Sheinbaum: “No creo que sea el presidente Trump quien ha encabezado esta ofensiva en distintos temas” contra México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que no cree que sea el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “quien…

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que no cree que sea el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “quien ha encabezado esta ofensiva en distintos temas” contra México.

“Yo creo que son sectores, pues de la ultraderecha de Estados Unidos que quieren que no haya buena relación, que haya mala relación con México, que no están de acuerdo con el Gobierno que encabezamos, por razones ideológicas principalmente”, dijo la mandataria en su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum detalló que el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, mantiene contacto permanente con funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Estado, mientras que el gabinete de seguridad mexicano sostiene comunicación constante con sus contrapartes estadounidenses.

Las tensiones entre México y Estados Unidos se aceleraron en las últimas semanas con la acusación de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.

El domingo, en un discurso por el segundo aniversario de su triunfo electoral ante miles de simpatizantes que se reunieron en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México, Sheinbaum calificó de “injerencia” esa decisión.

“Cuando desde el exterior se dicta quién es culpable y quién no, cuando se busca presionar a nuestras instituciones desde fuera, cuando se normaliza la idea de que otro país puede intervenir en asuntos que solo corresponden a los mexicanos, ya no hablamos de cooperación, estamos hablando de injerencia”, dijo.

Pero este lunes adjudicó estas decisiones “a la ultraderecha de Estados Unidos”. Sheinbaum retieró que su Gobierno quiere mantener una buena relación con Estados Unidos.

“Hay mucho diálogo con el Gobierno de Estados Unidos”, aseguró.

Para la presidenta, los sectores de la ultraderecha de EE.UU. “se juntan con los de la ultraderecha en México”, que “no están de acuerdo en políticas que ayuden a los que menos tienen, no están de acuerdo con los Programas de Bienestar, no están de acuerdo con la inversión en educación pública”.

Sheinbaum reiteró que su Gobierno apuesta por la cooperación bilateral, pero defendiendo la soberanía nacional.

“Puede tener muchas diferencias con el Gobierno de Estados Unidos, pero lo que buscamos son las coincidencias”, dijo la mandataria.

“La comunicación de manera personal con el presidente Trump es muy importante. Porque en esas comunicaciones yo le digo lo que pienso, él me dice lo que él piensa y yo le digo lo que yo pienso y siempre hemos llegado a acuerdo”, aseguró Sheinbaum.

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