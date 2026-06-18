“Toy Story 5”: lo que debes saber antes de ver la película de Pixar

Han transcurrido siete años desde el estreno de “Toy Story 4”, así que algunos espectadores pueden sentirse algo perdidos con…

Han transcurrido siete años desde el estreno de “Toy Story 4”, así que algunos espectadores pueden sentirse algo perdidos con lo que cabe esperar de la nueva entrega de la franquicia, “Toy Story 5”, que se estrena este viernes en las salas de cine.

Tras haber cerrado de manera impecable el arco del niño Andy en “Toy Story 3”, la cuarta película encuentra a la pandilla de juguetes de Woody, Buzz y Jessie la vaquerita, entre otros, ahora en casa de Bonnie, la niña a la que Andy legó sus muñecos.

La cuarta entrega fue, si se quiere, un reset o nuevo comienzo, con el propósito de extender la vida de la franquicia de Pixar e incluso introducir nuevos personajes.

“Toy Story 5” está codirigida por McKenna Harris y Andrew Stanton, quien es un veterano de Pixar, tras haber dirigido algunos de sus títulos más recordados, como “Finding Nemo”, “Wall-E” y “A Bug’s Life”. Y, lo más importante, fue el coguionista de la “Toy Story” original de 1995, así que conoce bien el ADN de los personajes.

También ayuda que regresan las voces en inglés originales de los personajes principales, con la participación de Tom Hanks (Woody), Tim Allen (Buzz Lightyear) y Joan Cusack (Jessie), y con la incorporación de nuevos talentos, como en el caso de Greta Lee (“Past Lives”), quien da voz a la villana Lilypad, una tablet que Bonnie recibe de regalo

Repasemos entonces cómo concluyó “Toy Story 4” para entender dónde se encuentran Woody y compañía en la nueva película.

En el final de “Toy Story 4”, Woody dice adiós a sus amigos juguetes y deja la casa de Bonnie, para sumarse a la misión de la pastorcilla Bo Beep de rescatar juguetes perdidos. Tras vivir una crisis existencial, Woody encuentra un nuevo propósito: la de encontrarles nuevos dueños a estos juguetes descarriados. Woody le entrega su insignia de sheriff a Jessie y emprende una nueva vida. Este hecho indica que Buzz y Jessie tendrán que rastrear el paradero de Woody cuando deciden pedirle ayuda en “Toy Story 5”.

“Toy Story 4” también confirmó una tendencia en la franquicia en lo que respecta a los villanos. En las dos primeras cintas, los villanos fueron humanos: Sid, el niño que torturaba juguetes; y Al, el coleccionista sin escrúpulos. Con todo, en la parte 2 se introdujo al personaje del viejo Prospecto, un juguete que no quiere que Woody regrese con Andy.

Del oso Lotso en “Toy Story 3” pasamos a la muñeca Gabby Gabby, la villana principal en “Toy Story 4”, quien retiene a Woody en una tienda de antigüedades con el propósito de robar la caja de voz del cajero. Así que en “Toy Story 5” encontramos a unos juguetes protagonistas conscientes de que otros juguetes pueden desear separarlos y desalentarlos en sus aventuras.

La cuarta película también presenta un nuevo juguete, Forky, creado por la propia Bonnie. Podría decirse que “Toy Story 4” es una película de transición, con Woody y Forky separados del resto de los juguetes, perdidos en una feria ambulante y atrapados por la muñeca Gabby Gabby en una tienda de antigüedades. Y, por otro lado, Jessie, Buzz y el resto de los juguetes de Bonnie, intentan volver a la feria para rescatar a Woody.

En “Toy Story 5”, Bonnie tiene 8 años. Se encuentra en esa edad fronteriza de la niñez, cautivada por la imaginación y las historias que inventa al jugar con sus juguetes, pero que ya se topa con las demandas de socialización típicas de la escuela primaria.

La película introduce un tema que, sin duda, es la causa de que muchos niños se distancien de los juguetes: la tecnología y las pantallas que captan la atención de los usuarios. Al inicio de “Toy Story 5”, Bonnie recibe de regalo una tableta llamada Lilypad, popular entre sus amigas.

Además de esa historia, la película otorga también protagonismo a Jessie, quien se encuentra la casa de su dueña original, Emily, lo que la confronta con sus temores a ser abandonada y no querida por un niño. Así que “Toy Story 5” propone al espectador el tema de cómo los juguetes procesan el trauma y hacen las paces con el pasado.

Y, finalmente, tal como se apreció en el tráiler final de la película, “Toy Story 5” aborda el tema del mercantilismo y el coleccionismo, al igual que en “Toy Story 2”, al mostrar distintas versiones conmemorativas de Buzz Lightyear, lo que, en cierta manera, también es un comentario sobre los multiversos tan en boga en las películas de superhéroes.

Otro detalle que mantendrá a los espectadores ocupados en “Toy Story 5” es identificar las voces en inglés de celebridades: Bad Bunny dará voz a un nuevo personaje, con forma de rebanada de pizza, al igual que el presentador de televisión Conan O’Brien; en español, podrá escucharse al productor musical Bizarrap como la voz de un duende de jardín. Además, la canción principal de la película fue interpretada por Taylor Swift.

“Toy Story 5” se estrena este viernes 19 de junio en cines.

The-CNN-Wire

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