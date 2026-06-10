Trump firma paquete de US$ 70.000 millones para ICE y la Patrulla Fronteriza

El presidente Donald Trump promulgó este miércoles el paquete de US$ 70.000 millones para la aplicación de las leyes migratorias,…

El presidente Donald Trump promulgó este miércoles el paquete de US$ 70.000 millones para la aplicación de las leyes migratorias, conocido como la Ley para una América Segura.

La legislación financia por completo al Departamento de Seguridad Nacional —específicamente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés)— durante el resto del segundo mandato de Trump.

“Esta mañana estoy encantado de firmar la Ley para una América Segura para financiar de inmediato y por completo al Departamento de Seguridad Nacional hasta el final de mi mandato. Así que ya no tendremos que seguir hablando de eso”, dijo Trump a periodistas en el Despacho Oval, donde estaba acompañado por legisladores republicanos.

El impulso republicano a esta legislación se produjo después de que los demócratas bloquearan con éxito la aprobación en el Congreso de fondos para ICE o la Patrulla Fronteriza, tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales en Minnesota a comienzos de este año.

The-CNN-Wire

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