Sin avergonzarse ni de sus pies y sin estar a la defensiva, así vive hoy la nueva Chiquis

Al inicio de nuestra charla, Chiquis se sorprendió al confirmar que habían transcurrido siete años desde la última vez que conversamos cara a cara. Esta vez, no queríamos perder tiempo recordando el pasado, el cual ha sido muy escudriñado por la prensa, el público y la industria.
La estrella del género regional mexicano eligió el año 2026 para realizar cambios drásticos en su vida, y a mi pregunta de si hoy estaba frente a una Chiquis distinta, ella, sin dudarlo, contestó: “Completamente diferente… ni me reconozco”.
“Hoy, Chiquis es una mujer que se acepta, que entiende que no siempre va a ser… monedita de oro para caerle bien a todos. Eso siempre lo he sabido, pero ahora ya lo acepto y lo entiendo, y no dejo que me afecte, que me moleste”, afirma la artista, quien desde el día en que decidió seguir los pasos profesionales de su madre, la desaparecida Diva de la Banda Jenni Rivera, ha sido blanco de constantes comparaciones.
A continuación, les dejo momentos de la charla que sostuve con Chiquis, a propósito del lanzamiento de su nuevo e inesperado álbum “Janney”, titulado así por su nombre de pila y que resulta ser una colección de temas originales (a excepción de un cover de Pink Floyd) acerca de la realización personal, la búsqueda de la paz interior y la sanación.
¿Quién es hoy Chiquis?
“Soy, me siento más segura, definitivamente. Más libre de ser quien soy y mostrar esa parte vulnerable al mundo… Aceptar quién soy y decir ‘pues he pasado cosas fuertes’, pero sé que fue por una razón muy grande y ahorita se está viendo por qué”.
Acabas de cumplir 40 años, felicidades. Creo que es una década muy linda, apenas estás entrando en ella, pero creo que te dará una libertad en cuanto a lo que expresas y sientes.
“Y así me siento. Me siento como que… las cosas que antes me molestaban de mí físicamente, ya no me molestan”.
¿Te molestaba algo físicamente tuyo?
“Sí, los deditos de los pies. Es algo que dije: ‘Ah, no son perfectos’. Y ahora digo que eso no es lo importante. Lo importante está aquí (tocándose el corazón), lo que pienso, cómo me expreso. ¿Qué es lo que estoy aportando al mundo? Eso es lo importante y no estar enfocándome tanto en lo físico. Obviamente me quiero cuidar, pero bueno, tengo celulitis, it’s OK y no soy la única”.
Y (me contabas que) hoy estás bailando en el escenario con los pies descalzos, con esos pies que antes no querías.
“Exacto. Ahora digo: ‘Pues aquí están y estos son mis pies’”.
El cambio tuyo es radical, por lo menos en lo que tiene que ver con música. Ya no estás presentando un álbum del género con el que te conocimos. Yo escucho este álbum, “Janney”, que es tu nombre de pila, y quiero saber ¿qué generó ese cambio tan radical?
“Yo empecé a sentir en 2024 como que algo estaba cambiando, ya no estaba a gusto. Me estaba yendo muy bien ese año, nos ganamos nuestro tercer premio Grammy y estaba bien. Pero adentro, algo decía… yo pensé que ya no iba a cantar. Eso le había dicho a mi mánager”.
¿Te cansaste?
“Estaba un poquito cansada porque estaba siempre a la defensiva, con las manos hacia arriba y me cansé. Dije: ‘Quiero ser más femenina, quiero estar en mi casa’. Quería algo diferente. En ese entonces no sabía (qué era). Y también tuve la pérdida de mi bebé, el aborto espontáneo, y eso también me hizo pensar, me hizo parar, dije: ‘¿Qué está pasando dentro de mí? Quiero conectarme aún más conmigo misma’.
“Y pues entré a lo espiritual, más, porque siempre he sido una mujer muy espiritual, y conocí la medicina indígena. Y me ha ayudado muchísimo y cambió mi vida completamente y sigo siendo yo, pero ahora me enfoco más en las cosas que son importantes, en mi esencia.
“El primer sencillo del álbum ‘Janney’ se llama ‘Volví’ y es así. Siempre he estado ahí, esa mujer siempre ha estado ahí, pero por las cosas que estaban pasando, por las críticas, por la presión, por la tristeza, todo eso, pues como que me llevaban a un lugar más oscuro. Y salí de esa oscuridad y regresé a la luz y regresé a mi conexión con Dios, más profunda, más real. Ahora entiendo por qué estoy aquí y lo importante en la vida es el amor, el amor propio y el amor al mundo”.
En las relaciones con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, ¿sientes que has cambiado en la forma en que expresas todo?
“Como que la gente como mi esposo, mis amigas, mis hermanos, ellos siempre han conocido a Janney. Ahora me han dicho que sienten celos de que el mundo me está viendo de esta manera, pero también les da mucho gusto por mí. Es como que quieren tener a Janney solamente para ellos.
“Sí me han dicho que he cambiado un poquito. Una de mis amigas me dijo: ‘Pues ya no tomas tanto alcohol’. Y la verdad es que no. No se me antoja como antes. No te puedo decir que no tomo nada, pero antes sí me tomaba mis tequilas. Pero yo creo que (lo hacía) porque estaba triste y quería cubrir ciertas cosas o no sentir ciertas cosas”.
Eres (del signo) Cáncer, como yo –lo hablamos en ese momento (hace siete años)–, eres de finales de junio y te describías como una persona sensible, porque somos muy sensibles los Cáncer…
“Muy, muy (risas)”.
Protectora, muy trabajadora. ¿Sigues siendo así?
“Sigo siendo sensible y creo que aún más…
“Antes, yo decía: ‘No, tengo que ser fuerte’. Porque especialmente en mi género, en lo regional, en la música mexicana, es más dominado, como todos sabemos, por los hombres. Y yo sentía que… esa es la parte que era como una máscara, que tenía que ser siempre fuerte y no dejarme. Y uno se cansa de eso. Ahora sí digo: ‘Pues así yo soy, sensible, me gusta llorar’. Ayer me puse a llorar, puse una canción y dije: ‘¡Tengo unas ganas de llorar!’… Y lloré y lo saqué y me sentí mejor. Dije: ‘who cares?’. Así soy yo y no voy a dejar que nada cambie eso. Esa es parte de mi esencia.
“Sigo siendo sensible, sigo siendo una mujer muy trabajadora.
“Ahora soy más selectiva, digo: ‘OK, si no quiero hacer esto, tengo que reconocer que algo no se siente bien, porque si sigo así, no me estoy respetando a mí misma’. No solo hacerlo por el dinero. Ahora digo: ‘Aunque no esté entrando dinero como antes, está bien. Estoy más feliz, estoy más tranquila’. Me gusta trabajar, pero ahora me gusta usar la palabra chiquita ‘no’, un poquito más”.
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