado de que funcionarios estadounidenses y europeos también creían que Moscú estaba suministrando drones y piezas para drones a Irán, algo que el Kremlin negó).

El presidente recibió el reportaje de CNN de marzo de forma muy similar a las noticias de ahora. Aseguró que no había tenido “ningún indicio de ello”, pero que los resultados de los primeros días de la guerra sugerían que no tenía mucha importancia.

“Francamente, que esto haya sucedido o no, no importa realmente”, añadió la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt , “porque el presidente Trump y las fuerzas armadas de Estados Unidos están diezmando por completo al régimen terrorista iraní”.

Steve Witkoff, uno de los negociadores de Trump para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, afirmó haberle dicho “enfáticamente” a Rusia que no proporcionara a Irán información sobre objetivos ni otro tipo de ayuda. Sin embargo, Trump nunca lo expresó con tanta firmeza.

E incluso después de las muertes adicionales de estadounidenses a manos de Irán este mes, el tema aparentemente todavía no le preocupa demasiado.

Todo esto recuerda mucho al primer mandato de Trump, cuando también había información de inteligencia que vinculaba a Rusia con los ataques contra tropas estadounidenses.

En aquel entonces, se rumoreaba que Rusia ofrecía recompensas por la muerte de esos soldados en Afganistán.

A mediados de 2020, Trump negó haber sido informado oralmente al respecto. Pero CNN y otros medios informaron que sí se había tratado en su informe diario de febrero de 2020 (que, según se sabe, no lee completo) y que la Casa Blanca había recibido información de inteligencia sobre esa posibilidad ya a principios de 2019.

Trump desestimó la historia, calificándola de posible “farsa” y “noticia falsa”, y semanas después de que se publicara, dijo que se había negado a mencionarla durante una llamada con Putin.

“Nunca lo he hablado con Putin”, comentó Trump a Axios en aquel momento. “Lo haría, no tengo ningún problema con ello”.

La administración Trump recalcó que la información de inteligencia no era concluyente, y la administración Biden afirmó que para 2021 la CIA solo tenía una confianza de baja a moderada en ella.

Sin embargo, esto aún deja abierta la posibilidad. Y dado que involucra la vida de las tropas estadounidenses, parece ser algo que podría interesar bastante a un presidente.

Trump, sin embargo, ha hecho lo que suele hacer: establecer una aparente equivalencia moral con las acciones de Estados Unidos.

Durante su primer mandato, comparó la posibilidad de que Rusia ofreciera recompensas por la muerte de soldados estadounidenses con la ayuda que Estados Unidos prestó a las fuerzas antisoviéticas en Afganistán en la década de 1980.

Y en marzo, afirmó que Rusia diría: “Nosotros lo hacemos contra ellos, ¿verdad?”.

El problema con esta postura no es solo que coloca a Estados Unidos en una posición moral similar a la de Rusia, es que envía un mensaje a Moscú de que ayudar a Irán a atacar a las tropas estadounidenses —si es que eso realmente está sucediendo— no es una línea roja para Trump.

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