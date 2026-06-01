Una gran oleada de ataques rusos alcanza Kyiv; personas podrían estar atrapadas bajo los escombros de un edificio

Se teme que haya personas atrapadas bajo los escombros de un edificio residencial de varios pisos después de que Rusia…

Se teme que haya personas atrapadas bajo los escombros de un edificio residencial de varios pisos después de que Rusia lanzara un intenso ataque con drones y misiles contra la capital ucraniana a primera hora de la mañana del martes, según funcionarios ucranianos.

El alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, dijo que un bloque de apartamentos en el distrito de Podilsky de Kyiv se había derrumbado parcialmente tras un ataque ruso de “doble golpe”.

“Los informes preliminares indican que hay personas atrapadas bajo los escombros”, escribió en Telegram Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de la ciudad de Kyiv.

Un presunto ataque con misiles también alcanzó un edificio residencial de 24 pisos en el distrito de Shevchenkivskyi, provocando un incendio, y se desató un fuego en un edificio de nueve pisos en Podil después de que escombros impactaran en el techo, dijo el alcalde.

Al menos ocho personas en toda la ciudad resultaron heridas en los ataques, que provocaron cortes de electricidad en tres distritos, dijo Klitschko.

Al menos cuatro personas han muerto y otras 13 han resultado heridas en ataques rusos en otras regiones.

The-CNN-Wire

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