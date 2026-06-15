Trump dice que los precios del petróleo caerán como una roca. Será más bien como una pluma

El presidente Donald Trump hizo un trato con el pueblo estadounidense: la guerra con Irán traerá beneficios duraderos en materia…

El presidente Donald Trump hizo un trato con el pueblo estadounidense: la guerra con Irán traerá beneficios duraderos en materia de seguridad a cambio de dolores financieros temporales.

Es hora de que Trump cumpla su parte.

Con un acuerdo sobre el marco del trato que se firmará este viernes —uno que eventualmente podría llevar a Irán a desmantelar su programa nuclear— el siguiente paso sería hacer que los precios del petróleo y el gas vuelvan a los niveles anteriores al inicio de la guerra.

Una y otra vez, Trump ha dicho que los precios de la energía “caerán como una roca” tan pronto como se negocie la paz y se reabra el estrecho de Ormuz.

Esa será una promesa difícil de cumplir para Trump.

La predicción de Trump de que los precios “caerán como una roca” es fácil de creer: ciertamente no parece que el petróleo tenga mucho más margen para caer.

La “normalidad”, es decir, el precio del crudo Brent por debajo de los US$ 70 antes de la guerra, está a solo unos US$ 15 de distancia. Tras el anuncio del acuerdo el domingo, el petróleo cayó por debajo de los US$ 85 y ya ha bajado unos US$ 25 desde su reciente pico alcanzado hace un mes.

Pero el mercado nos está contando una historia diferente.

Los contratos de futuros que se extienden hasta el próximo año y más allá apenas se han movido, incluso cuando el contrato para el mes más cercano —el precio al que nos referimos cuando hablamos de “precios del petróleo”— ha caído bruscamente en las últimas semanas.

A pesar de que los precios del petróleo para el mes inmediato han caído por debajo de los US$ 90 por primera vez en meses, el mercado de futuros aún no muestra que el petróleo baje de los US$ 70 hasta finales de 2031.

Eso se debe a que el mercado comprende los desafíos prácticos extraordinarios que la industria petrolera está a punto de enfrentar.

También subraya el problema con el concepto de volver a la “normalidad”: depende de tu definición.

“Descubriremos cuál es la nueva normalidad”, dijo Dan Pickering, fundador y director de inversiones de Pickering Energy Partners. “Pero no va a ser gasolina a US$ 2,85”.

Cuando el estrecho reabra —actualmente programado para este viernes— uno imaginaría que los petroleros que transportan 200 millones de barriles de petróleo y que han estado atascados allí desde finales de febrero saldrían rápidamente. (Bueno, tan rápido como un petrolero puede salir de cualquier situación.)

No es tan simple.

Irán ha minado el estrecho, haciendo posible el tránsito solo a través de dos pasos estrechos en un cuerpo de agua ya de por sí notoriamente angosto: uno pegado a la costa de Irán y el otro justo a lo largo de la costa de Omán, en el lado opuesto del estrecho. Eso creará un cuello de botella que obstaculizará lo que de otro modo sería un aluvión de tráfico saliendo por la salida.

Las embarcaciones deben ser extraordinariamente cuidadosas al navegar por canales tan restringidos. Tendrán que asegurarse de mantener una distancia segura para evitar colisiones y encallamientos, según Jakob Larsen, responsable de seguridad en BIMCO, la mayor asociación de armadores del mundo.

Podría llevar varias semanas despejar el estrecho de minas, un obstáculo importante y literal en el camino para reabrir completamente el tráfico en el estrecho, dijo Larsen. La Marina de EE.UU. tiene tecnología de desminado, pero necesita pasar por el arduo proceso de encontrar y desactivar las minas, lo que tomará un tiempo considerable.

Una vez completado, se podrían restablecer flujos más normales a través del estrecho, permitiendo que los barcos vacíos comiencen a reingresar al agua para llenarse y empezar a llevar el petróleo tan buscado a compradores que están desesperados por crudo.

Eso también podría tardar un tiempo: varias decenas de embarcaciones están cerca y listas para cargar más petróleo, según Vikas Dwivedi, estratega global de petróleo y gas en Macquarie Group. Eso es menos que los típicos 100 barcos que suelen estar en el estrecho esperando llamadas para cargar. Dwivedi espera que ese número aumente significativamente cuando se reabra el estrecho, pero podría tardar 30 días en tenerlos en su lugar.

Y todo esto asume que se mantiene un acuerdo de paz. Las tensiones tienden a resurgir en la región, y Irán ha respondido amenazando con atacar barcos que intenten transitar por el estrecho. Eso ha disparado las tarifas de seguros marítimos y ha hecho que algunos financistas y compañías navieras se lo piensen dos veces antes de tentar al destino y navegar por aguas problemáticas.

“Los armadores no procederán en números significativos sin un alto el fuego creíble y estable respaldado por ambas partes del conflicto”, dijo Larsen.

Por eso podría tomar alrededor de dos meses volver a las operaciones normales en el estrecho de Ormuz, dijo Niels Rasmussen, principal analista del mercado naviero de BIMCO.

Esa es una evaluación “optimista”, según Kieran Tompkins, economista sénior de materias primas en Capital Economics, quien predice que una recuperación total podría tardar hasta seis meses.

Sin importar cuánto tiempo tome, restablecer el tráfico marítimo a los niveles previos a la guerra no es el objetivo final para que el mercado petrolero vuelva a la normalidad. Eso es solo el comienzo.

Cuando los barcos vacíos regresen al estrecho, primero tendrán que extraer petróleo de los inventarios terrestres que se han llenado casi hasta su capacidad, porque los productores no tenían otro lugar donde almacenarlo.

Los inventarios más llenos de lo habitual retrasarán el restablecimiento de la producción petrolera a su máxima capacidad.

“Tienes tanques que están al 80 % de su capacidad; no hay mucho espacio para reiniciar la producción”, dijo Dwivedi.

Los pozos petroleros de Medio Oriente estuvieron en gran parte cerrados durante la guerra. Encender la producción no es como accionar un interruptor. Es una ingeniería compleja que puede tomar varias semanas.

Y debido a la naturaleza de los pozos petroleros, cuando los apagas, no siempre recuperas el 100 % de lo que tenías cuando los vuelves a encender.

“¿Tendrás el mismo suministro cuando se reabra? No lo sabrás hasta que abras la válvula”, dijo Pickering.

Incluso después de que se solucionen esos problemas a corto plazo, será necesario abordar los problemas a largo plazo. Se deberán realizar evaluaciones de daños en las refinerías y otras infraestructuras petroleras en Medio Oriente, y se tendrán que hacer reparaciones, algunas de las cuales podrían tomar años.

Y las reservas de petróleo de emergencia, que han sido drásticamente agotadas en todo el mundo, deberán ser rellenadas para dar a los países un colchón en caso de que algo así vuelva a suceder.

Ese rellenado generará una demanda significativa de petróleo; más de 1 millón de barriles por día, hasta alrededor de 1.000 millones de barriles de crudo que se comprarán independientemente del precio del petróleo, según Pickering. Esa demanda global de crudo casi con toda seguridad mantendrá un piso alto para los precios del petróleo y el gas durante los próximos años.

El mercado puede estar inicialmente sobreabastecido, y los precios podrían caer temporalmente, incluso por debajo de los niveles previos a la guerra. Pero volverán a subir rápidamente a medida que la demanda regrese con fuerza, especialmente debido a la prisa por rellenar las reservas de emergencia, según espera Dwivedi.

“Vas a recibir una gran cantidad de demanda al otro lado de esto”, dijo Dwivedi. “Hablamos de consecuencias no intencionadas, ¿verdad?”

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