Sheinbaum rechaza dichos de Trump sobre que ella esté “asustada” y que carteles controlen México: “No está bien informado”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este jueves declaraciones de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien un…

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este jueves declaraciones de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien un día antes aseguró que la mandataria es “una mujer muy asustada” e insistió en que los carteles del narcotráfico controlan territorio mexicano.

Durante su conferencia de prensa diaria, Sheinbaum afirmó que su Gobierno está dando resultados en materia de seguridad, que Trump no conoce la realidad del país y que ella no entrará en un debate personal con él.

“Yo he dicho que el presidente Trump tiene su manera de comunicar, no hay que engancharse en cada declaración, pero el pueblo de México sabe que estamos trabajando, que es lo que a mí me importa”, respondió la mandataria tras ser preguntada sobre las declaraciones que el líder estadounidense hizo el miércoles durante una reunión del G7.

“No está bien informado él, se lo he dicho personalmente, no es algo que lo diga por primera vez: el Estado mexicano existe”, insistió Sheinbaum.

La mandataria atribuyó las declaraciones a un intento de Trump por apelar a sus simpatizantes de cara a las elecciones de medio término que Estados Unidos tendrá en noviembre. Por ello, argumentó, no confrontará con él.

“Nosotros no vamos a entrar, no queremos ni debemos entrar en un debate personal con el presidente Trump. Defendemos nuestras posiciones y buscamos siempre la mejor relación posible, con nuestros principios, defendiéndolos. Hasta ahora, esa ha sido mi posición y creo que es la correcta”, dijo.

Durante la reunión del G7 en Francia, Trump señaló este miércoles: “México ha perdido el control del país y los carteles gobiernan México y es triste, y la presidenta es una mujer muy buena, pero es una mujer muy asustada, los carteles de la droga están gobernando México totalmente”.

Las declaraciones de Trump se suman a otras que han hecho él y otros altos funcionarios de su Gobierno, quienes afirman que México no hace lo suficiente para combatir a los grupos del crimen organizado.

Trump incluso ha propuesto a Sheinbaum la posibilidad de que fuerzas estadounidenses realicen ataques contra carteles en territorio mexicano, algo que la mandataria ha rechazado en varias ocasiones porque considera que sería violatorio de la soberanía nacional.

Sheinbaum, quien el 1 de octubre cumplirá dos años en el cargo, dice que su estrategia con el Gobierno de Trump es mantener “cabeza fría”. También afirma que México está dispuesto a colaborar con Estados Unidos en seguridad u otros temas, siempre que sea sin subordinación y con respeto.

Ambos países comparten una frontera de más de 3.100 kilómetros y una relación que cruza diversos asuntos, como la lucha contra la delincuencia, la migración o el comercio. En este último rubro, México, Estados Unidos y Canadá durante los próximos meses entrarán en un proceso para revisar y renegociar su tratado comercial, el T-MEC, sobre cuyos beneficios Trump ha expresado dudas.

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