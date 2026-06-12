Tiroteo en Texas deja un muerto y 10 heridos; la Policía todavía se enfrenta con el sospechoso

La Policía de Texas se encuentra en un enfrentamiento con un sospechoso tras un tiroteo ocurrido la mañana de este…

La Policía de Texas se encuentra en un enfrentamiento con un sospechoso tras un tiroteo ocurrido la mañana de este viernes, según informó el Departamento de Policía de Midland.

“Tenemos once víctimas confirmadas hasta el momento”, declaró la alcaldesa Lori Blong en una conferencia de prensa este viernes. “Hay al menos una víctima que falleció en el lugar”.

Los agentes escucharon disparos provenientes de un edificio en la cuadra 4600 de West Wall Street y “actuaron con rapidez para asegurar y despejar la zona”, indicó el jefe de Policía Greg Snow en un comunicado publicado en Facebook.

“Los esfuerzos para resolver el enfrentamiento con el tirador de forma segura continúan”.

El Hospital Midland Memorial “ha habilitado un espacio para la reunificación familiar de las víctimas en el campus principal”, declaró la portavoz del hospital, Tasa Richardson, en un comunicado a CNN.

El hospital fue cerrado alrededor de las 8:20 a.m. (hora del centro de EE.UU.) “debido a un tiroteo”, agregó Richardson.

El confinamiento del campus principal se levantó a las 10:10 a.m., pero el departamento de emergencias del hospital “permanecerá cerrado hasta nuevo aviso”, declaró.

“Por favor, eviten acudir al hospital si no necesitan atención médica de emergencia”, dijo Richardson. “La situación está en desarrollo. Proporcionaremos más información a medida que esté disponible”.

Midland se encuentra en el oeste de Texas, aproximadamente a medio camino entre Fort Worth y El Paso.

Esta noticia está en desarrollo y se actualizará.

The-CNN-Wire

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