SpaceX salió a la bolsa y podría llegar a tu plan de jubilación 401(k)

SpaceX, la gigantesca empresa de exploración espacial e inteligencia artificial de Elon Musk, salió a bolsa la semana pasada en…

SpaceX, la gigantesca empresa de exploración espacial e inteligencia artificial de Elon Musk, salió a bolsa la semana pasada en una oferta pública inicial (OPI, por sus siglas en inglés) sin precedentes. Pero incluso si aún no has comprado acciones, pronto podrías verlas en tu plan de jubilación 401 (k) a través de diversas vías.

Y si tú estás del otro lado y quieres evitar las acciones de la empresa que convirtió a Musk en el primer trillonario del mundo, hay cosas que debes tener en cuenta, incluidos los posibles fondos que conviene evitar.

Como empresa que cotiza en bols , SpaceX puede ser incluida en algunos índices bursátiles de referencia si cumple ciertos criterios. Muchos fondos que se suelen mantener en planes de jubilación (como los 401k) y otras cuentas siguen diferentes índices. Por lo tanto, cuando SpaceX se incluya en alguno de esos índices, es posible que los fondos que usted ya posee también compren acciones.

En mayo, el Nasdaq ajustó sus reglas para permitir una inclusión más rápida de mega OPI como SpaceX en el Nasdaq 100, y redujo el plazo de tres meses a 15 días antes de poder optar a la inclusión.

FTSE Russell, otro proveedor de índices, también ajustó sus reglas para una inclusión más rápida. SpaceX podría ser elegible para ser incluida en los índices ofrecidos por CRSP, otro proveedor de índices de referencia, después de cinco días de negociación.

Sin embargo, S&P Dow Jones Indices, gestora del S&P 500, anunció el 4 de junio que no seguiría el ejemplo de SpaceX para su índice de referencia. Esto significa que SpaceX no podrá formar parte del popular S&P 500 durante al menos un año. Tesla (TSLA), a modo de comparación, salió a bolsa en 2010 y no se incorporó al S&P 500 hasta 2020.

Pero no esperes que la exposición a través de fondos indexados beneficie o perjudique tu cuenta por el momento.

La ponderación de SpaceX en los índices bursátiles se basará en el número de acciones que se hicieron públicas. La empresa salió a bolsa con menos del 5 % de sus acciones disponibles de inmediato, lo que significa que su ponderación en los índices sería relativamente pequeña desde el principio.

Dado que solo hay un número limitado de acciones de SpaceX disponibles, “el rendimiento de las acciones no debería afectar significativamente la dirección de los principales índices que las incluyen”, dijo Mike Dickson, jefe de investigación y estrategias cuantitativas de Horizon Investments.

La valoración de SpaceX, de US$ 2 billones, la sitúa entre las 10 mayores empresas estadounidenses que cotizan en bolsa. A pesar de estas cifras tan elevadas, su ponderación en índices de referencia como el Vanguard Total Market Index será inicialmente mucho menor, según Rodney Comegys, director de inversiones de Vanguard Capital Management.

“Independientemente del índice del que estemos hablando, las mega OPV entrarán en los índices de referencia con ponderaciones relativamente modestas”, dijo Comegys.

Si bien SpaceX tendrá acceso prioritario a algunos índices que son opciones populares en las cuentas de jubilación, también existen otros métodos para obtener acceso a través de cuentas de corretaje estándar.

Además, varios fondos cotizados en bolsa nuevos planean lanzarse para aprovechar el entusiasmo generado por la salida a bolsa de SpaceX. Esto podría dar mayor relevancia a SpaceX.

Según Kaush Amin, director de inversiones en mercados privados de US Bank Asset Management, existen 21 ETF relacionados con SpaceX que han solicitado su cotización en bolsa.

ProShares ha presentado una solicitud para lanzar un ETF Ultra SpaceX, con el objetivo de duplicar la rentabilidad diaria de las acciones de la compañía. Esto significa duplicar las ganancias en un día positivo, pero duplicar las pérdidas en un día negativo.

Según Amin, los ETF que buscan duplicar la rentabilidad de SpaceX “reflejan la exageración generada por la popularidad de la empresa como ‘acción meme’”.

Los inversores que deseen limitar su exposición a SpaceX deberían ceñirse a los principios básicos de inversión e ignorar la volatilidad de las acciones individuales, según expertos consultados por CNN.

“Diversifica ampliamente, no te preocupes por una sola empresa, sé dueño de todo el mercado”, dijo Comegys de Vanguard. “Manten sus costos bajos, diversifica e invierte a largo plazo”.

El S&P 500, una de las opciones más populares para los inversores pasivos, no tendrá exposición a SpaceX durante al menos un año.

Y, por supuesto, si deseas tener una exposición específica a SpaceX, también puedes hacerlo a la antigua usanza: comprando y vendiendo acciones de SpaceX directamente.

The-CNN-Wire

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