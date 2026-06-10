Vida en la realeza, Prozac y champán: lo que revelan las cartas de la princesa Diana a Terence Stamp que salen a subasta

Salen a la venta cartas privadas de la difunta princesa Diana dirigidas al actor Terence Stamp, fallecido el año pasado,…

Salen a la venta cartas privadas de la difunta princesa Diana dirigidas al actor Terence Stamp, fallecido el año pasado, que revelan la profundidad de su amistad y abordan temas como los deberes de la realeza, la salud mental y su vida social.

La correspondencia, escrita entre julio y diciembre de 1991, detalla la amistad de la princesa con la estrella británica. Las cartas forman parte de una subasta del patrimonio de Stamp en la casa Bonhams de Londres.

En una carta escrita en septiembre de 1991, Diana agradece a Stamp por un almuerzo y comenta: “El champán estaba excelente y supongo que no quedan muchas botellas así”.

La portada de una tarjeta de tono desenfadado dice: “¿Por qué inventó Dios el sexo?…”, para luego continuar en el interior: “…¡para que las personas casadas hagan algo juntas al menos dos veces al año!”.

El 7 de diciembre de 1991, Diana invitó a Stamp a almorzar diciendo: “Hace demasiado tiempo que no veo a un Cáncer y no podría sobrellevar la Navidad sin vernos”. El mensaje está escrito en una postal que muestra un pecho desnudo con una cara dibujada sobre él. El texto en la parte frontal de la postal dice: “All The Breast from London” (un juego de palabras en inglés que combina “lo mejor” —”all the best”— con “pecho” —”breast”—).

No todas las cartas tienen un tono tan alegre. El 17 de octubre de 1991, Diana escribió a Stamp: “Eres muy amable conmigo y me conmueve profundamente tu comprensión de mi trabajo/papel y de lo que ello conlleva”.

Y continúa: “No mucha gente se tomaría la molestia y el tiempo de profundizar en una situación tan compleja… ¡Viva el Prozac!, aunque me apresuro a añadir que no me refiero a la variedad estadounidense”.

El Prozac, nombre comercial del fármaco fluoxetina, se utiliza para tratar la depresión y otros trastornos de salud mental, como el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) y la bulimia, según el Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido.

Se espera que las cartas, que se venderán por separado, alcancen precios de entre 500 libras (US$ 670) y 2.000 libras (US$ 2.700) cada una. Forman parte de una subasta más amplia del patrimonio de Stamp en Bonhams que comienza este lunes. Stamp, fallecido el año pasado, fue “una figura definitoria del Londres de los vibrantes años 60, emblemático de un estilo y un encanto particulares”, declaró en un comunicado Claire Tole-Moir, responsable de cultura popular de Bonhams.

Posteriormente alcanzó fama mundial al interpretar al general Zod en la película “Superman” de 1978, papel que retomó dos años más tarde en “Superman II”.

También salen a subasta, como un único lote, dos guiones de “Superman” y “Superman II” con las iniciales de Stamp grabadas en la portada. Se espera que estos alcancen un precio de entre 3.000 libras (US$ 4.000) y 5.000 libras (US$ 6.700).

Ya se ha vendido anteriormente correspondencia personal de la princesa Diana, fallecida en 1997 a los 36 años. En 2024, se subastaron cartas de Diana dirigidas a su antigua ama de llaves, Violet Collison, apodada Collie.

Otra colección de 32 cartas de Diana a Susie y Tarek Kassem, dos de sus amigos íntimos, se vendió por 145.550 libras (unos US$ 195.000) en 2023, según informó la BBC. Las cartas fueron escritas entre 1995 y 1997, periodo en el que se formalizó su divorcio del entonces príncipe Carlos.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.