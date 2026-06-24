Sismo de magnitud 7,1 sacude Caracas y el centro de Venezuela, según el USGS

Un terremoto con una magnitud preliminar de 7,1 se registró cerca de la costa norte de Venezuela el miércoles, según…

Un terremoto con una magnitud preliminar de 7,1 se registró cerca de la costa norte de Venezuela el miércoles, según el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés).

Es posible que se produzcan olas de tsunami peligrosas en las costas situadas dentro de 300 kilómetros del epicentro, incluidas las costas de Bonaire, Venezuela, Curazao y Aruba, según los Centros de Alerta de Tsunamis de EE.UU. Agregó que existe una amenaza de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

El sismo ocurrió a 28 km al noroeste de Montalbán. Algunas de las refinerías más grandes del país se encuentran en esa zona.

El terremoto se sintió en la capital, Caracas, donde se vio a residentes aterrorizados evacuar edificios con sus seres queridos y sus mascotas antes de reunirse en la calle.

Videos geolocalizados por CNN mostraron edificios dañados con paredes faltantes y polvo cubriendo algunos vecindarios de la ciudad.

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