Trump presenta un nuevo avión presidencial

El revestimiento de madera del nuevo avión presidencial es de la más alta calidad, dice el presidente Donald Trump. La…

El revestimiento de madera del nuevo avión presidencial es de la más alta calidad, dice el presidente Donald Trump. La bandera en la cola ondea como debe. Los colores, ya no azul celeste claro, ofrecen una imagen “mucho mejor” y “más apropiada”.

Durante la presentación de “el avión más lujoso del mundo”, como lo llamó este viernes en la Base Conjunta Andrews, Trump pareció aliviado de finalmente tener una aeronave que responde a sus gustos.

“Todo quedó bien diseñado. Fue a mi gusto, diré”, dijo ante un grupo de aviadores, que lo vieron bajar del nuevo avión —donado por el gobierno de Qatar— por una escalinata con alfombra roja tras recorrerlo. “Me gusta el color de la bandera estadounidense, ¿verdad? Tiene sentido”.

Así comienza una nueva etapa en los viajes presidenciales.

El jet de lujo busca servir de transición entre los dos Boeing 747-200 modificados que han funcionado como Air Force One desde 1990 y las dos nuevas aeronaves que Boeing está acondicionando y que no estarán listas hasta dentro de unos dos años.

Los retrasos en la producción de esos nuevos aviones habían frustrado a Trump, sobre todo al enterarse de que quizá no estarían terminados antes del fin de su mandato en 2029.

Ahí entra Qatar, que donó el nuevo jet al Pentágono el año pasado. La Casa Blanca restó importancia a las dudas éticas, legales y de seguridad nacional por aceptar un regalo de US$ 400 millones de un país extranjero. Desde entonces, la Fuerza Aérea ha trabajado para prepararlo para el uso de Trump.

Desaparece así el esquema de color azul claro concebido originalmente por Jacqueline Kennedy y utilizado desde entonces en el avión presidencial.

“Nos gusta el azul claro, pero ya era hora de un cambio”, dijo Trump.

En su lugar hay un fuselaje azul marino y blanco, atravesado por franjas rojas. La bandera de Estados Unidos en la cola tiene ahora un diseño algo más ondulado.

“Le pusimos una onda”, explicó Trump. “Siempre habíamos usado una línea recta y eso nunca me encantó”.

Los cambios, quizá no por casualidad, hacen que el nuevo avión se parezca mucho al jet personal que Trump ha usado durante años.

La Fuerza Aérea dijo que, desde que adquirió el avión, su prioridad ha sido “la misión por encima de la estética”, lo que dejó “gran parte de la disposición interior anterior del jefe de Estado con cambios mínimos”.

Trump pareció satisfecho con el estado en que los qataríes lo dejaron. Elogió la calidad del revestimiento. Los periodistas que lo recorrieron encontraron asientos de cuero reclinables hasta quedar completamente planos. Las paredes y las alfombras son color canela, y las luminarias, doradas.

Hubo una modificación: cinturones de seguridad con el sello presidencial.

La Fuerza Aérea ya había dicho que el costo de las modificaciones sería inferior a US$ 400 millones.

¿Y qué ocurrirá con los aviones antiguos, esos dos veteranos de 35 años que transportaron por millones de kilómetros alrededor del mundo a dos presidentes Bush, Bill Clinton, Barack Obama y Joe Biden?

“Los arreglaremos un poco, no como este, y los llevaremos a museos”, dijo Trump. “Son grandes aviones, son parte de una gran historia”.

La Fuerza Aérea dijo este viernes que el nuevo avión comenzará pronto vuelos de prueba como parte de su proceso de entrada en servicio. Según un comunicado de la institución, esas pruebas servirán como “examen final” de las modificaciones hechas a la aeronave.

Trump espera volar en el nuevo avión a Mount Rushmore antes del 4 de julio, en vísperas del 250 aniversario del país. El propio Día de la Independencia, dijo, quiere verlo sobrevolando el Capitolio de Estados Unidos.

¿Otro presidente dedicaría tanto tiempo a un avión nuevo? Trump respondió que probablemente no.

“Un presidente normal quiere mantenerse alejado de los aviones”, dijo, “pero nuestro país tiene que estar representado como corresponde”.

The-CNN-Wire

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