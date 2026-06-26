Un pequeño avión se estrelló contra el rascacielos más alto de Beijing

Un avión pequeño se estrelló contra el edificio más alto de la capital china en la tarde de este viernes,…

Un avión pequeño se estrelló contra el edificio más alto de la capital china en la tarde de este viernes, en un incidente impactante ocurrido en una de las ciudades más fortificadas del mundo.

Imágenes dramáticas de Beijing, publicadas en redes sociales, mostraron escombros cayendo de la Torre CITIC, de 109 pisos, también conocida como China Zun, así como la cola del avión y la ventana rota de un taxi en tierra.

Un periodista de CNN presenció cómo las personas evacuadas del rascacielos se congregaban en las calles cercanas a la entrada, junto con camiones de bomberos, patrullas policiales y una ambulancia.

CNN se ha puesto en contacto con las autoridades y con el número de teléfono del propietario del avión para obtener información sobre el incidente.

Las imágenes en línea que muestran el código de registro del avión parecen indicar que se trata de un avión deportivo ligero de fabricación nacional, un Sunward SA 60L Aurora, propiedad de una empresa local de aviación general.

Datos de vuelo no verificados de Flightradar24, publicados en línea, parecían mostrar una trayectoria de vuelo muy desviada para la aeronave.

Desde el 1 de mayo, la capital china está prácticamente libre de drones debido a nuevas y estrictas normas. Los residentes tienen prohibido comprar, alquilar o volar drones sin autorización gubernamental dentro de la extensa jurisdicción de la ciudad.

Esta noticia está en desarrollo y será actualizada.

The-CNN-Wire

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