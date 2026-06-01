Taylor Swift confirma participación en “Toy Story 5” con una canción inédita

Tras mucha especulación, Taylor Swift por fin confirmó su participación en “Toy Story 5”, la próxima película de Disney Pixar.…

Tras mucha especulación, Taylor Swift por fin confirmó su participación en “Toy Story 5”, la próxima película de Disney Pixar.

A través de sus redes sociales y su página oficial, la cantante estadounidense anunció el lanzamiento de “I Knew It, I Knew You”, una canción original para la película animada que estará disponible el próximo 5 de junio en todas las plataformas musicales.

Junto al anuncio, la cantante compartió un mensaje en el que cuenta que siempre soñó con escribir algo para estos personajes a los que dijo adorar desde que ella tenía 5 años, cuando vio la primera película. Swift también aseguró estar muy emocionada por la quinta entrega de la saga y contó que escribió la canción luego de tener la oportunidad de ver el filme.

En la página oficial de la artista están disponibles tres versiones físicas de la canción: sencillo, versión acústica y versión piano; las cuales se pueden adquirir únicamente durante las próximas 48 horas o hasta agotar existencias.

El viernes 29 de mayo comenzaron los rumores de que Taylor Swift estaba involucrada en proyecto de “Toy Story 5”, luego de que aparecieran diversas vallas promocionales por distintas ciudades de Estados Unidos y México con las letras “TS”, que curiosamente son el acrónimo tanto de la cantante y como de la película.

También, durante le fin de semana, las cuentas oficiales de Pixar y de Toy Story estuvieron lanzando pistas al compartir publicaciones que hacían referencias a letras de canciones de la súperestrella de la música.

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